傾家‧入宅｜陳若思驚爆日本夾公仔失控！豪花近萬円戰利品塞爆喼

「港女野人」陳若思（Amber）形象甜美，私下竟是夾公仔狂人？在全新節目《傾家‧入宅》中，好姊妹胡美貽（Nicole）無情踢爆Amber在日本夾公仔的瘋狂事蹟，指她竟夾到戰利品塞爆行李箱，場面失控！Amber更親自回應，自爆花費近萬円，事件震驚網民！