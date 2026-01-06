傅穎不忿被屈整容20年 突發長文反擊 痛斥傳媒往死裡寫

前Cookies成員傅穎（現名傅寶誼）突然在社交平台發表長文，痛訴20年來被媒體不斷報導整容的心路歷程，更直言媒體「往死裡寫，大概要寫到你想死，寫到你天天整、月月整、年年整」。這位41歲女星首度公開回應多年來的整容傳聞，坦承曾因容貌焦慮而一度把自己藏起來，但強調自己只是靠化妝技巧改變形象，從未動刀整容。