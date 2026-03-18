入住請敲門5｜MCM檳城古堡被惡靈上身！拍攝緊急中斷
MCM檳城古堡探靈突失控
今晚播出的《入住請敲門V》中，MCM與攝影師來到檳城著名的99門古堡進行靈探拍攝。這座古堡以擁有10間無窗房間卻有99扇門而聞名，曾經是Ramsden家族的居所，直到第三代傳人在古堡內遇害後便遭到荒廢。古堡流傳兩大恐怖傳聞，包括晚上6點後會傳出被殺害者的低吼聲和腳步聲，以及曾有巫師在此開啟第100扇門作為靈界出入口。MCM進入古堡後便持續聽到怪聲，同行攝影師Jer更清楚聽到第三個人的腳步聲，現場氣氛瞬間變得毛骨悚然。
陰陽眼人士目擊多個靈體現身
當眾人來到古堡2樓時，隨行的陰陽眼人士看到不同年齡的女靈體站在MCM和攝影師附近，二人亦不停聽到一把女聲發出「嗚」的哭泣聲。這些超自然現象讓MCM和攝影師確信古堡內確實有靈體存在，為接下來的探靈行動增添更多不確定性。其後眾人進入相信是巫師開啟第100道門儀式地點的Ballroom，MCM為了更深入感受此處的靈體能量，決定獨自留在房間內靜坐冥想。期間陰陽眼人士目擊到不同男女靈體在房間內出現並四處走動，連收音設備都出現明顯的電磁干擾現象。
製作組緊急中斷拍攝保安全
就在MCM獨自靜坐期間，他突然出現異常行為，一開始不停點頭，之後便站起來不受控制地以圓圈方式自轉，更開始四處亂走。由於99門古堡曾經歷大火導致建築結構嚴重損毀，製作組擔心MCM在失控狀態下會發生意外，因此決定暫停拍攝確保安全。然而MCM仍然不受控制地強行走下樓梯，工作人員嘗試將他帶到安全位置，卻完全無法阻止他繼續四處亂走的行為。製作組相信MCM已被古堡內的惡靈上身，最終被迫中斷整個拍攝過程。
台灣通靈老師解釋上身真相
面對MCM的異常狀況，製作組緊急致電節目的台灣通靈老師黃晟翔尋求協助。黃老師分析指出，古堡內的靈體有意圖讓MCM受傷，故意迷惑他的意識以便進入其身體，這正是所謂的「上身」現象。「古堡靈體意圖讓MCM受傷，故意迷惑他以進入其身體」，黃老師的解釋讓製作組更加確信MCM確實遭遇超自然力量的侵擾。為了確保MCM的安全和健康，製作組在第二日一早立即安排當地師傅為他進行專業的驅鬼儀式，希望能夠徹底清除附在他身上的惡靈。