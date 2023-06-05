傅穎素顏被質疑驚變「阿梅鼻」 親發長文解釋兼狂寸多年來「進化」疑雲

前Cookies成員傅穎（Theresa）近年長駐內地做直播帶貨，並不時在社交平台分享自己的扮靚心得，近日她就素顏上陣拍攝了一段教大家化妝的影片，不過眾多網民卻重點，紛紛質疑她在片中鼻子和山根十分奇怪，未化妝已有超重鼻影，驚變「阿梅鼻」！