傾家‧入宅｜玄學家周漢明大宅曝光！全屋逾50件風水陣 靠一物招財化病？
大門口驚見銅獅子鎮宅 獨特風水陣每月轉換
節目中，周師傅的家自大門一刻便是一個龐大的風水陣，他自豪表示全屋至少有50、60件風水擺件。單是大門口就放滿銅器，包括用來鎮守家宅的銅獅子、增加人緣的銅瓶，以及有招財化病功效的6枚銅錢。牆上更掛有「蝠鼠吊金錢」擺飾，寓意招財納福。當中一個石狗擺設更是出自其女兒Thierry手筆，用以守護家門及招人緣。周師傅解釋如此重視大門，是根據古老格言「千斤大門四兩屋」，他解釋：「門口重點作用係增強同化解，如果教客人會簡單啲，因為有啲人未必鍾意擺咁多飾件，咁我做呢行就不妨擺多啲。」他更透露，家中的風水陣法會隨需要每月轉變。
周師傅親解風水陣奧秘 金色鐘竟為全家擋煞
在家中眾多擺設中，周師傅提到一件最「搞笑」的陣法，就是放在病位的金色鐘。他解釋這個鐘在年中為全家「頂」了不少病源，因此經常會無故損壞，需要不時更換，其擋煞功效可見一斑。周師傅的風水知識結合了傳統與創新，其女兒Thierry在外國修讀藝術，將父親傳承的風水學與現代設計結合，令玄學變得更時尚化，父女檔聯手將家居打造成獨一無二的風水堡壘。
曾斥60萬瞞妻買古籍 奠定今日玄學大師地位
周師傅在節目中更展示了一套珍藏的絕世「鐵板神算」古籍，並自爆一段瘋狂往事。他憶述當年對術數沉迷至「發癲」程度，當得知有人出售這套絕世古籍連口訣時，便毅然斥資60萬購入，而這筆錢在當年足以買下一層不錯的住宅單位。他更笑言是瞞著老婆行事：「如果同佢講實畀佢鬧，所以買嗰時佢唔知，係呢幾年先知，已經過晒氣唔緊要喇。」周師傅直言，正是這套古籍啟發了他對玄學的深層認知，成就了今日的地位。
網民熱議家居風水學：「原來擺設咁講究！」
節目播出後，周師傅的家居風水陣引發網民熱烈討論，不少觀眾對其專業和收藏大感佩服。網民紛紛留言：「學到嘢！原來門口放銅錢可以化病！」「60萬買書真係癲，不過冇呢份痴迷又點會成功？」「個金色鐘好搞笑，原來風水擺設都會壞！」「想知多啲囡囡Thierry點樣將風水同設計結合，好新潮！」「周師傅間屋似博物館多啲，普通人學唔嚟啦！」