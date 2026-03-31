入住請敲門5｜林千渟入住韓國殺人魔犯案酒店 陰陽眼人目擊長髮女靈跟隨入房

ViuTV靈探節目《入住請敲門5》今晚播出震撼一集，主持林千渟親身入住首爾永登浦一間傳聞是韓國連環殺人魔柳永哲最後犯案地點的時鐘酒店，現場發現神秘紅椅及長髮女靈，而節目尾聲林千渟前往自殺熱點麻浦大橋探靈時，竟被市民留言珍惜生命的溫暖訊息深深感動，形成強烈對比。