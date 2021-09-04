兒歌金曲︱重溫超過20年前經典兒歌 滕麗名激罕獻唱《魔法咕嚕咕嚕》 「逆齡」歐倩怡唱《問題天天都多》
無綫於9月4日（周六）播出綜藝騷《兒歌金曲SUMMERFEST》，節目動員近250名表演嘉賓、表演團體及台前藝員同事，更搵來多位爆紅超過20年的經典兒歌原唱者現身節目表演，分別有《櫻桃小丸子》主題曲《問題天天都多》原唱者歐倩怡，以及《魔法咕嚕咕嚕》原唱者滕麗名等，其中滕麗名原來極少有親身上台獻唱過這首兒歌！
文：東方新地︱圖：TVB節目圖片及影片截圖、滕麗名FB、歐倩怡IG、蓋世寶IG
《兒歌金曲SUMMERFEST》唱《魔法咕嚕咕嚕》 滕麗名揚言：可一不可再
《問題天天都多》和《魔法咕嚕咕嚕》都爆紅了超過20載，對於滕麗名所唱的《魔法咕嚕咕嚕》，好多網友都話「細個成日聽」、「集體回憶」、「超期待」、「咁多年都仲記得點樣唱」等等，但滕麗名就直言聽親自己首兒歌都起雞皮，過去亦只唱個2、3次Live，阿滕表示今次肯上台公開獻唱，全因想答謝投票粉絲才破例，她笑言：「我知我出事！」並指今次表演絕對是可一不可再。
歐倩怡坦承靠《問題天天都多》爆紅
而已為兩名小孩之母的歐倩怡就獲讚「逆齡」有術，保養得宜，不但身型勁弗，而且皮膚白滑亮麗，配以一身青春打扮又唱又跳，說她只有20多歲也有人相信；歐倩怡席間大方透露《問題天天都多》確實帶給她很多工作及登台機會。
李家仁醫生獻唱《小明坐火車》
此外李家仁醫生於2001年推出兒歌《小明坐火車》，當年曾引發不少熱議，雖然李家仁醫生已過退休年齡，但仍活力十足地又跳又唱其首本名曲，配以魔術師造型，極盡視聽之娛。
除了原唱者及大型卡通人物輪流登場，黎瑞恩、李幸倪、JW（王灝兒）、陳凱詠、姚焯菲、鍾柔美、文凱婷、詹天文等多名歌手亦先後獻唱多首經典兒歌，包括《Let it go》、《龍貓》、《崖上的坡兒》、《百變小櫻》及《小甜甜》等。
《聲夢》四小花唱《多啦A夢》新版主題曲
另外四位《聲夢》小花姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）及詹天文（Windy）亦有同台獻唱《多啦A夢》新版主題曲《夢》，四人無論舉手投足均充滿童真，青春又可愛，相當吸睛。
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2005年時，欣宜在《兒歌金曲頒獎典禮》上扮演公主，並輕吻了一下扮演王子的吳卓羲，片段一出後即引起大批觀眾不滿，廣管局更因此收到至少81宗投訴；之後在同年九月，鄭欣宜在香港迪士尼樂園開幕日上再扮公主，同樣引起觀眾不滿，直斥欣宜的造型不雅。