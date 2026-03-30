入住請敲門5｜莫竣名被女鬼臭味纏身 通靈老師：靈體對你有好感
莫竣名入住鬼酒店即聞異味 同行人員完全無察覺
莫竣名今次挑戰的地點位於檳城大山腳火車軌一帶，該處傳聞發生過多宗慘烈意外，包括戲班成員及學生旅遊巴與火車相撞事故，造成大量傷亡。當莫竣名抵達火車軌旁的酒店大堂時，已經聞到陣陣詭異異味，但詭異的是同行工作人員卻完全沒有察覺到任何異常氣味。進入客房後，這股令人不安的異味依然存在，甚至更加濃烈，令莫竣名萌生換房的想法。可惜酒店職員表示並沒有空房可以供應，莫竣名只能硬著頭皮在同一房間渡過這個充滿未知的夜晚。
台灣通靈老師驚見窗外濕身女靈 懂得躲藏靈力超強
莫竣名按照慣例拍攝房間照片傳給台灣通靈老師黃晟翔，並隨即致電進行靈體分析。黃老師仔細觀察照片後，震驚地指出在窗外看見一位濕身女靈體，初步判斷應該沒有攻擊性。然而當眾人想讓黃老師看得更清楚時，該女靈竟然能夠隱身避開，展現出超乎尋常的靈異能力。黃老師進一步分析，能夠散發氣味且懂得躲藏的靈體屬於靈力較強的類型，而異味只讓莫竣名一人察覺，很可能是女靈體對莫竣名產生了某種特殊好感。
房間冷氣機突然大量滴水 莫竣名聞到強烈異臭
結束與黃老師的通話後，房間內的靈異現象變得更加頻繁和明顯。冷氣機突然開始大量滴水，彷彿有看不見的力量在操控著這些設備。更令人不安的是，莫竣名聞到一陣比之前更加強烈的異臭，這股氣味濃烈得令人作嘔。面對這些超自然現象，「沙膽」莫竣名不但沒有被嚇倒，反而萌生了一個大膽的想法，他想嘗試在夢中與女靈體進行溝通，希望能夠了解對方的真正意圖。
廢棄商場怪聲連連 六樓天台成跳樓熱點
除了酒店的靈異遭遇外，莫竣名還前往火車軌附近一座廢棄商場進行探靈。這座商場傳聞因為發生多宗跳樓自殺事件而令靈體聚集，成為當地著名的鬧鬼地點。當莫竣名進入這座龐大的六層高商場時，立即被其陰森恐怖的氣氛所震懾。抵達六樓後，莫竣名不斷聽到有女歌聲從四面八方傳出，歌聲時而清晰時而模糊，令人毛骨悚然。其後更出現各種無法解釋的怪聲，包括腳步聲、敲擊聲和低語聲等，彷彿整座商場都充滿了不安的靈體。最令人膽戰心驚的是，當莫竣名登上這座廢棄商場沒有任何圍欄的天台時，整個人都感到不寒而慄。這個天台正是傳聞中的跳樓熱點，多年來發生過多宗自殺事件，令這裡成為靈體聚集的地方。