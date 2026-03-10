入住請敲門V｜MCM與林千渟大爆真「撞鬼」經歷 緊急搵巫師化解危機勁恐怖
MCM林千渟大爆真實撞鬼經歷嚇親記者
今日（10日）《入住請敲門V》記者會上，MCM及林千渟毫不保留地分享入住馬來西亞及韓國鬧鬼酒店的恐怖見聞。二人透露在探索當地「猛鬼」地點時遇上真實靈異事件，情況嚴重到需要緊急尋求當地巫師化解危機。MCM表示「嗰次真係好驚險，我哋喺現場感受到好強烈嘅靈異氣場，連攝製隊都話從未試過咁恐怖」，而林千渟亦補充「幸好當地巫師及時出手相助，否則後果不堪設想」。兩位主持的親身經歷令現場氣氛瞬間變得緊張，記者們都聽得目瞪口呆。
節目加入陰陽眼人士與台灣通靈老師助陣
為了確保節目的真實性和安全性，《入住請敲門V》特別邀請陰陽眼人士與台灣通靈老師黃晟翔參與製作，負責目測靈體出現位置。這個安排不但為節目增添專業性，更為主持和觀眾提供額外保障。林千渟表示「有專業人士在場我哋都安心啲，佢哋可以提前預警有咩靈異現象」，而MCM則笑言「雖然有保護，但親身體驗嗰種恐懼感係真實存在嘅」。節目組更特別註明「信不信由你」，讓觀眾自行判斷節目內容的真實性。
素人觀眾同行體驗另類住宿冒險
全新一季《入住請敲門V》更加入兩位素人觀眾吳嘉瑜（Rinko）和劉朗蓒（Anson）同行，與主持一同體驗這場另類住宿冒險。MCM透露「有素人參與令節目更加真實，佢哋嘅反應都好自然，有時甚至比我哋更驚」。林千渟亦表示素人的加入為節目帶來不同角度的觀察，「佢哋會問一啲我哋諗唔到嘅問題，令整個探索過程更加豐富」。這個安排讓觀眾能夠以第一身視角感受靈異探索的刺激與恐懼。
恐懼箱遊戲考驗主持膽識笑料百出
記者會上，ViuTV特別安排恐懼箱遊戲測試兩位主持的膽識。雖然MCM和林千渟「身經百戰」見慣各種靈異場面，但面對未知物品時仍然表現得十分恐懼，令現場充滿笑聲。MCM坦言「平時拍節目我哋會有心理準備，但呢個遊戲完全唔知入面有咩，所以特別驚」，而林千渟則笑說「原來我哋都係普通人，一樣會驚未知嘅嘢」。這個有趣的互動環節不但展現了主持的真實一面，更為嚴肅的靈探節目增添輕鬆元素。
預告今季節目感人氣憤故事並重
除了驚險的「撞鬼」經歷外，兩位主持更預告今季《入住請敲門V》將會有感人和氣憤的故事。林千渟透露「我哋會深入了解每間鬼酒店背後嘅歷史，有啲故事真係好感人，有啲就令人好氣憤」，而MCM則表示「唔係淨係嚇人咁簡單，我哋希望透過節目帶出更深層嘅訊息」。這個多元化的內容安排令觀眾對節目播出充滿期待，相信能夠為農曆新年檔期帶來不一樣的觀賞體驗。