元宵節晒幸福 李嘉欣許晉亨初次約會陳年舊相出土
「大美人」李嘉欣與許晉亨結婚13年，二人育有一子，婚後李嘉欣一路過着少奶奶生活，一家三口幸福滿滿。日前（15/2）李嘉欣就趁元宵佳節，在IG放上與老公多年前，初次約會的舊照放閃。
初次約會相出土
「大美人」李嘉欣（Michele）與許晉亨結婚13年，育有一子許建彤（Jayden），婚後李嘉欣息影一路過着少奶奶生活，一家三口幸福滿滿，Michele不時會在社交網大晒二人恩愛合照放閃。日前（15/2）李嘉欣就趁元宵佳節，在IG上載多年前第一次與許晉亨約會同遊法國，在巴黎鐵塔前拍下的舊照。相中李嘉欣穿上簡單白恤衫，笑容燦爛，青澀靚女，她輕輕攬著許晉亨，簡單而甜蜜。李嘉欣亦留言道：「Happy Chinese Valentine’s Day !祝元宵佳節 月圓事圓，人團圓 ！#chinesevalentinesday#firstdateinparis#love」
「大美人」驚變「蛇精」
李嘉欣早前在社交平台上分享了一段似是在車廂中的自拍影，而片段上明顯地加上度數極高的濾鏡，而她亦不斷向鏡頭擺Pose放電。只不過由於濾得太過火，李嘉欣成塊面都變晒形，唔只個下巴驚變「利器」V得離譜，就連皮膚都變得又膠又硬，很多網民都唔多接受，仲留言叫李嘉欣唔好再用濾鏡，「嘩！勁膠！假爆！」「成個蛇妖咁」、「太膠面，自然靚啲」、以及「你的樣貌還用PS？你就不需要了」，等等，睇嚟都係自然嘅大美人最受網民歡迎！