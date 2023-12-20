39歲傅穎驚變5.0 新造型激似Cookies隊友鄧麗欣

現年39歲的前Cookies成員傅穎（Theresa），近年將發展重心轉移到內地，專注在當地的演藝事業。而傅穎早前在社交平台上載了一段短片，分享自己到韓國體驗專業化妝師的手勢，不過換妝和服裝後的傅穎竟被指撞樣Cookies的隊友鄧麗欣（Stephy），引起網民的熱議……