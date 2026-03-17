入住請敲門5｜首爾明洞鬧鬼酒店驚魂夜 素人挑戰招鬼遊戲後驚現血跡
首爾明洞鬧鬼酒店 「洗樓」期間發現1詭異重點
素人觀眾Anson入住的首爾酒店據說在1975年發生兩伙黑幫廝殺，死傷慘重，韓國政府至今仍未公開傷亡數字。二人入住後隨即開始「洗樓」，在走廊尾端發現一個寫著Meeting Room的房間，懷疑正是當年宴會廳所在地。更離奇的是，房間內只有一條通往後樓梯的通道，而樓梯尾段竟被封死，令人倍感詭異。台灣通靈老師黃晟翔透過照片分析指出，酒店磁場極差，房外走廊有一名女靈體不停在地上爬行，肚中更懷有尚未出世的女孩。
師傅遙距睇相驚爆酒店有孕婦怨靈
為了驗證酒店是否真的鬧鬼，林千渟在不同角落拍攝照片傳給師傅分析。師傅透過相片感應到酒店磁場極差，更驚人地發現一個懷孕女鬼在酒店外徘徊。師傅形容：「我們共同看到的是一個女生，她一直在爬，然後好像她肚子裡面有小孩。」這個怨靈疑似因感情問題而死，怨念極重，經常用爬行方式移動，令人毛骨悚然。師傅更透露這個孕婦靈體「不喜歡走路，它好像用爬的」，並指出它可能是「被害」而死，與感情糾紛有關。
素人觀眾Anson夜半挑戰一個人捉迷藏遊戲
接到師傅指示後，Anson決定在616房間進行「一個人捉迷藏」挑戰。他將小刺蝟公仔命名為「醬油蟹」，按照儀式步驟剪開公仔、放入頭髮並縫合，然後在廁所浸泡。凌晨3時正值靈體最活躍時段，Anson開始與醬油蟹玩捉迷藏遊戲，過程中電視不斷出現異常閃爍。他表示：「我覺得剛關機前跟現在重開電視，閃燈的頻率是不同的。」整個遊戲持續一小時，期間電視多次無故關機，閃爍頻率越來越快，令人懷疑是否有靈體想要傳達訊息。
被子驚現神秘血跡嚇壞參加者
最令人震驚的是，Anson在準備就寢時竟然發現被子上有大範圍血跡。他當時驚呼：「睡覺前，竟然被我發現了我的被子有血跡，以不是小事，也挺大範圍之下。」由於血跡範圍頗大，他立即決定更換被子才敢入睡。這個突如其來的發現令整個挑戰更添詭異色彩，也讓人質疑是否真的有超自然力量在作祟。儘管如此，Anson最終還是成功完成挑戰並安然入睡。
網民熱議靈異節目真實性引關注
節目播出後引起網民熱烈討論，不少人對酒店靈異事件的真實性感到好奇。有網民留言：「個電視閃燈真係好詭異」、「被子有血跡太恐怖了」。也有理性網民質疑事件的科學解釋，認為可能是節目效果。主持林千渟在節目尾段表示期待後續發展，想知道Anson能否繼續以理性角度面對靈異事件，以及會否再有科學無法解釋的現象發生。這個首爾靈異探索之旅顯然只是開始，後續發展令人期待。