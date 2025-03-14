元斌金賽綸最後通話記錄疑曝光 傳匿名匯款125萬 網民質疑真確性
元斌金賽綸最後通話記錄疑曝光
有內地網站聲稱，韓國知名爆料媒體「Dispatch」披露了元斌與金賽綸之間的最後通話記錄。據該文章所述：元斌於2023年7月12日透過經紀人向金賽綸傳達訊息：「債務問題需要幫忙嗎？數字不重要。」金賽綸則於7月15日回覆：「謝謝大叔，但這次我想自己解決。」隨後，元斌於7月20日匿名向金賽綸母親的醫療帳戶轉帳2.3億韓圜（約合125萬港元），並附言「買甜筒」三字。
文章進一步指出，這並非元斌首次伸出援手，早於2015年，他便曾默默資助金賽綸妹妹的海外留學費用；而在2021年金賽綸父親的葬禮上，他亦全額承擔了殯葬開支。
網民質疑通話記錄真確性
然而，網友很快發現，「Dispatch」並未發布任何相關報導，且金賽綸的父親至今健在。因此，不少網民質疑這篇自稱引述「Dispatch」的文章實乃AI生成，內容多半屬於虛構，缺乏真實依據：「假 dispatch冇報導過」、「AI 創作嘛？」
不過亦有網民支持元斌有情有義：「佢肯定好後悔無堅決介入」、「明明已經好好，但內心先最受折磨」
金賽綸、金秀賢爭議詳細時間軸 懶人包回顧
🔴2022年5月18日：
⓵ 金賽綸酒駕撞變電箱逃逸，形象慘跌，工作全丟。
⓶ Netflix《獵犬》宣布刪減金賽綸的出演片段。
🔴2022年12月1日：
「Gold Medalist」宣布不跟金賽綸續約。
🔴2024年3月24日：
《淚之女王》熱播中，金賽綸無故上傳跟金秀賢的貼臉親密照，當時男生否認戀情「不知女生動機為何」。
🔴2025年2月16日：
金秀賢的37歲生日，金賽綸選擇這一天輕生過世，享年24歲。
🔴2025年3月10日：
⓵ 金賽綸爸爸受訪，證實女兒是自殺「輕生次數不只1次」，痛批前娛樂記者李鎮浩利用女兒的死大做文章、博取流量，是間接的殺人凶手。
⓶ 金賽綸「阿姨」突然現身《橫豎研究所》，爆出外甥女跟金秀賢曾交往6年、當年女生未成年15歲、被男方公司追討7億韓元賠償金。
⓷ 金秀賢首度回應，否認《橫豎研究所》的指控、否認跟金賽綸交往，揚言提告頻道。
🔴2025年3月11日：
⓵《橫豎研究所》加碼公開金賽綸、金秀賢的新親密照，以及金賽綸傳給金秀賢的簡訊內容「哥哥救我」，希望對方給點時間還7億賠償金。 電話搞消失。
⓶ 金秀賢連發2次聲明，表示「維持立場」不會退讓。
🔴2025年3月12日：
⓵「Gold Medalist」接受《Dispatch》訪問喊冤，稱「要回7億的存證信函」只是走個公司形式，因為知道金賽綸根本還不出錢，沒有硬逼還錢。
⓶《橫豎研究所》再公開金賽綸、金秀賢的另一張親吻照，以及金秀賢當兵寄給女生的情書，證實2人交往過，不懂為何金秀賢極力撇清戀人關係。
⓷ 多家廠商漸漸切割金秀賢，但是Disney+力挺，表示金秀賢主演的《山寨人生》拍攝計劃不變。
🔴2025年3月13日：
⓵ 徐睿知被爆出是金賽綸、金秀賢的小三，徐睿知親自發文否認。
⓶ 金秀賢4度發聲明，表示整理好所有事情後，下週會一次說清楚，不排除親自開記者會現身給交代，發聲形式、日期討論中。
⓷ 金賽綸要還《獵犬》的賠償金原本是70億，是她登門向製作公司下跪道歉才降至7億；「Gold Medalist」被批不保護、捍衛自家藝人，行為冷血無情。
⓸ 金秀賢照常錄製《Good Day》、《山寨人生》。
⓹ 《橫豎研究所》再公開金秀賢、金賽綸最新貼臉照。