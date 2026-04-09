傾家‧入宅｜粉紅控醫生耗16年豪裝公主屋！蘇富比級手袋曝光嚇窒全場
醫生Angela揭16年裝修大計 誓要打造夢幻公主屋
嘉賓醫生Angela對美有一份超乎常人的偏執，她透露家居的改造計劃由2011年她返回香港時已經開始，2024年先整理好房間，到今年（2026年）則著手裝修客廳，並預計月尾就能完工。不過這並非終點，她笑言：「至於廚房應該2027年會搞。」整個裝修橫跨足足16年，她坦言這一切純粹是從美的角度出發，終極目標就是希望將自己的安樂窩，打造成心目中完美的「公主屋」。
Angela曬蘇富比級鱷魚皮手袋 揭秘入手驚人過程
談到收藏，Angela的衣帽間更是別有洞天，放滿不少珍藏品。她順手拈來就有一款「蘇富比級別」的小手袋，並道出其珍貴之處：「呢款小手袋已經停產，喺蘇富比拍賣緊嘅價已經好高，因為係鱷魚皮同埋顏色係自己揀，所以比較難買。」最令人驚訝的是入手過程，她憶述當時只是眼見朋友擁有，便向銷售顧問以紙筆簡單寫下要求，約兩個月後便收到貨。她笑說：「價錢唔貴，反而surprise係手續咁簡單。」
Angela另一珍藏價格狂升10倍 只為追求極致公主感
除了蘇富比級數的收藏，Angela的另一款粉紅小手袋同樣極具故事性。這款手袋的獨特之處在於採用了罕見的拼皮製作，並加入了Angela的個人化要求，結果令手袋價錢由原先的2、3萬元，急升10倍至二、三十萬。面對如此驚人的價格升幅，Angela淡然解釋背後原因，全因一份對「公主感」的追求：「無乜人會咁奢侈用呢個價錢買呢款袋，但確實更加有公主feel。」對她而言，金錢並非首要考慮，能夠達到心目中的完美感覺才是最重要。
網民見證奢華生活嘩然：「貧窮限制我想像」
節目播出後，Angela的「公主屋」及天價手袋收藏令網民大開眼界，紛紛留言表示震驚。「裝修搞16年？太有毅力了吧！果然有錢人的世界我不懂。」「貧窮限制了我的想像，一個手袋貴過我部車……」「蘇富比級別！聽到都覺得勁，好想睇下實物有幾靚。」「雖然好奢侈，但佢追求『公主feel』嗰種堅持又幾得意。」「呢啲先係真正嘅生活態度，為自己鍾意嘅嘢可以去到好盡！」