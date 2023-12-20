39歲傅穎驚變5.0 新造型激似Cookies隊友鄧麗欣
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現年39歲的前Cookies成員傅穎（Theresa），近年將發展重心轉移到內地，專注在當地的演藝事業。而傅穎早前在社交平台上載了一段短片，分享自己到韓國體驗專業化妝師的手勢，不過換妝和服裝後的傅穎竟被指撞樣Cookies的隊友鄧麗欣（Stephy），引起網民的熱議……
傅穎換妝後撞樣鄧麗欣
傅穎在影片中分享了自己在韓國體驗專業化妝師為自己打造的妝容，並在完成妝髮後竟然被網民指撞樣前隊友鄧麗欣，令大家紛紛表示：「化完好似鄧麗欣啊」、「還以為這個是鄧麗欣」、「剛出道時就已經分不清她和鄧麗欣，沒想到現在還是」。
傅穎親自回應「進化」疑雲
傅穎近年經常被網民指靚樣有「進化」的嫌疑，而多次被質疑的傅穎亦直言：「這麼多年來我改過很多不同的髮色，換過很多不同的造型。別人眼中我一直在進化，在換頭，可在我的認知裡，我的塑造力很強，在我身上有許多你意想不到的可能性。」，為自己的「進化」疑雲澄清。
傅穎曾被指與鄧麗欣不和
傅穎其實屢次傳出與前隊友鄧麗欣不和的傳聞，指當年Cookies年代，2人爭做1姐，傳足超過10年，雖然當事人未有承認，但是早前鄧麗欣舉辦個人演唱會時，一眾的Cookies成員均有出席，更成功撮合了吳雨霏和楊愛瑾世紀破冰！不過傅穎就未有現身撐場，令二人不和的傳言再次被關注。
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@Theresa傅穎、IG@stboo、網上圖片