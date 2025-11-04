ViuTV《入島日本喇！》第2季籌備中！原班人馬再出發 重溫沈殷怡猛料福利！

ViuTV 人氣旅遊節目《入島日本喇！》傳出重磅消息，備受觀眾喜愛的節目系列即將推出第二部續集！雖然新一季的目的地細節尚未正式曝光，但確定將由第一輯的原班人馬——日籍主持和泉素行（Soko）、王頌茵（Kathy仔），以及「福利擔當」沈殷怡（Shirley）再度出發，繼續深入日本鮮為人知的海島進行深度探索。