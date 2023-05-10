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伍富橋出新歌賀結婚一周年 有米老婆自爆衝動閃嫁真相

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「億萬駙馬」伍富橋去年5月突然宣布迎娶富家千金Shirley梁兆楹結婚，婚後受盡抨擊，不過伍富橋一於難理繼續過奢華生活，日前為冧老婆更推出新歌《很多很多份之一》賀結婚一周年，而Shirley亦撰寫5頁長文，自爆去年閃嫁內幕，更為伍富橋被指是贅婿大平反！

伍富橋 伍富橋與富家千Shirley結婚一周年恩愛無減。
伍富橋與富家千Shirley結婚一周年恩愛無減。（圖片來源：[email protected]

伍富橋新歌訴心聲

伍富橋為慶祝娶到個有米老婆Shirley一周年，選擇推出新歌《很多很多份之一》憑歌寄意，這一年歷盡風雨受盡外界批評，幾乎一面倒指伍富橋婚後打破腳唔使憂，當中的歌詞「很多風雨很多眼淚 誰在終點抱著睡 慶幸在無盡邂逅 是你在結局大團聚」以及「散落地球在配對 是唯獨你對」，相信已令Shirley冧到震！

伍富橋 伍富橋po出去年影的婚照晒幸福。
伍富橋po出去年影的婚照晒幸福。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 網民指伍富橋似土豪。
網民指伍富橋似土豪。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 睇嚟有知情人士出來發聲，叫伍富橋關心一下自己父母。
睇嚟有知情人士出來發聲，叫伍富橋關心一下自己父母。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 網民繼續抨擊。
網民繼續抨擊。（圖片來源：[email protected]

伍富橋繼續吸負評

伍富橋出新歌冧老婆賀結婚一周年，獲不少朋友恭喜，不過亦有好多網民繼續俾負評，當中有人笑指其婚照造型好似土豪，更有疑似知情人士留言，叫伍富橋有時間就關心一下自己的父母，指他們現時有困難，疑似暗示伍富橋只花時間冧妻，唔照顧養大的父母。

伍富橋 伍富橋po出與老婆食燭火晚餐撐枱腳的照片。
伍富橋po出與老婆食燭火晚餐撐枱腳的照片。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 Shirley亦出po放閃。
Shirley亦出po放閃。（圖片來源：[email protected]

強調真人真事拍成MV

伍富橋與Shirley在無綫因工作認識，二人拍拖僅半年就認定對方，伍富橋更把自己的愛情故事拍成MV，不過女主角就由杜小喬代替老婆，他在社交網重po結婚照，留言「要一生一世一起按捺一起掙扎凝聚」。

伍富橋 伍富橋表示MV是真人真事改編。
伍富橋表示MV是真人真事改編。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 MV女主是杜小喬，而方力申亦有份客串。
MV女主是杜小喬，而方力申亦有份客串。（圖片來源：[email protected]

伍富橋婚後生活愈見奢華

事實上，伍富橋自去年5月與Shirley結婚後，幕前演出已大大減少，不過生活質素愈見奢華，除居住在老婆娘家位於西貢相思灣的5,000尺豪宅外，早前更被爆屋企至少有三名工人服侍，被封「億萬駙馬」的伍富橋當然有所付出，冧掂有米老婆大把福享。

伍富橋 伍富橋去年5月8日與Shirley在5,000呎獨立屋註冊結為夫婦，婚後與女家同住。
伍富橋去年5月8日與Shirley在5,000呎獨立屋註冊結為夫婦，婚後與女家同住。（圖片來源：[email protected]

富千金禮尚往來發長文

身為麻雀館太子女Shirley去年下嫁伍富橋並未有大肆鋪張，因疫情關係二人只在獨立屋、在雙方家長見證下註冊，今次老公在周年紀念送上新歌，Shirley亦罕有撰寫長文為伍富橋發聲，自爆為何閃婚及結婚的內幕，她認為是對的時間遇到對的人，令她有衝動去結婚，為了唔想伍富橋被指又消費老婆，Shirley又為她解釋一輪，總之二人就是真愛無誤，只是外界一直對伍富橋有偏見及有意針對。

伍富橋 Shirley在社交網發長文，自爆為何去年會閃婚。
Shirley在社交網發長文，自爆為何去年會閃婚。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 宣布不會再補擺婚宴。
宣布不會再補擺婚宴。（圖片來源：[email protected]

宣布唔會補擺婚宴

Shirley指伍富橋當日的求婚並非大家想像中浪漫，二人更決定不會補擺婚宴，Shirley同伍富橋講唔需要覺得內疚，因為去年的小型婚禮已經令她好滿足，好享受而且完全唔委屈，二人的幸福就係咁另類。

伍富橋 Shirley指有人惡意中傷，仲話預咗要承受。
Shirley指有人惡意中傷，仲話預咗要承受。（圖片來源：[email protected]
伍富橋 Shirley直指伍富橋係個好軟弱嘅人，仲叫佢做「伍富馬」。
Shirley直指伍富橋係個好軟弱嘅人，仲叫佢做「伍富馬」。（圖片來源：[email protected]

自嘲老公係「伍富馬」

Shirley在文中處處維護伍富橋，更為他受到身邊好友抨擊而出頭，表示夫妻同心唔需要別人認同，她用詞非常豪氣，當中「冇人攞住支槍迫我嫁俾你，嫁得，我就預咗。」、「講真我連嫁俾你都夠膽，我仲有咩好怕？」，可見Shirley撐老公心切，她更表示做人一定要學識自嘲「知道嗎？伍富馬？你要成為腐皮絕緣體」。

伍富橋 Shirley多謝伍富橋的出現，仲話想六世都要一齊過。
Shirley多謝伍富橋的出現，仲話想六世都要一齊過。（圖片來源：[email protected]

伍富橋近貌腫脹顏值插谷底

伍富橋本身為健身教練，身材非常健碩，可能是婚後的生活無憂無慮，伍富橋的身材最近都起了巨大變化，從前fit爆身形逐漸發脹，走樣到判若兩人…

伍富橋 伍富橋本身身材非常健碩！
伍富橋本身身材非常健碩！（圖片來源：[email protected]

伍富橋生活休閒喪飲喪食

伍富橋婚後生活非常悠閒，幕前工作大大減少，經常同富貴老婆周遊列國享受人生！放下工作嘅伍富橋，同老婆旅行都必定選擇乘搭頭等艙，他不時都在IG分享自己食好西的照片，由瑞士、英國、荷蘭再食到去日本，他更透露購物戰利品塞滿十個行李箱，完全係帝皇級的生活享受！

早前伍富橋去到上海，並同有「天下第一關」之稱的鄭紹康自拍，合照中伍富橋身形暴漲，面部明顯的輪廓完全消失，開始呈現包包面，加上伍富橋穿着鬆身衫，更顯身形肥胖猶如小熊般，同先前比較判若兩人！

伍富橋 最近伍富橋去到上海，並同鄭紹康自拍，合照中身形暴漲！
最近伍富橋去到上海，並同鄭紹康自拍，合照中身形暴漲！（圖片來源：[email protected]
伍富橋
（圖片來源：[email protected]
伍富橋 伍富橋生活非常悠閒，經常同富貴老婆周遊列國享受人生！
伍富橋生活非常悠閒，經常同富貴老婆周遊列國享受人生！（圖片來源：[email protected]
伍富橋 伍富橋現貌與老婆極有夫妻相！
伍富橋現貌與老婆極有夫妻相！（圖片來源：[email protected]
伍富橋 明顯發福。
明顯發福。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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