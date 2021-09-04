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兒歌金曲︱重溫超過20年前經典兒歌 滕麗名激罕獻唱《魔法咕嚕咕嚕》 「逆齡」歐倩怡唱《問題天天都多》

東方新地 - 娛聞

無綫於9月4日（周六）播出綜藝騷《兒歌金曲SUMMERFEST》，節目動員近250名表演嘉賓、表演團體及台前藝員同事，更搵來多位爆紅超過20年的經典兒歌原唱者現身節目表演，分別有《櫻桃小丸子》主題曲《問題天天都多》原唱者歐倩怡，以及《魔法咕嚕咕嚕》原唱者滕麗名等，其中滕麗名原來極少有親身上台獻唱過這首兒歌！

文：東方新地︱圖：TVB節目圖片及影片截圖、滕麗名FB、歐倩怡IG、蓋世寶IG

《兒歌金曲SUMMERFEST》唱《魔法咕嚕咕嚕》 滕麗名揚言：可一不可再

《問題天天都多》和《魔法咕嚕咕嚕》都爆紅了超過20載，對於滕麗名所唱的《魔法咕嚕咕嚕》，好多網友都話「細個成日聽」、「集體回憶」、「超期待」、「咁多年都仲記得點樣唱」等等，但滕麗名就直言聽親自己首兒歌都起雞皮，過去亦只唱個2、3次Live，阿滕表示今次肯上台公開獻唱，全因想答謝投票粉絲才破例，她笑言：「我知我出事！」並指今次表演絕對是可一不可再。

《兒歌金曲SUMMERFEST》於9月4日（周六）晚上8點半在翡翠台播出，早前無綫在網上舉行了一個「我最喜愛的兒歌」投票，結果阿滕的《魔法咕嚕咕嚕》中選。（圖片來源：滕麗名FB）
《兒歌金曲SUMMERFEST》於9月4日（周六）晚上8點半在翡翠台播出，早前無綫在網上舉行了一個「我最喜愛的兒歌」投票，結果阿滕的《魔法咕嚕咕嚕》中選。（圖片來源：滕麗名FB）
滕麗名話佢除咗無綫兒歌節目或頒獎禮，基本上都好少獻唱《魔法咕嚕咕嚕》。（圖片來源：滕麗名FB）
滕麗名話佢除咗無綫兒歌節目或頒獎禮，基本上都好少獻唱《魔法咕嚕咕嚕》。（圖片來源：滕麗名FB）
雖然阿滕甚少公開獻唱呢首歌，但係佢當晚唱起上嚟得心應手，成功炒熱現場氣氛。（圖片來源：TVB）
雖然阿滕甚少公開獻唱呢首歌，但係佢當晚唱起上嚟得心應手，成功炒熱現場氣氛。（圖片來源：TVB）
阿滕話其實一直以嚟，都有好多朋友同佢講話好想聽佢唱呢首歌。（圖片來源：TVB）
阿滕話其實一直以嚟，都有好多朋友同佢講話好想聽佢唱呢首歌。（圖片來源：TVB）
阿滕又分享小時候最愛偷看卡通片，故兒歌對她來說也是別具意義。（圖片來源：TVB）
阿滕又分享小時候最愛偷看卡通片，故兒歌對她來說也是別具意義。（圖片來源：TVB）

歐倩怡坦承靠《問題天天都多》爆紅

而已為兩名小孩之母的歐倩怡就獲讚「逆齡」有術，保養得宜，不但身型勁弗，而且皮膚白滑亮麗，配以一身青春打扮又唱又跳，說她只有20多歲也有人相信；歐倩怡席間大方透露《問題天天都多》確實帶給她很多工作及登台機會。

