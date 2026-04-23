傾家‧入宅｜胡美貽屋企擺滿鏡！玄學家警告三大禁忌 亂放恐影響精神？
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藝人胡美貽（Nicole）在節目《傾家‧入宅》中，被姐妹踢爆家中竟放滿一屋鏡子，引來玄學家周漢明即場警告！周師傅直指鏡子不能亂放，更點出三大禁忌，擺錯位隨時影響精神健康，究竟Nicole的家居佈局犯了什麼大忌？
胡美貽被踢爆愛放鏡 周師傅警告有禁忌
在最新一集《傾家‧入宅》中，嘉賓胡美貽（Nicole）的家居習慣成為焦點。節目中，她的幾位好姐妹大爆料，指Nicole家中放滿了一屋的鏡子。此話一出，同場的玄學家周漢明師傅隨即臉色一沉，並嚴肅地提出忠告，表示鏡子在家居風水中角色重要，絕對不可以胡亂擺放，否則會帶來負面影響，令現場氣氛一度變得緊張。
玄學家親解鏡子三大禁忌：「易令人有錯覺」
周師傅接著詳細解釋了鏡子在家居佈局中的數大禁忌，提醒觀眾必須注意。他明確指出，鏡子有三大絕對不能擺放的位置，分別是：不可對住大門口、不可對住床頭、亦不可對住房門。他解釋箇中原因：「因為鏡會有反影，容易令人有錯覺，精神容易出現問題。」簡單幾句便點出了鏡子亂放的核心問題，尤其對睡眠和精神狀態的潛在影響，讓在場人士及觀眾都上了一課。
設計師愛用鏡增靈感？周師傅：擺錯位都會出毛病
周師傅亦補充，他留意到很多家居設計師特別喜歡在自己的住所使用大量鏡子，藉此營造空間感和獲取設計靈感。他分析指：「佢哋嘅職業經常要轉腦筋、諗嘢，可能會對佢哋設計有幫助。」不過，他隨即話鋒一轉，再次強調風水原則的重要性，警告說：「但擺錯位都會出毛病。」即使是出於專業或美學考慮，若鏡子位置不當，同樣會對居住者構成不良影響。
Nicole淡定回應鏡子位置 網民憂心家居風水
面對師傅的專業意見，被踢爆的胡美貽則表現淡定，她解釋自己雖然喜歡在家中放鏡，但並不會放在當眼位置，通常只會掛在門後或隔鄰牆身，因此相信問題不大。節目播出後，鏡子風水禁忌隨即成為網民熱話，不少人表示憂心。網民留言：「即刻返屋企檢查下啲鏡！原來床頭唔擺得！」「我屋企個衣櫃門就係鏡，仲要對住張床，係咪要換咗佢？」「胡美貽心臟好大，師傅講到咁都覺得問題不大。」「難怪有時瞓得唔好，成日覺得間房有人影，原來係塊鏡！」「學到嘢，風水都係信則有不信則無，但聽下都無壞。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期