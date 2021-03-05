克服他她它｜陳嘉倩被逼孖曱甴合照克服童年陰影 網民：真係好核突

ViuTV節目《克服他她它》三位主持火火（李家榮）、MIRROR成員Alton（王智德）和Tiger（邱傲然）日前邀請了陳嘉倩、張紋嘉（Crystal）及陳麗柔（柔柔）做嘉賓，試圖用各種方法去幫助她們克服自己內心的恐懼，包括逼嘉倩BB孖住曱甴合照，以克服她對曱甴的童年陰影，網民睇完都忍唔住話：「真係好核突！」

文：東方新地｜圖：Alton IG圖片、ViuTV節目圖片、影片及討論區截圖