傾家‧入宅｜陳若思驚爆日本夾公仔失控！豪花近萬円戰利品塞爆喼
胡美貽節目中大爆料 陳若思日本夾公仔成狂
在《傾家‧入宅》首集節目中，當眾人討論收納煩惱時，主持之一的胡美貽突然大爆料，指證身旁的陳若思是個不折不扣的「夾公仔狂人」。Nicole憶述，早前與Amber到日本拍攝節目《趁而家去東京偷食…譜！》期間，親眼目睹對方失控的一面。Amber每日僅利用晚飯後的短暫私人時間，便瘋狂在夾公仔店掃貨，結果夾到一大堆公仔，數量多到完全塞不進行李箱，陷入「爆喼」危機，場面相當狼狽又搞笑。
陳若思親解畫：用咗一萬日圓都唔夠
面對好姊妹的爆料，陳若思在訪問中亦大方承認，並親自解畫。她笑著憶述當時情況：「都唔記得夾咗幾多，有啲送咗畀同行嘅 camera man、writer，有啲返香港送畀朋友。」可見戰利品數量驚人。至於花費多少，她則靦腆表示：「應該都唔係夾好多(錢)，用咗一萬日圓都唔夠，因為無太多私人時間。」在極有限的時間內豪花近10,000日圓（約500港元），可見她對夾公仔的熱愛程度非同小可，難怪會夾到行李箱也宣告投降。
整理師阿橙即場傳授執喼大法救爆喼危機
陳若思的「爆喼」經歷，正好成為節目中最佳的「反面教材」。聽完她在日本的瘋狂事蹟後，同場的專業整理師阿橙馬上「出手相救」。阿橙即場向Amber傳授獨門的「執喼大法」，教她如何有效利用行李箱的每一吋空間，將衣物和戰利品完美收納，從此告別爆喼煩惱。這個突如其來的教學環節，不但為Amber解決了人生難題，也讓觀眾學到實用的旅遊收納技巧，將娛樂與實用資訊完美結合。
網民笑爆：原來女神都有呢種煩惱！
節目播出後，陳若思的夾公仔狂人身份引起網民熱烈討論，不少人大讚她私下性格可愛貼地。網民紛紛笑言：「笑死，估唔到Amber夾公仔咁勁！求開班教學！」、「一萬円夾到爆喼，係高手！想睇戰利品有幾多！」、「好想學個執喼大法，每次去日本都係爆喼返香港。」、「女神私底下都好貼地，好可愛！」、「Nicole爆料，Amber解畫，港女野人啲互動好正！」