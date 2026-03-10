入住請敲門V｜MCM與林千渟大爆真「撞鬼」經歷 緊急搵巫師化解危機勁恐怖

ViuTV全新靈探節目《入住請敲門V》絕對是今年最令人期待的驚嚇之作！兩位主持莫竣名（MCM）與林千渟將於3月16日起，逢星期一至五晚10:30帶領觀眾挑戰馬來西亞及韓國傳聞鬧鬼的酒店，更在記者會上大爆真實「撞鬼」經歷，甚至要緊急尋求當地巫師化解危機，驚險程度令現場記者都聽到心跳加速！