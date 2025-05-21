《光明大押》下周首播 謝君豪大讚Edan呂爵安1件事 仲有神秘角色勁搶鏡

ViuTV原創劇《光明大押》將於下星期一（26日）起，逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集講述一位老字號當鋪的駐店二叔公，集百家辨別真偽絕學於一身，由於老闆夫婦早逝，他肩負起照顧老闆一對兒女的責任，三人本來關係親密，但卻因一事而疏遠。