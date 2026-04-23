傾家‧入宅｜周漢明驚爆瞞妻史！豪擲60萬買古籍 當年夠買一層樓！
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玄學家周漢明在節目《傾家‧入宅》中，驚爆一段塵封多年的秘聞！他自揭當年曾沉迷術數到「發癲」程度，更瞞住老婆豪擲60萬購入一套絕世古籍，金額在當時足以買起一層樓，究竟這套書有何魔力？
節目自爆沉迷術數史 形容當年「發癲」
周漢明在節目中罕有地展示其珍藏的一套絕世「鐵板神算」古籍，並首次公開了與這套書相關的瘋狂往事。他坦言，自己當年對術數的研究已達到「發癲」的沉迷程度，當他得知有收藏家願意出售這套極其珍貴的古籍以及相關的口訣時，內心的激動難以言喻。這份對玄學知識的渴求，驅使他做出了一個驚人的決定，徹底改變了他的人生軌跡。
周漢明瞞妻豪擲60萬：「同佢講實畀佢鬧」
為了得到心頭好，周師傅當時決定斥資高達60萬港元購入這套古籍。他強調，這筆巨款在當年足以購買一層不錯的住宅單位，絕對是一場豪賭。更戲劇性的是，這個重大決定是完全瞞著太太進行的。他笑著在鏡頭前憶述：「如果同佢講實畀佢鬧，所以買嗰時佢唔知，係呢幾年先知，已經過晒氣唔緊要喇。」這段為追求理想而冒險的經歷，盡顯他對術數的痴迷與決心。
絕世古籍奠定大師地位 周漢明：啟發對玄學認知
這次「先斬後奏」的投資，最終證明是物超所值。周師傅直言，這套「鐵板神算」古籍對他的玄學事業有著決定性的影響，極大地啟發了他對術數的深層認知，為他日後成為備受尊崇的玄學大師奠定了堅實的基礎。可以說，沒有當年的瘋狂與執著，就沒有今天成就非凡的周漢明。這段往事也成為他傳奇人生中一個重要的里程碑。
網民震驚封佢做偶像：「為理想可以去到幾盡！」
周師傅這段「不瘋魔不成活」的經歷曝光後，隨即在網上引起極大迴響，網民無不被他的決心和魄力所震驚。留言一面倒大讚：「真係不瘋魔不成活！60萬喺當年係天文數字！」「瞞住老婆買，返到屋企點收埋本書？好想知後續！」「周師傅老婆EQ好高，幾年後先知都冇嘢，哈哈！」「呢啲先係真正嘅職人精神，為咗專業投資幾多都肯。」「好勵志！證明只要夠堅持，當初嘅瘋狂都會變成傳奇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期