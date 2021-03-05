克服他她它｜陳嘉倩被逼孖曱甴合照克服童年陰影 網民：真係好核突
ViuTV節目《克服他她它》三位主持火火（李家榮）、MIRROR成員Alton（王智德）和Tiger（邱傲然）日前邀請了陳嘉倩、張紋嘉（Crystal）及陳麗柔（柔柔）做嘉賓，試圖用各種方法去幫助她們克服自己內心的恐懼，包括逼嘉倩BB孖住曱甴合照，以克服她對曱甴的童年陰影，網民睇完都忍唔住話：「真係好核突！」
文：東方新地｜圖：Alton IG圖片、ViuTV節目圖片、影片及討論區截圖
《克服他她它》陳嘉倩 前世老公被收兵
當晚節目搵來緣靈溝通師Depp用天眼去睇她們的前世今生，他指陳嘉倩上世是一個平民百姓，因為遇上打仗，丈夫被人收了做一個士兵，講到這裡大家都忍不住爆笑，因為在網上「做兵」和「收兵」這些詞語都別具涵義。
Depp大師續說嘉倩BB前世老公在打勝仗後，卻戰死在城池外，當嘉倩BB前去尋找時，卻發現丈夫的屍體被好多重曱甴包圍、侵食著，因此她今世才會對曱甴有恐懼。
之後嘉倩BB更被逼同曱甴自拍及合照，及要轉用曱甴相片作手機Wallpaper一星期，她笑言自己現在已經可以面對曱甴。
陳麗柔 見青蛙驚到喊
陳麗柔（柔柔）被指驚青蛙是因為她前世所住的村莊附近有一個青蛙養殖場，一次意外情況下有大批青蛙逃脫，因她當時感覺特別恐懼，所以至今仍對青蛙留下深刻的可怕印象。
柔柔早前參加探靈節目《鬼同妳上位》時，都曾經因為見到青蛙而崩潰爆喊，但有網友認為柔柔驚到喊太假，亦有網友認為她真係驚。
張紋嘉 被前男友父親嫌棄
而張紋嘉（Crystal）害怕香蕉，是因為她有兩世都和香蕉有關，其中一世因為遇上饑荒，她的爸爸為了她而去偷、去搶，結果在她面前拿著一隻香蕉被人毒打。第二世則是被一隻猩猩為了一隻香蕉而追捕，令她因此掉進了一個沼澤中，造成了她最大的傷痛。
Crystal笑言曾有個男朋友的爸爸得知自己害怕水果後，私下與前男朋友通電指「如果你真係娶咗佢，咁佢以後點切水果畀你食呀」，令Crystal哭笑不得。
對Crystal驚香蕉這件事網友反應兩極，有網友覺得好離譜，但亦有網友好認同。