ViuTV《入島日本喇！》第2季籌備中！原班人馬再出發 重溫沈殷怡猛料福利！
深入人跡罕至的日本「秘島」深度遊
2023 年首播的第一輯《入島日本喇！》已為觀眾帶來耳目一新的旅遊體驗。節目主打深入外國遊客較陌生的日本離島（包括九州至東京的偏遠外島），發掘島上的特色美食、壯麗美景，並與熱情好客的島民進行深度文化交流。首季走訪了池島的廢棄煤礦、對馬島的人馬賽跑，以及「貓島」相島等獨特景點，獲得網民「近期最好睇日本節目」的高度評價。
網民最期待：沈殷怡「海島福利圖」時刻
談到第一輯的經典畫面，沈殷怡（Shirley）的「溫泉福利」環節一定係節目熱度勁高討論點。她在八丈島挑戰的男女混浴溫泉初體驗、以及在其他海島的泳裝鏡頭，因其「唯美」和「震撼眼球」的畫面，令無數網民紛紛截圖、回味，大讚她「真係好識做」，更有網民形容她是「ViuTV 寶藏美人」。
鐵三角再聚火花十足！
主持鐵三角的獨特化學作用是節目成功的關鍵。日籍主持和泉素行帶領觀眾深入了解日本文化；王頌茵的活潑外向與 Soko 之間的火花十足；而沈殷怡除了帶來視覺享受，也為節目增添了探索的勇氣與深度。隨著三位再次集合，觀眾普遍期待他們能帶來更多新奇刺激的探險和更深入的秘島故事，當然，更期待沈殷怡在第二季中能再次帶來更多「透心涼」的養眼畫面。
沈殷怡浸溫泉畫面逐格睇
最新一集講到，29歲沈殷怡同和泉素行介紹伊豆大島三原山溫泉，和泉素行仲同觀眾講清楚呢個係混浴，因此有拍檔沈殷怡喺隔離。ViuTV官方IG亦相當貼心，知道大家都好期待沈殷怡浸溫泉嘅畫面，於是晒出「溫泉一人仙境系列」短片，Cut走晒男主持鏡頭，用一人視角方式「重點」close up到沈殷怡魔鬼身材，盡收眼底！鏡頭捕捉女神大騷事業線，呢啲咁唯美嘅畫面真係值得大家再次回味，網民紛紛留言大讚，「ViuTV寶藏美人」、「真係好識做」、「睇SS浸温泉 不得了」。