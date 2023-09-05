光頭幫TFK｜成員玩大踢爆指有嫖妓 肥仔千字文控訴福正KOL女友3宗罪網民力撐

憑《天水圍 Gang Gang》一曲為人所熟悉的香港獨立饒舌歌手組合「光頭幫TomFatKi」簡稱「TFK」，由肥仔、福正、阿奇組成，其後不斷加入新成員，去年仲喺麥花臣開騷，可見人氣極高！不過近日成員之間傳出不和，肥仔仲喺IG打千字文宣布退出「TFK」，仲大爆內部問題，以及福正KOL女友肥蛙3宗罪。其後成員福正亦有現身護航，仲大爆嫖妓！