入住請敲門5｜首爾明洞鬧鬼酒店驚魂夜 素人挑戰招鬼遊戲後驚現血跡

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首爾明洞向來是港人旅遊熱點，但這個繁華地段竟然隱藏著駭人靈異傳聞。ViuTV節目《入住請敲門5》主持林千渟帶同觀眾劉朗蓒（Anson）深入當地一間鬧鬼酒店，更大膽挑戰經典招鬼遊戲「一個人捉迷藏」，過程中竟發生多宗詭異事件，連被子都出現神秘血跡。

首爾明洞鬧鬼酒店 「洗樓」期間發現1詭異重點

素人觀眾Anson入住的首爾酒店據說在1975年發生兩伙黑幫廝殺，死傷慘重，韓國政府至今仍未公開傷亡數字。二人入住後隨即開始「洗樓」，在走廊尾端發現一個寫著Meeting Room的房間，懷疑正是當年宴會廳所在地。更離奇的是，房間內只有一條通往後樓梯的通道，而樓梯尾段竟被封死，令人倍感詭異。台灣通靈老師黃晟翔透過照片分析指出，酒店磁場極差，房外走廊有一名女靈體不停在地上爬行，肚中更懷有尚未出世的女孩。

師傅遙距睇相驚爆酒店有孕婦怨靈

為了驗證酒店是否真的鬧鬼，林千渟在不同角落拍攝照片傳給師傅分析。師傅透過相片感應到酒店磁場極差，更驚人地發現一個懷孕女鬼在酒店外徘徊。師傅形容：「我們共同看到的是一個女生，她一直在爬，然後好像她肚子裡面有小孩。」這個怨靈疑似因感情問題而死，怨念極重，經常用爬行方式移動，令人毛骨悚然。師傅更透露這個孕婦靈體「不喜歡走路，它好像用爬的」，並指出它可能是「被害」而死，與感情糾紛有關。

素人觀眾Anson夜半挑戰一個人捉迷藏遊戲

接到師傅指示後，Anson決定在616房間進行「一個人捉迷藏」挑戰。他將小刺蝟公仔命名為「醬油蟹」，按照儀式步驟剪開公仔、放入頭髮並縫合，然後在廁所浸泡。凌晨3時正值靈體最活躍時段，Anson開始與醬油蟹玩捉迷藏遊戲，過程中電視不斷出現異常閃爍。他表示：「我覺得剛關機前跟現在重開電視，閃燈的頻率是不同的。」整個遊戲持續一小時，期間電視多次無故關機，閃爍頻率越來越快，令人懷疑是否有靈體想要傳達訊息。

被子驚現神秘血跡嚇壞參加者

最令人震驚的是，Anson在準備就寢時竟然發現被子上有大範圍血跡。他當時驚呼：「睡覺前，竟然被我發現了我的被子有血跡，以不是小事，也挺大範圍之下。」由於血跡範圍頗大，他立即決定更換被子才敢入睡。這個突如其來的發現令整個挑戰更添詭異色彩，也讓人質疑是否真的有超自然力量在作祟。儘管如此，Anson最終還是成功完成挑戰並安然入睡。

網民熱議靈異節目真實性引關注

節目播出後引起網民熱烈討論，不少人對酒店靈異事件的真實性感到好奇。有網民留言：「個電視閃燈真係好詭異」、「被子有血跡太恐怖了」。也有理性網民質疑事件的科學解釋，認為可能是節目效果。主持林千渟在節目尾段表示期待後續發展，想知道Anson能否繼續以理性角度面對靈異事件，以及會否再有科學無法解釋的現象發生。這個首爾靈異探索之旅顯然只是開始，後續發展令人期待。

入住請敲門5 首爾旅遊 節目主持 林千渟（圖片來源：ViuTV）
節目主持 林千渟（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 首爾旅遊 素人同行觀眾 劉朗蓒（Anson）（圖片來源：ViuTV）
素人同行觀眾 劉朗蓒（Anson）（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 首爾旅遊 二人入住位於韓國明洞的酒店。（圖片來源：ViuTV）
二人入住位於韓國明洞的酒店。（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 首爾旅遊 二人入住的酒店據說1975年發生兩伙黑幫廝殺，死傷慘重，韓國政府至今仍未公開傷亡數字，多年來怪聞不斷。（圖片來源：ViuTV）
二人入住的酒店據說1975年發生兩伙黑幫廝殺，死傷慘重，韓國政府至今仍未公開傷亡數字，多年來怪聞不斷。（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 首爾旅遊 入住後二人隨即開始「洗樓」，在走廊尾端看見一個寫着Meeting Room的房間，懷疑正是當年宴會廳所在地。（圖片來源：ViuTV）
入住後二人隨即開始「洗樓」，在走廊尾端看見一個寫着Meeting Room的房間，懷疑正是當年宴會廳所在地。（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 首爾旅遊 只見一條通往後樓梯的通道，更離奇的是樓梯尾段竟被封死，令人倍感詭異。（圖片來源：ViuTV）
只見一條通往後樓梯的通道，更離奇的是樓梯尾段竟被封死，令人倍感詭異。（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 首爾旅遊 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 首爾旅遊 二人入住位於韓國明洞的酒店。（圖片來源：ViuTV）
二人入住位於韓國明洞的酒店。（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 首爾旅遊 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 首爾旅遊 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 首爾旅遊 Anson獨自玩「一人捉迷藏」引靈。（圖片來源：ViuTV）
Anson獨自玩「一人捉迷藏」引靈。（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 首爾旅遊 陰陽眼人士見到一位長髮女鬼在房內遊走，最後於床尾凝視Anson片刻才消失。（圖片來源：ViuTV）
陰陽眼人士見到一位長髮女鬼在房內遊走，最後於床尾凝視Anson片刻才消失。（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 首爾旅遊 儀式完成後，他打開電視雪花畫面邀靈體來捉他，結果1小時內電視竟自動關閉兩次！（圖片來源：ViuTV）
儀式完成後，他打開電視雪花畫面邀靈體來捉他，結果1小時內電視竟自動關閉兩次！（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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