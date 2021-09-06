傅穎爆娛圈潛規則 堅拒隨波逐流：已沒想自己會紅了

現年36歲的傅穎（Theresa），早年轉戰內地，劇接劇豬籠入水，早前返港後入住市值過千萬的海景豪宅，令人羡慕。日前她拍攝短片，在片中Theresa分享「不上位又不上岸，到底想怎樣」的心聲，她透露上周拍攝完廣告後與朋友飯敍，言談間，朋友A覺得Theresa很有趣：「朋友說：『如果我是你，只要可以上位，無論做什麼都可以！』」但Theresa坦言並不認同此價值觀，拒絕以潛規則上位：「這個事情對我來說若是OK的話，我應該在很年輕的時候、很小的時候就OK了，也不用到現在快要37歲的時候，才OK這個事情吧。」

編輯：東方新地｜圖片：傅穎小紅書、傅穎facebook｜原文刊於：新Monday