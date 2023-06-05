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傅穎素顏被質疑驚變「阿梅鼻」 親發長文解釋兼狂寸多年來「進化」疑雲

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前Cookies成員傅穎（Theresa）近年長駐內地做直播帶貨，並不時在社交平台分享自己的扮靚心得，近日她就素顏上陣拍攝了一段教大家化妝的影片，不過眾多網民卻重點，紛紛質疑她在片中鼻子和山根十分奇怪，未化妝已有超重鼻影，驚變「阿梅鼻」！

傅穎 平日化妝後嘅傅穎。
平日化妝後嘅傅穎。（圖片來源：抖音@傅穎Theresa）
傅穎 傅穎否認網民指變臉﹗
傅穎否認網民指變臉，話自己只整過棚牙！（圖片來源：[email protected]傅穎）

素顏傅穎被網民質疑：這是紋了個半永久鼻影嗎？

現年38歲的傅穎在片中一出場未開始化妝，鼻翼兩邊已有超重陰影，令她的鼻子看起來像「間尺鼻一樣」又窄又直，惹來不網民留言質疑：「鼻子山根怎麼看起來怪怪的」、「這是紋了個半永久鼻影嗎？」、「是不是又整個鼻了」、「感覺她做了開眼，又做了鼻子，不要太追求」、「個樣完全變咗另一個樣，可怖」等等。

傅穎 未開始化妝時嘅傅穎。
未開始化妝時嘅傅穎。（圖片來源：抖音@傅穎Theresa）
傅穎 被指山根和鼻影都怪怪地。
被指山根和鼻影都怪怪地。（圖片來源：抖音@傅穎Theresa）

傅穎親解：洗手間光線不足

對於網民的質疑，傅穎除了逐一回應外，又發了一篇長文作為統一回覆：

統一回覆某些特别留意山根鼻影的朋友：光線是一個很重要的原因，是的我背著光，洗手間光線不足。其次本人山根確實不低，而且化底妝時沒有塗全臉，仔細看視頻的話會發現我塗粉餅時只集中做提亮，完全沒塗鼻影位置，這樣能自然做到修容效果，比較懶的女孩子，不妨試試這個方法，挺省事的。

傅穎 傅穎指鼻影問題是因為背光和沒有在鼻側塗粉底。
傅穎指鼻影問題是因為背光和沒有在鼻側塗粉底。（圖片來源：抖音@傅穎Theresa）
傅穎 傅穎又指自己山根本身就不低。
傅穎又指自己山根本身就不低。（圖片來源：抖音@傅穎Theresa）

直指「現在已2023年了」

同時傅穎又重提過去被曝光「進化史」的報道，狂寸港媒動不動就因為她「換個妝容」，而質疑她整容：

港媒很喜歡留意關於整容這類的事情，現在已2023年了，網上美妝博主換頭技術再不是什麼新鮮事了，不像我年輕那時，動不動換個妝容就被諷整容哈。女孩子們要變美，先要了解自己，戒懶動動手學化妝，當然，善良的女孩子自帶光環，我們一起做個可愛又漂亮的女孩子吧。

傅穎 傅穎指網上美妝博主換頭技術現在再不是什麼新鮮事。
傅穎指網上美妝博主換頭技術現在再不是什麼新鮮事。（圖片來源：抖音@傅穎Theresa）
傅穎 化完妝後嘅傅穎。
化完妝後嘅傅穎。（圖片來源：抖音@傅穎Theresa）

勸網民多喝花茶解肝鬱

傅穎最後又對質疑她「進化」的網民作出「溫馨提示」：「朋友們，如果感覺到自己看人不順眼的時候，可能係因為肝鬱，可以喝點玫瑰花茶。」

傅穎 面光嘅傅穎。
面光嘅傅穎。（圖片來源：抖音@傅穎Theresa）
傅穎 做直播帶播時嘅傅穎。
做直播帶貨時嘅傅穎。（圖片來源：抖音@傅穎Theresa）

睇埋傅穎同網民嘅對答：

傅穎
（圖片來源：小紅書@Theresa傅穎）
傅穎
（圖片來源：抖音@傅穎Theresa）
傅穎
（圖片來源：抖音@傅穎Theresa）
傅穎
（圖片來源：抖音@傅穎Theresa）

曾回應網民變臉指控：嗰日個妝係勁咗少少﹗

傅穎曾拍片大談娛樂圈潛規則，引起不少網民留言，又指她變臉神功再度出神入化，她當日曾回應：「嗰日個妝…係化得勁咗少少，因為要做嘢嘛！如果你哋好想睇我究竟係咪整容整到換咗個頭，快啲去睇吓胡清藍嘅抖音啦，視頻全高清鏡頭，原相機影㗎！仲可以睇吓《熟女強人》，喺電視機面前整咗乜都無所遁形啦！當然睇我啲MV都可以睇到嘅！」

傅穎 潛規則
傅穎在片中坦言自己是不入流的藝人，但拒絕以潛規則上位。（圖片來源：小紅書@Theresa傅穎）
傅穎 潛規則
傅穎當日話自己呢個樣只係化妝化得勁咗！（圖片來源：小紅書@Theresa傅穎）

回顧傅穎進化史 網民：數唔到Version幾！

傅穎由出道至今都不下十次被人話整容，每次見都有不同的樣貌，而傅穎亦多次強調是化妝同角度的問題，有網友更直接問她：「今次進化到咩version？」

傅穎 2000年傅穎學生相
2000年傅穎學生相（圖片來源：網上圖片）
傅穎 2002年拍《戀愛自由式》
2002年拍《戀愛自由式》（圖片來源：新傳媒照片庫）
傅穎 03年出席活動。
03年出席活動。（圖片來源：新傳媒照片庫）
傅穎 2005年電影《雀聖》劇照。
2005年電影《雀聖》劇照。（圖片來源：新傳媒照片庫）
傅穎 2006年單眼皮包面Look。
2006年單眼皮包面Look。（圖片來源：新傳媒照片庫）
傅穎 2009年傅穎化日本妹妝推出散文圖集《我會快樂的》。
2009年傅穎化日本妹妝推出散文圖集《我會快樂的》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
傅穎 2009年傅穎側面照。
2009年傅穎側面照。（圖片來源：新傳媒照片庫）
傅穎 2011年傅穎出席新書預售簽名會，膠兜下巴現形。
2011年傅穎出席新書預售簽名會，膠兜下巴現形。（圖片來源：新傳媒照片庫）
傅穎 2012年變硬膠面。
2012年變硬膠面。（圖片來源：新傳媒照片庫）
傅穎 2014年傅穎面形尖長，腮位收窄，仲有脹卜卜的蘋果肌。
2014年傅穎面形尖長，腮位收窄，仲有脹卜卜的蘋果肌。（圖片來源：新傳媒照片庫）
傅穎 側面睇，鼻梁直過間尺。
側面睇，鼻梁直過間尺。（圖片來源：新傳媒照片庫）
傅穎 近年傅穎只活躍於抖音和小紅書，面上蘋果肌顯得十分飽滿，鼻樑亦十分窄長。
近年傅穎只活躍於抖音和小紅書，面上蘋果肌顯得十分飽滿，鼻樑亦十分窄長。（圖片來源：小紅書@Theresa傅穎）

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撰文：東方新地圖片來源：抖音@傅穎Theresa、小紅書@Theresa傅穎、[email protected]傅穎、新傳媒照片庫

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