歐倩怡所唱的《問題天天都多》是網友票選的「我最喜愛的兒歌」榜首。（圖片來源：TVB）
歐倩怡所唱的《問題天天都多》是網友票選的「我最喜愛的兒歌」榜首。（圖片來源：TVB）
小丸子嘅大型卡通人物公仔勁可愛，歐倩怡話同佢哋同台表演都好開心。（圖片來源：TVB）
小丸子嘅大型卡通人物公仔勁可愛，歐倩怡話同佢哋同台表演都好開心。（圖片來源：TVB）
已屆41歲的歐倩怡真係Keep得勁好，無論身型同皮膚質素都弗到一個點。（圖片來源：歐倩怡IG）
已屆41歲的歐倩怡真係Keep得勁好，無論身型同皮膚質素都弗到一個點。（圖片來源：歐倩怡IG）
歐倩怡在社交網上分享其錄影節目時的後台花絮照，包括她和譚玉瑛姐在後台的合照。（圖片來源：歐倩怡IG）
歐倩怡在社交網上分享其錄影節目時的後台花絮照，包括她和譚玉瑛姐在後台的合照。（圖片來源：歐倩怡IG）
蓋世寶與唱過多首經典兒歌的歐倩怡合照。（圖片來源：蓋世寶IG）
亦有同蓋世寶合照，唔知兩人嚟緊會唔會合作拍攝兒童節目？（圖片來源：蓋世寶IG）

李家仁醫生獻唱《小明坐火車》

此外李家仁醫生於2001年推出兒歌《小明坐火車》，當年曾引發不少熱議，雖然李家仁醫生已過退休年齡，但仍活力十足地又跳又唱其首本名曲，配以魔術師造型，極盡視聽之娛。

李家仁醫生其實已經過咗退休年齡，但佢依然好精靈。（圖片來源：TVB）
李家仁醫生其實已經過咗退休年齡，但佢依然好精靈。（圖片來源：TVB）
當年呢首歌都引發過唔少熱話。（圖片來源：TVB）
當年呢首歌都引發過唔少熱話。（圖片來源：TVB）

除了原唱者及大型卡通人物輪流登場，黎瑞恩、李幸倪、JW（王灝兒）、陳凱詠、姚焯菲、鍾柔美、文凱婷、詹天文等多名歌手亦先後獻唱多首經典兒歌，包括《Let it go》、《龍貓》、《崖上的坡兒》、《百變小櫻》及《小甜甜》等。

李幸倪獻唱《Let it go》，超凡唱功震撼全場。（圖片來源：TVB）
李幸倪獻唱《Let it go》，超凡唱功震撼全場。（圖片來源：TVB）
JW獻唱《小甜甜》，配合佢嘅甜美笑容Good Fit！（圖片來源：TVB）
JW獻唱《小甜甜》，配合佢嘅甜美笑容Good Fit！（圖片來源：TVB）
黎瑞恩與屯門兒童合唱團同台演出，獻唱多首經典本地創作兒歌《小時候》、《學生哥》以及《共享陽光》嘅Medley，原來黎瑞恩小時候都係屯門兒童合唱團嘅成員之一。（圖片來源：TVB）
黎瑞恩與屯門兒童合唱團同台演出，獻唱多首經典本地創作兒歌《小時候》、《學生哥》以及《共享陽光》嘅Medley，原來黎瑞恩小時候都係屯門兒童合唱團嘅成員之一。（圖片來源：TVB）
仲有家燕媽媽。（圖片來源：TVB）
仲有家燕媽媽。（圖片來源：TVB）

《聲夢》四小花唱《多啦A夢》新版主題曲

另外四位《聲夢》小花姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、文凱婷（Aeren）及詹天文（Windy）亦有同台獻唱《多啦A夢》新版主題曲《夢》，四人無論舉手投足均充滿童真，青春又可愛，相當吸睛。

姚焯菲。（圖片來源：TVB）
姚焯菲。（圖片來源：TVB）
鍾柔美。（圖片來源：TVB）
鍾柔美。（圖片來源：TVB）
文凱婷。（圖片來源：TVB）
文凱婷。（圖片來源：TVB）
詹天文。（圖片來源：TVB）
詹天文。（圖片來源：TVB）

延伸閱讀：《兒歌金曲》經典場面 點少得欣宜？

2005年時，欣宜在《兒歌金曲頒獎典禮》上扮演公主，並輕吻了一下扮演王子的吳卓羲，片段一出後即引起大批觀眾不滿，廣管局更因此收到至少81宗投訴；之後在同年九月，鄭欣宜在香港迪士尼樂園開幕日上再扮公主，同樣引起觀眾不滿，直斥欣宜的造型不雅。

（圖片來源：電視截圖）
（圖片來源：電視截圖）
（圖片來源：電視截圖）
（圖片來源：電視截圖）

即睇《兒歌金曲SUMMERFEST》經典全新兒歌大集合：

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