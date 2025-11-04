ViuTV《入島日本喇！》第2季籌備中！原班人馬再出發 重溫沈殷怡猛料福利！

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV 人氣旅遊節目《入島日本喇！》傳出重磅消息，備受觀眾喜愛的節目系列即將推出第二部續集！雖然新一季的目的地細節尚未正式曝光，但確定將由第一輯的原班人馬——日籍主持和泉素行（Soko）、王頌茵（Kathy仔），以及「福利擔當」沈殷怡（Shirley）再度出發，繼續深入日本鮮為人知的海島進行深度探索。

深入人跡罕至的日本「秘島」深度遊

2023 年首播的第一輯《入島日本喇！》已為觀眾帶來耳目一新的旅遊體驗。節目主打深入外國遊客較陌生的日本離島（包括九州至東京的偏遠外島），發掘島上的特色美食、壯麗美景，並與熱情好客的島民進行深度文化交流。首季走訪了池島的廢棄煤礦、對馬島的人馬賽跑，以及「貓島」相島等獨特景點，獲得網民「近期最好睇日本節目」的高度評價。

網民最期待：沈殷怡「海島福利圖」時刻

談到第一輯的經典畫面，沈殷怡（Shirley）的「溫泉福利」環節一定係節目熱度勁高討論點。她在八丈島挑戰的男女混浴溫泉初體驗、以及在其他海島的泳裝鏡頭，因其「唯美」和「震撼眼球」的畫面，令無數網民紛紛截圖、回味，大讚她「真係好識做」，更有網民形容她是「ViuTV 寶藏美人」。

鐵三角再聚火花十足！

主持鐵三角的獨特化學作用是節目成功的關鍵。日籍主持和泉素行帶領觀眾深入了解日本文化；王頌茵的活潑外向與 Soko 之間的火花十足；而沈殷怡除了帶來視覺享受，也為節目增添了探索的勇氣與深度。隨著三位再次集合，觀眾普遍期待他們能帶來更多新奇刺激的探險和更深入的秘島故事，當然，更期待沈殷怡在第二季中能再次帶來更多「透心涼」的養眼畫面。

入島日本喇 沈殷怡 沈殷怡福利滿滿！（圖片來源：沈殷怡IG）
沈殷怡福利滿滿！（圖片來源：沈殷怡IG）
入島日本喇 沈殷怡 身材吸睛！（圖片來源：沈殷怡IG）
身材吸睛！（圖片來源：沈殷怡IG）
入島日本喇 沈殷怡 沈殷怡早前在萬聖節打扮成蝴蝶忍！（圖片來源：沈殷怡IG）
沈殷怡早前在萬聖節打扮成蝴蝶忍！（圖片來源：沈殷怡IG）
入島日本喇 沈殷怡 出發前，Kathy仔仲轉了新髮色！（圖片來源：王頌茵IG）
出發前，Kathy仔仲轉了新髮色！（圖片來源：王頌茵IG）
入島日本喇 沈殷怡 和泉素行叫大家敬請期待！（圖片來源：和泉素行IG）
和泉素行叫大家敬請期待！（圖片來源：和泉素行IG）

2023年，第一輯《入島日本喇!》3位主持帶觀眾走訪日本嘅離島探索新奇好玩嘅地方！最養眼一集就係沈殷怡浸溫泉大派福利，睇到觀眾相當透心涼！

入島日本喇 沈殷怡 最新一集，沈殷怡浸溫泉大派福利，睇到觀眾相當透心涼！（圖片來源：viutv）
最新一集，沈殷怡浸溫泉大派福利，睇到觀眾相當透心涼！（圖片來源：viutv）
入島日本喇 沈殷怡 大家焦點都係睇沈殷怡啦！（圖片來源：viutv）
大家焦點都係睇沈殷怡啦！（圖片來源：viutv）

沈殷怡浸溫泉畫面逐格睇

最新一集講到，29歲沈殷怡同和泉素行介紹伊豆大島三原山溫泉，和泉素行仲同觀眾講清楚呢個係混浴，因此有拍檔沈殷怡喺隔離。ViuTV官方IG亦相當貼心，知道大家都好期待沈殷怡浸溫泉嘅畫面，於是晒出「溫泉一人仙境系列」短片，Cut走晒男主持鏡頭，用一人視角方式「重點」close up到沈殷怡魔鬼身材，盡收眼底！鏡頭捕捉女神大騷事業線，呢啲咁唯美嘅畫面真係值得大家再次回味，網民紛紛留言大讚，「ViuTV寶藏美人」、「真係好識做」、「睇SS浸温泉 不得了」。

入島日本喇 沈殷怡 大騷事業線！（圖片來源：IG＠viutv）
大騷事業線！（圖片來源：IG＠viutv）
入島日本喇 沈殷怡 靚人配靚景，咁唯美嘅畫面真係值得大家再次回味（圖片來源：IG＠viutv）
靚人配靚景，咁唯美嘅畫面真係值得大家再次回味（圖片來源：IG＠viutv）
入島日本喇 沈殷怡 勁有仙氣（圖片來源：IG＠viutv）
勁有仙氣（圖片來源：IG＠viutv）

圖片來源：沈殷怡IG、王頌茵IG、和泉素行IG、viutv、IG＠viutv資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 