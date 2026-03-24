入住請敲門5｜莫竣名闖檳城猛鬼校園驚見白衣靈體 膽大包天住對面酒店過夜

ViuTV靈探節目《入住請敲門5》最新一集帶觀眾深入馬來西亞檳城最恐怖的猛鬼熱點！主持莫竣名（MCM）親身挑戰二戰時期日軍佔用的時中分校，這個傳聞發生過無數酷刑與謀殺事件的荒廢校園，竟然讓一眾製作團隊在現場目睹多個白衣靈體閃現，連同行攝影師都驚呼見鬼！更震撼的是，MCM竟然膽敢入住這片兇地對面的酒店過夜，誓要揭開隱藏其中的靈異秘密。