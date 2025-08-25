「港女野人」胡美貽驚爆囤積狂！｜隊友踢爆屋企亂到行唔到 恐變恐怖曱甴屋？

全新訪談節目《傾家‧入宅》今晚（25日）首播，4位「港女野人」主持即場進行「囤積傾向」大測試，其中成員胡美貽（Nicole）竟被隊友陳若思（Amber）當場大踢爆，指其家中雜物多到「行都行唔到」，更驚爆有變成「曱甴屋」的風險！場面一度尷尬，究竟Nicole的香閨內部是何等震撼？