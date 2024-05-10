「億萬駙馬」伍富橋豪送巨型鑽戒賀結婚周年 嚇親老婆兼被質疑財自何方

「億萬駙馬」伍富橋與富貴老婆梁兆楹（Shirley）拉埋天窗已經2年，伍富橋就結婚兩週年之際為老婆連環送上驚喜，不僅翻唱了太太最愛的Twins歌曲，還選擇在高級餐廳為愛妻準備了一場浪漫的燭光晚餐。不過咁都比唔上伍富橋送比太太嘅巨型鑽戒搶fo，就連太太睇見都忍唔住質疑老公財自何方……

