入住請敲門5｜MCM檳城古堡被惡靈上身！拍攝緊急中斷

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV全新靈探節目《入住請敲門V》今晚播出驚人一幕，主持莫竣名（MCM）在檳城99門古堡探靈時疑似被惡靈上身，現場出現失控行為令製作組緊急中斷拍攝。這座被譽為檳城十大鬼屋之一的古堡，再次印證其猛鬼傳說並非虛構，連經驗豐富的靈探主持都難以招架。

MCM檳城古堡探靈突失控

今晚播出的《入住請敲門V》中，MCM與攝影師來到檳城著名的99門古堡進行靈探拍攝。這座古堡以擁有10間無窗房間卻有99扇門而聞名，曾經是Ramsden家族的居所，直到第三代傳人在古堡內遇害後便遭到荒廢。古堡流傳兩大恐怖傳聞，包括晚上6點後會傳出被殺害者的低吼聲和腳步聲，以及曾有巫師在此開啟第100扇門作為靈界出入口。MCM進入古堡後便持續聽到怪聲，同行攝影師Jer更清楚聽到第三個人的腳步聲，現場氣氛瞬間變得毛骨悚然。

陰陽眼人士目擊多個靈體現身

當眾人來到古堡2樓時，隨行的陰陽眼人士看到不同年齡的女靈體站在MCM和攝影師附近，二人亦不停聽到一把女聲發出「嗚」的哭泣聲。這些超自然現象讓MCM和攝影師確信古堡內確實有靈體存在，為接下來的探靈行動增添更多不確定性。其後眾人進入相信是巫師開啟第100道門儀式地點的Ballroom，MCM為了更深入感受此處的靈體能量，決定獨自留在房間內靜坐冥想。期間陰陽眼人士目擊到不同男女靈體在房間內出現並四處走動，連收音設備都出現明顯的電磁干擾現象。

製作組緊急中斷拍攝保安全

就在MCM獨自靜坐期間，他突然出現異常行為，一開始不停點頭，之後便站起來不受控制地以圓圈方式自轉，更開始四處亂走。由於99門古堡曾經歷大火導致建築結構嚴重損毀，製作組擔心MCM在失控狀態下會發生意外，因此決定暫停拍攝確保安全。然而MCM仍然不受控制地強行走下樓梯，工作人員嘗試將他帶到安全位置，卻完全無法阻止他繼續四處亂走的行為。製作組相信MCM已被古堡內的惡靈上身，最終被迫中斷整個拍攝過程。

台灣通靈老師解釋上身真相

面對MCM的異常狀況，製作組緊急致電節目的台灣通靈老師黃晟翔尋求協助。黃老師分析指出，古堡內的靈體有意圖讓MCM受傷，故意迷惑他的意識以便進入其身體，這正是所謂的「上身」現象。「古堡靈體意圖讓MCM受傷，故意迷惑他以進入其身體」，黃老師的解釋讓製作組更加確信MCM確實遭遇超自然力量的侵擾。為了確保MCM的安全和健康，製作組在第二日一早立即安排當地師傅為他進行專業的驅鬼儀式，希望能夠徹底清除附在他身上的惡靈。

入住請敲門5 mcm MCM今次來到檳城十大鬼屋之一的99門古堡探靈，古堡以10間無窗房間卻擁有99扇門而聞名。（圖片來源：ViuTV）
MCM今次來到檳城十大鬼屋之一的99門古堡探靈，古堡以10間無窗房間卻擁有99扇門而聞名。（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 mcm MCM準備進入99門古堡探靈。（圖片來源：ViuTV）
MCM準備進入99門古堡探靈。（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 mcm 這座古堡長期由Ramsden家族居住，直到第三代傳人於古堡內遇害後便遭荒廢。（圖片來源：ViuTV）
這座古堡長期由Ramsden家族居住，直到第三代傳人於古堡內遇害後便遭荒廢。（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 mcm MCM進入相信是傳聞中巫師開啟第100道門儀式地點的Ballroom。（圖片來源：ViuTV）
MCM進入相信是傳聞中巫師開啟第100道門儀式地點的Ballroom。（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 mcm MCM為更深入感受此處的靈體，決定獨自留在Ballroom內靜坐。MCM出現異樣，一開始不停點頭，之後便站起來不停以圓圈自轉，更不受控制地四處走動。（圖片來源：ViuTV）
MCM為更深入感受此處的靈體，決定獨自留在Ballroom內靜坐。MCM出現異樣，一開始不停點頭，之後便站起來不停以圓圈自轉，更不受控制地四處走動。（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 mcm MCM仍然不受控制地強行走下樓梯，工作人員試圖將他帶到安全位置，卻無法阻止他四處亂走，相信MCM已被上身，拍攝最終中斷。（圖片來源：ViuTV）
MCM仍然不受控制地強行走下樓梯，工作人員試圖將他帶到安全位置，卻無法阻止他四處亂走，相信MCM已被上身，拍攝最終中斷。（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 mcm 製作組緊急致電黃老師，他指出古堡靈體意圖讓MCM受傷，故意迷惑他以進入其身體，即所謂上身。（圖片來源：ViuTV）
製作組緊急致電黃老師，他指出古堡靈體意圖讓MCM受傷，故意迷惑他以進入其身體，即所謂上身。（圖片來源：ViuTV）
入住請敲門5 mcm 第二日一早，製作組立即安排當地師傅為MCM進行驅鬼儀式。（圖片來源：ViuTV）
第二日一早，製作組立即安排當地師傅為MCM進行驅鬼儀式。（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 