伍富橋出新歌賀結婚一周年 有米老婆自爆衝動閃嫁真相

「億萬駙馬」伍富橋去年5月突然宣布迎娶富家千金Shirley梁兆楹結婚，婚後受盡抨擊，不過伍富橋一於難理繼續過奢華生活，日前為冧老婆更推出新歌《很多很多份之一》賀結婚一周年，而Shirley亦撰寫5頁長文，自爆去年閃嫁內幕，更為伍富橋被指是贅婿大平反！