內地女教師 男家長

內地女教師勁過師生戀！被爆與47名男家長拍拖 超靚真身照片疑曝光！

最新娛聞
Keith

廣告

早前香港爆出一單師生戀震驚全網！唔少人都關注老師職業操守問題，最近一位內地女教師再爆醜聞，不過對象唔係學生，而係學生家長！她被爆出與47位家長同時交往，非常誇張！

內地女教師 男家長 有內地網民爆料（圖片來源：搜狐新聞）
有內地網民爆料（圖片來源：搜狐新聞）

據內地媒體《搜狐新聞》報導，有網友爆料說，廣州某學校的一位姓秦的女教師，在半年內讓47位男家長為她著迷，甚至發展成為秘密情人，而每位爸爸都以為自己是秦老師的唯一對象。情人節時，班上的爸爸為了表達愛意更是毫不吝嗇地花錢，有指秦老師一日收到了高達20萬人民幣的紅包。

隨後就有網民疑似找到了秦老師的真身，看起來非常年輕，有人稱她為「女版時間管理大師」，也有人質疑當中的真實性：「一個班級的學生最多也就50幾人，她居然把全班學生的家長都迷倒了」。當然也有人對她的行為表示批評，認為「人美不一定心美」，還有人評價她的頭腦和目標，形容她下手很狠。然而，事件曝光後，無論是家長還是秦老師都沒有對此做出回應。

內地女教師 男家長 有網民疑似找到了秦老師的真身（圖片來源：搜狐新聞）
有網民疑似找到了秦老師的真身（圖片來源：搜狐新聞）
內地女教師 男家長 爸爸們全沉船！（圖片來源：《她的私生活》劇照）
爸爸們全沉船！（圖片來源：《她的私生活》劇照）
內地女教師 男家長 （圖片來源：搜狐新聞）
（圖片來源：搜狐新聞）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：搜狐新聞、《她的私生活》劇照

熱門文章

 