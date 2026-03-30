入住請敲門5｜莫竣名被女鬼臭味纏身 通靈老師：靈體對你有好感

ViuTV靈探節目《入住請敲門5》今晚（30日）播出震撼一集，主持莫竣名前往馬來西亞檳城大山腳火車軌探靈時，竟然被神秘女靈體「臭味」纏身！更令人毛骨悚然的是，台灣通靈老師黃晟翔透過照片竟然發現窗外有濕身女靈，並分析這個靈體可能對莫竣名有好感，才會刻意散發只有他才聞到的異味。究竟這場靈異遭遇背後隱藏什麼驚人真相？