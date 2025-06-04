光明大押｜28歲陳紫萱演Edan女友演技自然 曾兩度輟學放棄「神科」學位
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ViuTV劇集《光明大押》一開播便引起熱烈討論，飾演Edan女友的陳紫萱更意外成為焦點。出身劇場的她憑著自然演技和亮眼顏值成功突圍。為了追尋演員夢，陳紫萱更曾兩度輟學，毅然放棄「神科」學位！
《光明大押》陳紫萱顏值演技吸睛
ViuTV《光明大押》開播已有一段時間，當中飾演Edan女朋友的陳紫萱備受關注。劇集整體風格被不少觀眾形容為「好有舞台劇feel」，同樣舞台劇出身的陳紫萱意外突圍，演出自然流暢，毫無生硬感，再加上亮眼外貌與傲人身形，迅即成為劇中討論度最高的新面孔。
曾出演多個演藝作品廣受好評
陳紫萱今年28歲，在16歲開始出演舞台劇，曾經出演過多個舞台劇包括《講女•港愛》、《姨媽姑姐創世紀》等，並在2016年憑《我阿媽有病》於香港電台話劇比賽奪得最佳女演員獎。陳紫萱在2021年加入宏寰文化傳播後，開始參演多套電影，包括《假冒女團》、《惡行之外》、《不赦之罪》等。
除了舞台劇和電影之外，陳紫萱亦曾經出演過多個歌手的MV擔任女主角，包括吳浩康《十倍速》、Dear Jane《為何嚴重到這樣》和陳奕迅《盲婚啞嫁》等MV。
兩度輟學 為演戲放棄大學「神科」
陳紫萱演技廣受外界好評，但原來陳紫萱本立志成為生物學家的學生，在大學修讀「神科」生物醫學課程，但修讀兩年後，她開始質疑理想與現實之間的距離。毅然輟學，轉戰幕後工作，同時接觸替身及演出機會，慢慢燃起把演戲變成專業的念頭，並成功考入演藝學院。不過最後因為加入電影公司，未能兼顧學業和事業，所以最後決定再度輟學，專注事業。
圖片來源：ViuTV、IG@purplehuen資料或影片來源：原文刊於新假期