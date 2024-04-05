35歲元祖級𡃁模「封胸」轉型做瑜伽導師 近況曝光震驚網民

香港的「𡃁模」曾紅極一時，不少現時知名的藝人例如周秀娜、Angelababy、鍾采羲、陳靜（Dada）等均是「𡃁模」出身。雖然有部分初代「𡃁模」已經不再活躍於娛樂圈，但是仍有不少網民十分關注當年的「𡃁模」們的近況！而有「浸大E神」之稱，現年35歲的元祖級𡃁模Carol楊梓瑤（現名楊焉），就早已「封胸」兼離開娛樂圈。近日楊梓瑤的近況就再度被提起，更有不少網民在睇到Carol現時的樣子後震驚不已……