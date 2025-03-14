元斌金賽綸最後通話記錄疑曝光 傳匿名匯款125萬 網民質疑真確性

童星出身的韓國女星金賽綸早前選擇結束自己的生命，終年僅24歲，之後更爆出她曾與比她大12歲的韓國巨星金秀賢秘戀長達6年，有指她更曾因醉駕事件，欠下金秀賢高達7億韓圜（約350萬港元）的金額，被金秀賢無情追債，早前有傳，昔日拍檔兼前輩元斌則曾打算出手幫金賽綸還債，獲網民大讚舉動超暖心！