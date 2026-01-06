傅穎不忿被屈整容20年 突發長文反擊 痛斥傳媒往死裡寫
20年前為自救改變形象卻被指整容
傅穎在長文中詳細解釋當年形象大變的真正原因，原來是為了挽救事業而作出的無奈決定。她透露約20年前公司同事曾明示「不知道如何打造我」，當時已沉寂一段時間的她，為了可能是最後一次出專輯的機會，決定改變髮色髮型和妝容，「啟動了一次破釜沉舟的自救模式」。然而這個轉變卻為她帶來長達20年的困擾，媒體開始大肆渲染她整容，報導如排山倒海般湧來。她特別提到當時香港連Botox都還沒盛行，但她臉上的缺陷卻突然被說成是開刀的痕跡。
傅穎大反擊媒體20年來不間斷報導
面對長期被標籤為「整容怪」，傅穎終於忍無可忍公開反擊。她在文中痛斥媒體20年來不間斷的整容報導，「從1.0到5.0，換頭、膠臉，往死裡寫！沒反擊，繼續寫，大概要寫到你想死，寫到你天天整、月月整、年年整」。她直指媒體的筆能操縱風向與人心，一次兩次不痛不癢，但寫上百次、千次後已再無人懷疑真偽。傅穎更質疑現在的報導方式，指有人「用X光眼睛看到你填充了蘋果肌、用意念摸到你的臉說僵硬了」，完全漠視了橫跨20年的時光變化。
坦承30歲曾有容貌焦慮後重生
傅穎在文中坦承自己曾經歷過容貌焦慮和年齡焦慮，特別是在30歲那年。她說「30歲那年有過容貌焦慮、年齡焦慮，但過了30歲後又重生了」。在經歷許多風雨後，她一度把自己藏起來，思考這一路走來的心路歷程，反思以前究竟在追求些什麼、介意些什麼。她強調自己是被選入行的，曾因覺得去游泳訓練不需化妝而素顏面對記者探班，也曾因工作機會得來不易而去研究化妝和打扮，但不工作時「就算醜出天際，我也無任何羞愧感」。
強調只靠化妝技術從未動刀整容
針對多年來的整容傳聞，傅穎在文中強力反駁，強調自己「在只靠化妝的年代，被貼上整容怪的標籤，試問自身技術水平可達到，又何需跟風動刀？」她認為現在誰都可以不用醫美來維持狀態，但卻有人用「X光眼睛」和「意念」來判斷她有否整容。月前她曾在影片中承認臉上「剛動了兩個地方」，原來只是畫了唇線及改了眉型，並非外界所想的整容手術。她曾分享自己的「易容術」，解釋光線、化妝技巧等因素如何改變外貌，證明自己只是靠化妝而非整容。
寄語別被惡口熄滅光芒專注自己
經歷20年的風風雨雨後，傅穎在文末寄語大家「別因惡口，熄滅了自身的光芒，不以評擊他人為悅己的方式，而是為了悅己，專注於自己」。她認為每個人的內外都有自己獨特的美，重要的是能夠獨處，才能聽到內心最真實的聲音。她建議大家把時間留給自己，把自己養好，專注於自己的成長，這樣除了會變好看，還會變得更舒服。她更在文末補充「一個人的樣子能二十年不變是一種天賜，可一個人能天天不同樣是一種技能」，暗示自己的外貌變化只是化妝技巧的展現。
網民反應兩極化有讚有彈
傅穎的長文發出後引起網民熱烈討論，反應相當兩極化。有網民支持她的勇敢發聲，認為「終於有人敢站出來說真話」、「化妝技術好也是一種本事」，亦有人讚賞她的正面態度和人生感悟。不過也有網民質疑她的說法，認為「20年來外貌變化太大難以置信只是化妝」、「為什麼現在才出來澄清」。部分網民則表示無論真相如何，都希望她能夠快樂生活，不要被外界聲音影響。這次傅穎罕見地公開回應多年傳聞，無疑為這個爭議話題增添更多討論空間。