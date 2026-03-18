入住請敲門5｜MCM檳城古堡被惡靈上身！拍攝緊急中斷

ViuTV全新靈探節目《入住請敲門V》今晚播出驚人一幕，主持莫竣名（MCM）在檳城99門古堡探靈時疑似被惡靈上身，現場出現失控行為令製作組緊急中斷拍攝。這座被譽為檳城十大鬼屋之一的古堡，再次印證其猛鬼傳說並非虛構，連經驗豐富的靈探主持都難以招架。