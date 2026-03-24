入住請敲門5｜莫竣名闖檳城猛鬼校園驚見白衣靈體 膽大包天住對面酒店過夜
莫竣名親闖百年猛鬼校園現靈異蹤跡
時中分校這座超過100年歷史的建築物，在二戰日治時期曾被日軍佔用為行政大樓，傳聞當時在此進行問犯、處決、斬頭等殘酷行為，成為當地著名的猛鬼熱點。莫竣名（MCM）在節目中表示：「事前有一輩流傳，說這間時鐘分校進行問犯或處決、斬頭等事，所以慢慢傳下來。」當地更有傳說指日軍曾在校園內建造地下室，專門用來嚴刑拷問居民和軍人，而當時在此讀書的學生發現地下室後，相繼發生離奇事件。
攝影師驚見白衣靈體團隊集體遇靈異
節目製作團隊在探索校園期間，多次遇到令人毛骨悚然的靈異現象。MCM在現場表示：「我一伸出手，馬上有涼風吹過在我的手上」，而且「風是時熱時冷，很冷」。更驚人的是，同行攝影師Jer竟然目睹白衣靈體閃現，MCM亦坦承：「我也看到有個人站在那裡，穿著白色衣服，看著我們。」台灣通靈老師黃晟翔在節目中透露，他在畫面中看到「一個老的女人，外國人，很像那種英國的船舶，一個老奶奶那種，穿著一個白色的連身裙」，並指出校園內有多個靈體聚集。
尋找神秘地下室發現詭異凹陷位置
製作團隊根據傳說嘗試尋找日軍建造的神秘地下室，在校園內發現一個明顯凹陷的位置。MCM描述：「這個位置深了很多，正常的高度是這裡，深了十多二十厘米。」更令人不安的是，他們在該位置感受到異常的寒意，MCM表示：「不知為何這個位置有涼風吹在背部，很害怕，發生甚麼事，忽然間心跳加速。」雖然未能成功挖掘出地下室入口，但該位置的詭異氛圍已足以令人膽寒。
膽大包天入住猛鬼校園對面酒店
最令人佩服的是，MCM竟然選擇入住時中分校正對面的酒店過夜，房間窗戶直接面向這個猛鬼熱點。他在酒店房間內表示：「一眼看完兩間房間的尺寸，也不算很小，其實也不錯。」從房間窗戶望出去，可以清楚看到「這個大樹後面的，就是這個時鐘燈口，我們就在它旁邊對著它。」MCM更計劃整晚留意會否聽到怪聲或看見異象，這種勇氣實在令人敬佩。
酒店內部環境同樣詭異重重
入住的酒店本身也充滿詭異氛圍，MCM在巡視酒店時發現多個可疑之處。他形容後樓梯「有點像舊式公屋的後樓梯」，而且「這個位置是最悶熱的，明明開了窗，但這個位置是最悶熱，還有點噁心。」更奇怪的是，酒店內有多條後樓梯都被鎖上，MCM質疑：「火災怎麼辦？」整個環境給人一種不祥的預感，彷彿隨時會發生不可預料的事情。
通靈老師揭酒店內藏多個靈體
台灣通靈老師黃晟翔在觀看酒店走廊片段時，發現更多靈異現象。他透露：「你們有拍一個走廊的影片，我就看到有一個老先生，一直在大笑地看著你們在拍攝。」這個老先生的笑容並非善意，黃晟翔形容：「他們笑的不是生氣或是怎樣，我覺得他那個笑有點怪怪的那種，讓人發毛的那種笑，就有點瘋瘋的那種。」幸好這個靈體只是出於好奇跟隨，並無惡意。
探險後身心俱疲疑受靈體影響
最值得注意的是，MCM在探索時中分校後出現明顯的身心變化。他坦承：「老實說，逛到最後，我們也拍了一段時間，突然間很累，完全是想馬上躺下來睡覺，完全不想說話。」這種突如其來的疲憊感並非正常現象，MCM亦認為：「所以這個地方應該真的頗陰。」