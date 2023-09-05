光頭幫TFK｜成員玩大踢爆指有嫖妓 肥仔千字文控訴福正KOL女友3宗罪網民力撐
光頭幫｜肥仔千字文宣布退出：怒揭肥娃似足恐怖情人
TFK的肥仔昨日（9月4日）突然IG千字文宣傳佢會退出TFK，其原因係同成員福正出現咗問題。肥仔先指出同福正由中學時已認識，係佢最好的朋友，後來再認識埋阿奇，3人一齊玩一齊做嘢，成立TFK，後來去到疫情時開始出現變化，肥仔開始暗示福正的KOL女朋友肥蛙恐怖女友行為，疑牽制福正TFK 3宗罪！
光頭幫｜福正同KOL肥蛙拍拖 開始意見多多
首先，疫情開始時，令3人感迷惘失方向，福正當時與KOL肥蛙拍拖，肥仔指肥蛙俾咗好多意見同想法佢哋，雖然好感激，不過肥仔就指出肥蛙自身的成功同佢哋的成功一定有出入，唔可以將肥蛙嗰套全套複製，但肥仔表示：「但係我尊重，因為福正除左係tfk之外，都係一個男朋友，我明白點解要提出呢d方向，所以我同阿奇一樣，選擇左迴避同沉默，唔講傷害左大家關係既說話。我好感激你地既付出，我同阿奇因為個人感受拒絕，其實我地都好慚愧，要你拉住我地行咁，對唔住」。
肥仔指福正覺得越黎越多人加入會分薄左利潤
肥仔續說時間耐咗，核心思想唔同咗，以前成班人周圍做嘢演出好開心，可以行得更遠，「後來福正覺得越黎越多人加入我地係壞事，會分薄左利潤，但我最享受既係一班人一齊玩一齊做野，而且我相信我地一班人力量大咁多，可以做到既野亦都唔係我地三個自己可以做到既，反而有機會可以令我地行得更遠」。
2023年頭去咗日本玩，肥仔以為可以藉此修補關係，將大家收埋喺心底的說話攞晒出嚟講，點知返到香港即打回原形，令肥仔深受打擊。繼而演唱會出現成員提出退團、漠視成員意見、做到無覺好瞓等問題。
光頭幫｜監視其群組及其他對話 見面要錄音
肥仔指出最令佢認為唔可以再落去的最大誘因，係因為佢哋發現「有自己人」一直容許女朋友登入佢嘅WhatsApp，一直監視佢哋群組以及其他對話，而佢哋全然不知，感覺被嚴重侵犯私隱，其後因為呢件事，大家無再溝通。不過最誇張嘅係，肥仔指出就算當面見面溝通，竟然要錄影或者錄音，令肥仔嬲到俾唔到反應，亦反思自己係咪真係對福正咁差先會搞成咁。
最後肥仔表示TFK無辦法再行落去令佢非常心痛，已經收埋咗自己一段時間，向大家道歉，希望大家體諒。
原文如下：
光頭幫｜福正護航回應 唔關女朋友事大爆嫖妓事件
福正其後亦有以千字文回應肥仔的控訴，千字文回應第一句就表示而家呢刻覺得最對唔住就係佢女朋友肥蛙，「去到呢刻我最對唔住嘅係我女朋友，因為呢刻都係保護緊我、肥仔、奇三個，無將我地「叫X」既事公開講出來。即使我女朋友已經原諒左我地，但依家所有網絡攻擊反而只係攻擊佢，佢咩都無做，但佢承受嘅係最多。難道我地（哋）咁大個人想屈一個女人？
其後直言完全唔關佢女朋友肥蛙事，肥蛙完全唔會干涉佢係TFK所有的決定，仲唔會迫佢俾任何對話佢睇，回應「whatsapp事件」只係因為佢無喺女朋友電腦登出，唔應該怪肥蛙，只可以怪佢自己。
光頭幫｜錄音只係保障自己不斷約成員溝通但無用
錄音事件方面，斥肥仔無將事實的全部講晒出嚟，福正指當時因人威脅佢，同佢講要將呢件事好好處理，所以為咗保障返自己先錄音，而無錄影。其後佢指過去呢半年，不斷以唔同方式約成員溝通、接job、未來發展等，但換嚟的都係「已讀不回」。
光頭幫｜最想令TFK有主導權「分薄利潤」只為保障3人利益
福正表示佢最想改變TFK只係想佢哋可以有主導權，而唔係要人批准先可以做作品，同埋有關「分薄利潤」方面，佢只係想公平公道，保障佢哋3個人的利益，為咗維持營運，不過最後佢都表示係可以接受多於3個人，但亦無補於事。
福正最後表示最大感受就係自己被排擠，受侮辱，認為搞到今時今日最大原因唔係佢女朋友，而係拒絕溝通。
原文如下：
光頭幫｜福正曾於8月尾交代TFK動向
TFK暫停更新後，福正8月尾於社交媒體交代動向，表示完show後3人無達到共識，需要停落嚟休息吓，而佢一直等緊團隊的溝通，同回覆，但一直未有回應。
全文如下：
光頭幫｜網民力撐肥仔：用攬炒嚟隊班曾經嘅兄弟
網民普遍對於福正的回應都唔收貨，更質疑福正的千字文唔係福正自己打「勁x醒 先用「call g」去標籤曬所有人先 然後再講到自己幾無辜 最後就屈曬肥仔全部人唔肯溝通但明明係「福正」自己打篇文地圖炮x人先，不過呢篇寫得幾好 終於寫返啱個「既」字 等人以為係福正自己打」、「打慣咗「嘅」字但又要扮係福正打「既」又真係好難嘅蛙姐 下次睇多幾次先出post啦」、「你話點咪點囉蛙姐」、「用攬炒嚟隊班曾經嘅兄弟」、「真係忽x咗，冇咗何圖東城一丁做歌同mv你地紅x到咩 仲好意思嫌人哋分你錢」、「攬炒真係好x核突 越爆越多嘢 撕破面皮就係你想要既結果？食相差到」、「咩叫咁樣屈一個女人？唔通男人就可以屈？」、「好肉酸 要拎call g 呢單嘢出嚟「保護」女朋友」、「到底初心去咗邊」。
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