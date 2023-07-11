入島日本喇!｜沈殷怡浸溫泉畫面大放送 魔鬼身材極震撼衝擊眼球

由身形標青的沈殷怡（Shirley）加埋拍檔和泉素行、王頌茵（Kathy仔）主持的ViuTV節目《入島日本喇!》，帶觀眾走訪日本嘅離島探索新奇好玩嘅地方。最新一集，沈殷怡浸溫泉大派福利，睇到觀眾相當透心涼！