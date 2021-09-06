傅穎爆娛圈潛規則 堅拒隨波逐流：已沒想自己會紅了
編輯：東方新地｜圖片：傅穎小紅書、傅穎facebook｜原文刊於：新Monday
傅穎堅拒做違背良心的事
傅穎Theresa坦言入行多年，到現在已沒想自己會紅，只想做個光明磊落的人。「我撫心自問，我好像沒辦法，這麼多的機會放在面前，隨便抓住一個我都能實現到她們說的『不顧一切』上位，『不顧一切』上岸。我跟朋友說，其實我已經沒想自己會紅了，現在只想做想做的事情，不想做一些會後悔、違背良心的事情…希望我們做的每一件事情都可以坦然、坦蕩、不違心，開開心心。」
傅穎直認是不入流藝人
雖然Theresa已看透娛樂圈世情，但原來在她的朋友圈中自己經常變成話題。「她們覺得『Theresa到底想怎樣？如果甚麼都不願意去做的話，那就別想自己會火了。』」Theresa坦言有為此事不開心：「在這個世上，很難找到一個人能明白你能理解你，而且能支持妳，在這個物質的時代，在這個攀附的時代，需要用物質來證明自己的時代，沒有去隨波逐流，你就是不入流，我明顯在她們眼中，也是這種沒有很入流的一個藝人。」
傅穎不甘被網民負評：令我回憶十幾年前被「寵幸」
傅穎大談娛樂圈潛規則片段被媒體報道後，引起不少網民留言，又指她變臉神功再度出神入化，傅穎在facebook出長文指「令我即刻回憶返十幾年前被網暴⋯啊～唔係！係被『寵幸』嘅時期。估唔到網民嘅留言依然維持翻喺十幾年前嘅水準，掂呀！簡直勾起晒我嘅『童年回憶』。」傅穎指為免被指做新聞，要重申片段內容純屬針對朋友的對話作回應，潛規則到處都有，真係唔單單淨係娛樂圈，唔係一定要潛先至會紅，但我朋友對呢個point好執著，我先至會同佢解釋，講真我都冇諗過會畀香港媒體報道出嚟。」
回應網民變臉指控：嗰日個妝係勁咗少少﹗
「至於嗰啲唔清唔楚就喺到鬧嘅網民，我真係好佩服你哋，嗰日個妝…係化得勁咗少少，因為要做嘢嘛！如果你哋好想睇我究竟係咪整容整到換咗個頭，快啲去睇吓胡清藍嘅抖音啦，視頻全高清鏡頭，原相機影㗎！仲可以睇吓《熟女強人》，喺電視機面前整咗乜都無所遁形啦！當然睇我啲MV都可以睇到嘅～ 雖然話好多網友講嘢不嬲都mean，覺得唔使負法律責任吖嘛，但係其實真係…心理素質問題。一念之差，正面嘅嘢睇成負面，我條片講嘅內容係中性嘅，唔同嘅人有唔同解讀，正常！」
傅穎唔會再啞忍：我已練成更強大嘅心臟
傅穎指不是做新聞後半日，索性出埋條片讓大家睇清楚，她指「世代唔同啦，與其畀人誤會，不如自己澄清番」，又指唔想被人話自製新聞，坦言寧願冇新聞也不要負面新聞，更多謝多年來媒體及網民令她練成「一個更強大嘅心臟，畀我見識到黑白顛倒嘅世界，以前細個真係見識少﹗但我相信呢個世界唔會永遠都係咁，為自己發聲係我嘅本分，而人哋信唔信 就唔關我事啦﹗」