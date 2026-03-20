入住請敲門5｜MCM入住檳城鬧鬼酒店 天台聽到異常聲響起雞皮疙瘩

ViuTV靈探節目《入住請敲門5》主持莫竣名（MCM）今集親身入住馬來西亞檳城一間鄰近1988年北海碼頭倒塌意外現場的酒店，期間在酒店內發現每層走廊盡頭都掛有疑似符咒的神秘圖畫。MCM更深入探索附近一座因火災而荒廢多年的北大旅舍廢墟，過程中多次感受到異常氣氛，甚至聽到奇怪聲響。這次靈探之旅究竟遇到什麼超自然現象，令人不寒而慄。