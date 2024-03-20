內地女小紅書爆喊出post求指教引熱議 網民：XXX高級啲？
內地女來港哭訴：「為甚麼一眼被看出唔似香港人？」
事主表示自己從優才計劃獲批到港，來香港工作已經幾個星期了，每次出去都是講白話和英文，穿搭也是西裝外套加持，還是很多人問她是不是大陸來的，求網友一起分析究竟香港人是憑甚麼特徵認出來的。不少網友指出三大可能性，從氣質儀態、打扮和語氣語言表達，基本上也不難分辨。
1.妝容問題
最大出事原因或許是妝容問題，香港女生一般較少化妝，儘管化妝也是超淡，網友們紛紛指出兩地女生偏好差別。
「香港女生通常多數都會染頭髮，會畫棕色眉毛，粉底液不會選很白的，腮紅比較橘色。」
「是不是塗了大紅色口紅？香港人基本上日常都不塗口紅。」
「根據我的觀察香港大部分女生都是皮膚不白，五官比較深邃直線條，不化臥蠶、不戴那種根根分明的假睫毛，整體給人感覺精明利落。」
「香港女生多數直頭髮，深棕到淺棕不等，還有漂頭髮，沒有內地女生捲髮等那麼多造型變化。」
2.穿搭問題
內地女生穿搭土氣一直都是弊端，內地女生偏向更顯眼如五顏六色、花樣多、全身潮牌或名牌等等；相比港女，穿搭偏向簡約， 黑白灰色，韓系搭配為主，會用名牌但很低調，不用刻意外露出來，於節日才會著紅紅綠綠喜慶的顏色。
「打扮再貴再高級都帶不出風格」
「背MCM那類包大多99%都是內地」
「香港人最鐘意著運動衫」
「主要是鞋，幾乎所有女生都係著波鞋」
「香港女生不穿肉色絲襪，直接裸腿」
3.口音用字問題
有網民指香港人說話慣常比較細聲，就像南北差異，南方人較溫柔，北方人說話較大聲粗獷，笑言是不是樓主的聲量過大。香港人說話有種慣性慵懶感，帶點懶音，不會字正腔圓地咬字，網友笑指：「發音就係廣州人都學唔到」、「潮汕人更會有鄉音」、「口音既野唔係你努力模仿幾年就會做到」、「口音100個內地人，99個讀唔到個N字。」
除此之外，廣州白話並不是香港粵語，日常用字上有些字眼都是有出入，土生土長的香港人是不會講的。
- 空調VS冷氣機
- 視頻VS影片
- 公交車VS巴士
- 打的VS搭的士
- 冰箱VS 雪櫃
- 充電寶VS尿袋
不過有不少網民指樓主為何要扮香港人，抨擊她為甚麼內地人身份會令她感到很失禮。亦有網友安撫她不要玻璃心，指很多新移民來港多年才成功融入，指樓主生活數星期，實屬正常！
「看出來咋了，也不必去模仿當香港人，中國的一部分，哪裡人不是中國人啊。」
「香港人高級啲？」
「好多新移民由細到大，讀完中學6年先叫到唔似咋，幾星期就想學識？」
「無所謂啦 新界人 港島人都有分別啦！」
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