《光明大押》下周首播 謝君豪大讚Edan呂爵安1件事 仲有神秘角色勁搶鏡
謝君豪首演ViuTV劇 詮釋古怪人情「堅叔」
《光明大押》動員超過一百位演員，陣容強大。今次飾演當鋪二叔公林定堅「堅叔」的謝君豪除了是首次參演ViuTV劇集外，也是首次擔任劇集監製，絕對是劇集中的靈魂人物。謝君豪指堅叔其實很古怪：「表面上就好cool，但內心係一個非常有人情味嘅人。佢以為通過佢隻眼去睇嘢，係無一樣嘢可以瞞過佢。」他又謂：「典當行業一直都好神祕，因為我從未入過當鋪，所以今次係個好好嘅機會去了解呢個行業。我相信好多人都唔係話成日入去當鋪，其實當鋪有好多故事，我覺得每一張當票背後都有唔同嘅故事。」
首任監製挑戰重重 三年籌備成果非凡
劇集自2022年開始籌備，謝君豪透露：「今次最特別就係自己第一次做監製，同以前嘅崗位完全唔同，唔止係一個角色點樣處理場戲，做監製要夾好多嘢，每日都要解決好多問題，對我嚟講係好大嘅挑戰，係困難嘅，不過慢慢就學識點樣去做，每日都有嘢畀我學到，好充實。」
大讚Edan成熟演技與貓星人搶戲
劇集出動逾百位演員，謝君豪表示：「呢套劇集有百幾個角色，亦有好多場景，我覺得係完成咗一件幾乎冇可能完成嘅事。每個人都付出最大努力去完成件事，好多台前幕後嘅人都好幫手。幕後嘅基本上全部都係以前合作過，演員方面都好慶幸大家嚟幫手，Edan（呂爵安）、Fish（廖子妤）、煒林（柯煒林）、娟姐（練美娟），我問佢地就即刻答應話可以做。另外都好感激話劇界嘅朋友、學生幫我手，仲有《選角》嘅學員，佢地其中幾位喺劇中更有份擔任重要嘅角色。」
談到今次合作的演員，謝君豪說：「我同Edan喺電影《過時．過節》合作過，上次佢飾演我個仔，今次唔係但都係差唔多嘅關係。我覺得今次同Edan合作眼前一亮，佢演戲成熟咗好多，可以將自己好多唔同諗法擺落去互相碰撞，佢同娟姐都有好好嘅喜劇衝擊效果，好睇、好吸引、好有魅力。」他又大讚貓演員「仔仔」的演技一流，更笑言被牠搶戲：「仔仔好可愛，我講嘢佢真係會望住我同埋畀反應我，大家睇下劇集就知。同埋佢個樣好得意，真係搶晒戲，但被佢搶戲係幾心甘情願。」