傾家‧入宅｜粉紅控醫生耗16年豪裝公主屋！蘇富比級手袋曝光嚇窒全場

最新一集《傾家‧入宅》請來品味獨特的「粉紅控」醫生Angela作客，大方分享她對美的極致偏執！Angela驚爆其家居裝修計劃竟耗時長達16年，目標只為打造完美的「公主屋」。她更即場展示衣帽間的驚人珍藏，其中一款手袋竟是「蘇富比級別」，奢華程度嚇窒主持，究竟這個夢幻國度背後還有什麼奢華秘密？