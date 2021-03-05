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克服他她它｜陳嘉倩被逼孖曱甴合照克服童年陰影 網民：真係好核突

東方新地 - 娛聞

ViuTV節目《克服他她它》三位主持火火（李家榮）、MIRROR成員Alton（王智德）和Tiger（邱傲然）日前邀請了陳嘉倩、張紋嘉（Crystal）及陳麗柔（柔柔）做嘉賓，試圖用各種方法去幫助她們克服自己內心的恐懼，包括逼嘉倩BB孖住曱甴合照，以克服她對曱甴的童年陰影，網民睇完都忍唔住話：「真係好核突！」

文：東方新地｜圖：Alton IG圖片、ViuTV節目圖片、影片及討論區截圖

《克服他她它》陳嘉倩 前世老公被收兵

當晚節目搵來緣靈溝通師Depp用天眼去睇她們的前世今生，他指陳嘉倩上世是一個平民百姓，因為遇上打仗，丈夫被人收了做一個士兵，講到這裡大家都忍不住爆笑，因為在網上「做兵」和「收兵」這些詞語都別具涵義。

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陳嘉倩（左起）、陳麗柔（柔柔）及張紋嘉（Crystal）上節目《克服他她它》克服自己內心的恐懼。
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緣靈溝通師Depp話要用天眼去睇三位嘉賓的前世今生，搵出她們恐懼的原因。
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講到恐懼曱甴的原因，嘉倩BB指小時候曾被飛曱甴迎面撲擊，自此就有了童年陰影。

Depp大師續說嘉倩BB前世老公在打勝仗後，卻戰死在城池外，當嘉倩BB前去尋找時，卻發現丈夫的屍體被好多重曱甴包圍、侵食著，因此她今世才會對曱甴有恐懼。

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嘉倩BB對印有曱甴相的T恤反應非常大，拒絕著上身。

之後嘉倩BB更被逼同曱甴自拍及合照，及要轉用曱甴相片作手機Wallpaper一星期，她笑言自己現在已經可以面對曱甴。

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嘉倩BB被逼同一箱曱甴自拍。
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之後又要同曱甴拉近距離影合照。
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連手機Wallpaper都被逼要換埋做曱甴相！
有不少網友對節目狂影曱甴反應都非常大。
有不少網友對節目狂影曱甴反應都非常大。
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紛紛投訴節目放曱甴close up出嚟。
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話曱甴真係好核突！

陳麗柔 見青蛙驚到喊

陳麗柔（柔柔）被指驚青蛙是因為她前世所住的村莊附近有一個青蛙養殖場，一次意外情況下有大批青蛙逃脫，因她當時感覺特別恐懼，所以至今仍對青蛙留下深刻的可怕印象。

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柔柔亦有被逼同青蛙影合照。
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睇到鮮綠色加紅眼的卡通青蛙圖案，柔柔驚到喊。
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抹完眼淚，仍然驚到面都紅晒。

柔柔早前參加探靈節目《鬼同妳上位》時，都曾經因為見到青蛙而崩潰爆喊，但有網友認為柔柔驚到喊太假，亦有網友認為她真係驚。

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有網友認為要驚到喊唔係咁易。
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亦有網友認為柔柔驚得太浮誇。
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另一集Alton同Tiger著上全套青蛙裝，幫助柔柔克服恐懼。
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網友都好羨慕柔柔可召喚到Alton同Tiger呢兩個青蛙王子出嚟。
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有網友仲話要學柔柔驚青蛙！

張紋嘉 被前男友父親嫌棄

而張紋嘉（Crystal）害怕香蕉，是因為她有兩世都和香蕉有關，其中一世因為遇上饑荒，她的爸爸為了她而去偷、去搶，結果在她面前拿著一隻香蕉被人毒打。第二世則是被一隻猩猩為了一隻香蕉而追捕，令她因此掉進了一個沼澤中，造成了她最大的傷痛。

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Crystal直言對所有水果都會感到懼怕，但只要一見到香蕉就會更加驚，甚至會反胃作嘔。

Crystal笑言曾有個男朋友的爸爸得知自己害怕水果後，私下與前男朋友通電指「如果你真係娶咗佢，咁佢以後點切水果畀你食呀」，令Crystal哭笑不得。

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Crystal挑戰吃仿香蕉造型的蛋糕，令她不安到一度眼泛淚光，不敢試食。

對Crystal驚香蕉這件事網友反應兩極，有網友覺得好離譜，但亦有網友好認同。

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有網友話真係遇過有人驚生果。
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因此反而覺得Crystal驚香蕉幾真！

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