「港女野人」胡美貽驚爆囤積狂！｜隊友踢爆屋企亂到行唔到 恐變恐怖曱甴屋？
「港女野人」陳若思節目中踢爆 胡美貽屋企恐變曱甴屋
在今晚播出的節目中，4位主持陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）需回答4條問題，以識別各人的「囤積傾向」有多嚴重。豈料，在答題期間，隊友Amber突然向Nicole發動攻勢，公開踢爆其驚人屋況：「想講 Nicole 屋企係行都行唔到，佢 send 過一張相我睇行唔到、瞓唔到，汽水、飲品、化妝品好多嘢。」此話一出，令現場氣氛急轉直下。面對隊友的突襲指控，Nicole隨即反駁，解釋自己只是有購物問題，而非囤積問題，更強調：「我係影畀你睇啫，擺返入去就無事。」收納師Kaye則分析，這可能與Nicole的生活動線規劃未做好有關。
單親靚媽莊韻澄接力登場 聞SEN囝囝一句話當場爆喊
節目明晚（26日）則請來單親靚媽莊韻澄（Xenia）擔任嘉賓，分享如何為4歲半的SEN（特殊教育需要）囝囝「波子」及5隻愛貓打造專屬空間。本身是單親媽媽的Xenia，看到節目中一位中年喪偶的單親爸爸獨力照顧兩名女兒的短片時，不禁觸景傷情，感觸落淚。她哽咽分享照顧SEN兒子的辛酸：「囝囝唔係好肯講嘢同表達自己，可能同佢講好多次，佢都未必識講或者肯做。」但辛酸中亦有甜蜜，Xenia憶述兒子一句簡單的說話就讓她感動至今：「有一次佢同我講『媽咪 I love you』，勁感動。」場面令人動容。
4位港女野人化身收納達人 節目教你告別雜物煩惱
《傾家‧入宅》由4位「港女野人」主持，她們將化身「收納達人」，在節目中發揮創意，解決各種家居收納難題。節目更請來全職收納師Kaye坐陣，分享專業心得。Kaye在節目中透露，她會將自己的家居劃分成不同風格的區域，並解釋其好處：「好處係有唔同主題同功能，普通人得一個『me time』嘅地方，我就有5個。」節目除了有藝人嘉賓分享經歷，亦設有chat room互動環節，由收納師即場提供專業意見，幫助觀眾解決家居雜亂的煩惱。