入住請敲門5｜林千渟入住韓國殺人魔犯案酒店 陰陽眼人目擊長髮女靈跟隨入房
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ViuTV靈探節目《入住請敲門5》今晚播出震撼一集，主持林千渟親身入住首爾永登浦一間傳聞是韓國連環殺人魔柳永哲最後犯案地點的時鐘酒店，現場發現神秘紅椅及長髮女靈，而節目尾聲林千渟前往自殺熱點麻浦大橋探靈時，竟被市民留言珍惜生命的溫暖訊息深深感動，形成強烈對比。
林千渟入住殺人魔最後犯案酒店驚見紅椅女靈
林千渟今晚挑戰入住首爾永登浦一間極具爭議性的時鐘酒店，這裡傳聞是韓國最臭名昭著連環殺人犯柳永哲在2003至2004年間的最後犯案地點。柳永哲曾用鐵鎚奪去至少20條無辜生命，受害者多為按摩女郎和長者，犯案手法殘忍至極，大部份都是以錘仔打死再分屍，而動機竟是報復前妻及控訴社會貧富懸殊。林千渟進入房間第一眼就看見一張顯眼的紅色椅子於牆邊，整體房間顯得極為殘舊，氣氛詭異。
陰陽眼人士目擊長髮女靈跟隨林千渟入房
節目中的陰陽眼人士在林千渟入房時，看到有一個極長髮女生望着鏡頭，跟隨林千渟進入房間。台灣通靈老師黃晟翔從照片中更看到一個女靈不停梳頭，疑似重複生前的動作，因傷心過度滯留人間，跟隨林千渟入房後一直坐在那張紅椅上。林千渟聽後都認同紅椅感覺極為奇怪，現場氣氛令人毛骨悚然。而林千渟想找尋傳聞中柳永哲最後一次殺人的607號房間，卻發現根本不存在，為整個探靈過程增添更多謎團。
林千渟探訪麻浦大橋自殺熱點感受陰森氣氛
節目尾聲，林千渟前往首爾著名自殺熱點麻浦大橋探靈，她認為現場有如日本自殺森林般的陰森氣氛，令人不寒而慄。韓國政府為防止自殺事件發生，在橋樑圍欄上加設近兩米高的筒型轉輪，增加爬高難度，同時加設珍惜生命告示牌。然而這些措施卻引起反效果，政府被迫緊急撤走相關設施，顯示防止自殺問題的複雜性。
市民溫暖留言珍惜生命令林千渟大為感動
令林千渟意想不到的是，政府撤走告示牌後，反而引發大量市民自發在橋上留言鼓勵想自殺者珍惜生命，這些溫暖的訊息令林千渟大為感動。從探索殺人魔犯案地點的恐怖氛圍，到目睹市民關愛生命的溫暖留言，形成強烈對比，讓林千渟深深體會到生命的可貴。這種從靈異探險到生命反思的轉變，為節目帶來更深層的意義，不僅是單純的鬼酒店挑戰，更是對生死議題的深度思考。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期