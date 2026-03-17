入住請敲門5｜首爾明洞鬧鬼酒店驚魂夜 素人挑戰招鬼遊戲後驚現血跡

首爾明洞向來是港人旅遊熱點，但這個繁華地段竟然隱藏著駭人靈異傳聞。ViuTV節目《入住請敲門5》主持林千渟帶同觀眾劉朗蓒（Anson）深入當地一間鬧鬼酒店，更大膽挑戰經典招鬼遊戲「一個人捉迷藏」，過程中竟發生多宗詭異事件，連被子都出現神秘血跡。