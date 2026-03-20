入住請敲門5｜MCM入住檳城鬧鬼酒店 天台聽到異常聲響起雞皮疙瘩
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ViuTV靈探節目《入住請敲門5》主持莫竣名（MCM）今集親身入住馬來西亞檳城一間鄰近1988年北海碼頭倒塌意外現場的酒店，期間在酒店內發現每層走廊盡頭都掛有疑似符咒的神秘圖畫。MCM更深入探索附近一座因火災而荒廢多年的北大旅舍廢墟，過程中多次感受到異常氣氛，甚至聽到奇怪聲響。這次靈探之旅究竟遇到什麼超自然現象，令人不寒而慄。
MCM入住鬧鬼酒店發現神秘符咒
MCM在節目中入住了一間位於檳城北海碼頭附近的酒店209號房間，該酒店地處偏僻，附近只有一間士多和少數人流。他在探索酒店時驚訝發現，每一層走廊的盡頭都掛有一幅用馬框鑲起的綠色底紅色墨水符咒圖案。MCM形容這些符咒「有點像符的圖案」，並質疑它們是否有特別用途。酒店雖然設備簡陋，但MCM初時感覺「不太差」，直到發現這些神秘符咒後，氣氛開始變得詭異。
天台水缸位置傳出異常聲響
MCM繼續探索酒店四樓天台時，發現該處擺放了四個水缸和一些雜物，並用鐵皮覆蓋。他在該位置感到極度不安，表示「不知為何感覺好像那邊有東西看著我」，更出現雞皮疙瘩的生理反應。期間他聽到升降機運作聲音和一些無法解釋的聲響，甚至聽到貓咪叫聲，但四處尋找卻不見貓蹤。MCM坦言當時「害怕得起雞皮疙瘩」，最終匆忙離開天台位置。
探索北大旅舍廢墟遇靈異體驗
MCM隨後前往距離碼頭僅數步之遙的北大旅舍廢墟進行探索。這座戰前建築物在2016年發生嚴重火災，燒毀九成以上部分，當時雖然三名旅客成功逃生，但約20隻貓咪離奇失蹤，起火原因至今不明。MCM在廢墟內感受到「空氣開始變得很嘈吵」，並聽到奇怪的腳步聲跟隨。他形容在某個廁所位置感到特別異常，更感受到「有一種不尋常的怨氣」和「不友善的感覺」，令他需要停下來調整呼吸。
通靈師指酒店內有悶死女靈
節目邀請的通靈人士在現場感應時透露，酒店內存在一個「被毛巾悶死的女生」靈體，該靈體「有怨念，但不會是惡意那種」。通靈師表示不知道她在哪個房間，但整個走廊都有「憋憋的、悶悶的那種感覺」。這個發現或許解釋了為何酒店每層走廊盡頭都要掛上符咒，可能是用作鎮壓或保護作用。MCM的親身體驗與通靈師的感應不謀而合，為這次靈探之旅增添更多神秘色彩。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期