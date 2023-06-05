傅穎素顏被質疑驚變「阿梅鼻」 親發長文解釋兼狂寸多年來「進化」疑雲
素顏傅穎被網民質疑：這是紋了個半永久鼻影嗎？
現年38歲的傅穎在片中一出場未開始化妝，鼻翼兩邊已有超重陰影，令她的鼻子看起來像「間尺鼻一樣」又窄又直，惹來不網民留言質疑：「鼻子山根怎麼看起來怪怪的」、「這是紋了個半永久鼻影嗎？」、「是不是又整個鼻了」、「感覺她做了開眼，又做了鼻子，不要太追求」、「個樣完全變咗另一個樣，可怖」等等。
傅穎親解：洗手間光線不足
對於網民的質疑，傅穎除了逐一回應外，又發了一篇長文作為統一回覆：
統一回覆某些特别留意山根鼻影的朋友：光線是一個很重要的原因，是的我背著光，洗手間光線不足。其次本人山根確實不低，而且化底妝時沒有塗全臉，仔細看視頻的話會發現我塗粉餅時只集中做提亮，完全沒塗鼻影位置，這樣能自然做到修容效果，比較懶的女孩子，不妨試試這個方法，挺省事的。
直指「現在已2023年了」
同時傅穎又重提過去被曝光「進化史」的報道，狂寸港媒動不動就因為她「換個妝容」，而質疑她整容：
港媒很喜歡留意關於整容這類的事情，現在已2023年了，網上美妝博主換頭技術再不是什麼新鮮事了，不像我年輕那時，動不動換個妝容就被諷整容哈。女孩子們要變美，先要了解自己，戒懶動動手學化妝，當然，善良的女孩子自帶光環，我們一起做個可愛又漂亮的女孩子吧。
勸網民多喝花茶解肝鬱
傅穎最後又對質疑她「進化」的網民作出「溫馨提示」：「朋友們，如果感覺到自己看人不順眼的時候，可能係因為肝鬱，可以喝點玫瑰花茶。」
睇埋傅穎同網民嘅對答：
曾回應網民變臉指控：嗰日個妝係勁咗少少﹗
傅穎曾拍片大談娛樂圈潛規則，引起不少網民留言，又指她變臉神功再度出神入化，她當日曾回應：「嗰日個妝…係化得勁咗少少，因為要做嘢嘛！如果你哋好想睇我究竟係咪整容整到換咗個頭，快啲去睇吓胡清藍嘅抖音啦，視頻全高清鏡頭，原相機影㗎！仲可以睇吓《熟女強人》，喺電視機面前整咗乜都無所遁形啦！當然睇我啲MV都可以睇到嘅！」
回顧傅穎進化史 網民：數唔到Version幾！
傅穎由出道至今都不下十次被人話整容，每次見都有不同的樣貌，而傅穎亦多次強調是化妝同角度的問題，有網友更直接問她：「今次進化到咩version？」
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