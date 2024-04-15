內地女教師勁過師生戀！被爆與47名男家長拍拖 超靚真身照片疑曝光！
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早前香港爆出一單師生戀震驚全網！唔少人都關注老師職業操守問題，最近一位內地女教師再爆醜聞，不過對象唔係學生，而係學生家長！她被爆出與47位家長同時交往，非常誇張！
據內地媒體《搜狐新聞》報導，有網友爆料說，廣州某學校的一位姓秦的女教師，在半年內讓47位男家長為她著迷，甚至發展成為秘密情人，而每位爸爸都以為自己是秦老師的唯一對象。情人節時，班上的爸爸為了表達愛意更是毫不吝嗇地花錢，有指秦老師一日收到了高達20萬人民幣的紅包。
隨後就有網民疑似找到了秦老師的真身，看起來非常年輕，有人稱她為「女版時間管理大師」，也有人質疑當中的真實性：「一個班級的學生最多也就50幾人，她居然把全班學生的家長都迷倒了」。當然也有人對她的行為表示批評，認為「人美不一定心美」，還有人評價她的頭腦和目標，形容她下手很狠。然而，事件曝光後，無論是家長還是秦老師都沒有對此做出回應。
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圖片來源：搜狐新聞、《她的私生活》劇照