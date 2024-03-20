內地女小紅書爆喊出post求指教引熱議 網民：XXX高級啲？

隨住近年愈來愈多「港漂」選擇來港工作，不少內地女生會在服裝以及妝容上儘量貼近「港風」，希望睇落似香港本地人。不過近日就有內地女仔喺小紅書喊住開post，仲問大家點解一眼就睇得出自己唔係香港人，隨即引起網民熱議……