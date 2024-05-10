「億萬駙馬」伍富橋豪送巨型鑽戒賀結婚周年 嚇親老婆兼被質疑財自何方
伍富橋巨型鑽戒嚇親老婆
伍富橋與老婆「撐枱腳」時驚喜送上巨型鑽戒，當梁兆楹發現禮物竟是一枚閃耀的水滴型鑽石戒指時，更嚇到連環問老公點解有咁多錢：「點解嘅？邊個買畀你？邊個叫你買呀？」「邊個畀錢你買呀？」「你自己攞錢出嚟買？點解你會有咁多錢嘅？」梁兆楹甚至懷疑這枚鑽戒的真偽：「真定假㗎？水晶嚟呀？咩呀？Mom畀錢你重新鑲呀係咪呀？冇可能！冇可能！你點解會有咁多錢？」不斷質疑伍富橋財自何方。
伍富橋搞笑稱要再努力搵錢
對於老婆質疑大過感動，伍富橋事後在社交平台上幽默表示：「我幻想嗰啲感到、流涕、擁抱，係唔會出現喺我老婆身上。」更表示：「睇嚟要再努力啲搵錢」
伍富橋冧爆唱歌氹老婆
除了豪送巨型鑽戒畀老婆外，伍富橋仲喺社交平台驚喜翻唱Twins的歌曲，並表示：「送給我老婆她最愛的Twins」伍富橋更在影片中貼出老婆的照片，邊唱邊冧爆甜笑獲網民大讚：「點解可以咁sweet」「好肉麻啊」「有個咁sweet嘅老公真係好」「好羨慕！！」
伍富橋老婆自認「不出眾妻子」4大重點反擊負評 網民笑指：最尾果句幾頂癮
伍富橋前年5月迎娶富貴女友梁兆楹（Shirley）後幕前工作大減，加上夫妻生活奢華，男方又住在妻子的5,000尺豪宅中，令伍富橋被冠以「億萬駙馬」之名。早前伍富橋竟因「偷食」芝士蛋糕過敏而險些毁容，報道一出，兩人婚姻關係再受網民關注！面對流言蜚語，老婆昨晚罕有爆粗反擊，霸氣維護丈夫！
1.伍富橋老婆4大重點反擊負評
伍富橋老婆昨晚在IG限時動態發長文指：
兩個人能走在一起，必定是有原因的，可能是因為累了想安定下來可能是因為互相利用，當然也一定有真愛，但是無論當中原因是什麼那也歸根究底是兩個人的事，旁人就不必參與了吧，每個人都有他自己的選擇，尊重人也是尊重自己。
2.伍富橋老婆：我先生在你們某些人心目中一定特別出眾
伍富橋老婆又補充他們跟一般夫婦無異，亦為柴米油鹽各樣生活打算：
我們也跟一般夫婦一樣會爭吵會磨合，也會為未來分憂，柴米油鹽，跟所有人沒有不同。我想我先生在你們某些人心目中一定是特別的出眾吧，不然你們也不會因為他娶了你們口中這樣的一個太太，而為他心有不甘。為此，我還是要謝謝你們對他的認可的。畢竟，要覺得一個人配不起另一方，就是對那一方的肯定。
3.自認是不出眾妻子
伍富橋老婆更承認不完美，叫大家不要用自己那把尺來衡量他人：
我不是一個出眾的妻子，但也一定不會是一個很差的另一半。起碼對於這點我還是有信心的。不是我特別有自信，而是我不覺得作為一個不偷不搶，不做壞事的正常人類會有任何理由不配擁有愛人及被愛的權利及自由。
我只是一個人的另一半並不是你們所有人的老婆，所以不要用你們的那把尺來衡量我的婚姻。
4.伍富橋老婆爆粗用14字總結二人關係
最後，伍富橋老婆更爆粗指婚姻是兩個人的事，外間的人不用恨，更認為人無完人：
我的另一半因為他的職業可能有很多時候不能發表他的意見，開心不開心，也不能盡訴。我起初也跟他一樣，覺得還是不要影響他吧，但其實仔細想想我也不是什麼公眾人物不是為人師表，也不是什麼紳士，我的社交帳號純屬個人分享，所以最後我想發表的是人無完人，看人先看己，稱人也稱己，講到尾就係
「佢X得落佢本事，你恨唔X到咁多」完
網民笑指：最尾果句幾頂癮
該千字文一出，再引起不少網民討論：「最尾果句幾頂癮」「最尾果句真係盡顯霸氣」「最後個句公道呀 個個都想做橋仔其實」「你會擔心柴米油鹽?」「竟然幻想有人會恨佢老公個位」
伍富橋衰「偷食」引網民關注
伍富橋（Alvin）在過年期間不幸因為「偷食」芝士蛋糕和蘿蔔而引致嚴重過敏，卻也因此成為了太太Shirley作弄的對象，在第一時間拍下了他雙眼紅腫的樣子，並描述他：「食完急救藥，起碼唞得返氣之後。」
被要求用紅腫雙眼做出表情包
Shirley更幽默地要求Alvin做出各種表情，從兇狠到憂怨，再到精神的樣子，讓Alvin無奈地表示：「佢第一時間又係攞起部手機影咗相先，有冇良心呀你，我有一刻懷疑我老婆係咪真係愛我？」
伍富橋報平安兼大呻老婆「惡行」
2月13日晚上，Alvin在IG限時動態上載自拍照，報告了自己的康復進度。他感謝大家的關心，並透露眼睛已經消腫得「7788」。同時，他也不忘透露Shirley對他的「惡作劇」，讓網民們猜測Shirley給他的眼睛取了什麼有趣的名字。
情人節的甜蜜計劃
康復進度理想的Alvin，今日應該可以與Shirley過一個開心的情人節。去年的情人節，是他們婚後首個情人節，兩人曾一同快閃遊清邁，享受了一段浪漫的時光。Alvin不僅送上玫瑰花束，更帶Shirley到杳無人煙的山頂，一邊品嚐香檳，一邊享受野餐，讓人羨慕不已。
「億萬駙馬」伍富橋與太太公開豪宅細節
J2節目《2024 開運救兵》日前一集主題是「夫妻事務所」，嘉賓是有「億萬駙馬」之稱的歌手伍富橋（Alvin）及太太梁兆楹（Shirley）。在熱身的「快問快答」環節中二人心有靈犀，非常清楚對方喜好，Alvin 更被太太踢爆口頭禪是「老婆呀」，Shirley 埋怨說：「佢每日都講成百次，我啲朋友都話佢煩。」似在抱怨但語氣卻滿心歡喜，擺明公然放閃。
師傅建議伍富僑露台「求子」
Alvin 與 Shirley 於前年拉埋天窗，都希望開枝散葉。Depp 師傅從二人的家居風水入手，他斷言睡房特別是露台部份，是絕佳的風水位置。裸泳師傅聞言大笑，提議二人於該處「辦事」可能會有「意外收穫」，引得全場大笑。
5千呎豪宅被驚呼「迷宮」
Depp 師傅望着二人 5,000 呎大屋的平面圖及照片慨嘆說︰「你屋企迷宮咁大喎，咁多樓梯、走廊，喺呢度我嘅方向感已經迷失咗……」接住師傅講笑話︰「Alvin 你問我可唔可以增設籃球架，咁嘅屋企增設足球場都得呀，呢啲關個人喜好同能力事，唔關風水問題。」此外，裸泳師傅提議二人多穿啡色衣服可減少嗌霎，慧慧師傅為二人手綁紅繩促進感情。