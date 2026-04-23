傾家‧入宅｜胡美貽屋企擺滿鏡！玄學家警告三大禁忌 亂放恐影響精神？

藝人胡美貽（Nicole）在節目《傾家‧入宅》中，被姐妹踢爆家中竟放滿一屋鏡子，引來玄學家周漢明即場警告！周師傅直指鏡子不能亂放，更點出三大禁忌，擺錯位隨時影響精神健康，究竟Nicole的家居佈局犯了什麼大忌？