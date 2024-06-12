內地網紅刷流量騷擾藍潔瑛骨灰龕 消貴先人唔止一次惹網民鬧爆
內地網紅到藍潔瑛骨灰龕打卡拍片
藍潔瑛，一位因其絕美外貌而被譽為「靚絕五台山」的藝人，於2018年在家中不幸猝死，享年55歲。她生前是一名虔誠的天主教徒，因此她的骨灰被安放在長沙灣的天主教墓地，供粉絲前來緬懷。不過，近日有內地網紅為了吸引流量，竟然在她的骨灰龕前進行拍攝，並且不斷發表不當言論，例如：「你的一生太不值了，藝人訓練班裡你是最漂亮的，一生卻是最坎坷的。」還說：「希望妳能原諒哪些令妳痛苦，令妳失望，傷害過妳的男人。」
網民狠批不知所謂：為了流量請不要去消費逝者
這種在骨灰龕前的不當行為引起了公眾的強烈反響。許多網友紛紛表示憤怒，批評這種行為對已故人士缺乏尊重和愛心，甚至認為這是在消費逝者。他們表示：「你說的那些話，你真的覺得是對已經故去的人的尊重和愛心？你確定那些話不是在刺激她，並再一次的傷害她？你墳前獻花，致一份哀思，但不應該在他的面前說那些話，基於此我有理由懷疑你是在消費她！惡毒的話我不想說，如果你還說那樣的話，希望你以後都別去了！你的那些話真叫一個胡言亂語讓人氣憤！」、「你是她的誰？為了流量請不要去消費逝者」香港網民對於內地網紅此行為亦感到震驚「點解而家D人咁恐怖」「之前就係黃家駒，而家到藍潔瑛」「不知所謂！」「點解佢哋咁鍾意影人哋啲墳墓同墓碑」
「窮遊」新趨勢 Beyond主音黃家駒墓地成為打卡點
隨著內地旅遊模式的轉變，「窮遊」成為了新趨勢。早前曾出現一位來自內地的網紅在社交平台上介紹在香港進行低成本旅遊的方法，特別是推薦了一些免費的旅遊景點。令人意外的是，其中一個被推薦的熱門景點是已故香港樂壇巨星黃家駒的墓地，這一選擇引發了網民的廣泛討論。
內地網紅介紹平遊香港攻略！第一站竟是Beyond黃家駒墓地 網民：唔好咁肉酸
「光頭Bob」破壞黃家駒墓碑
另一方面，一名光頭男子上月19日對Beyond已故主音黃家駒的墓碑不停潑可樂，又用粗口指罵，更用箱頭筆塗鴉，並寫上「社會破壞者」、「光頭Bob」。他不但把花束四圍亂拋，高唱完《海闊天空》後，再狂咀黃家駒的遺照，繼而用鐵鎚敲碎遺照。他更對住鏡頭大叫「認住我」、「他日會拯救一切」。警方回覆傳媒表示以涉刑事毀壞拘捕1名15歲男子及23歲男子，案件交由刑事調查隊跟進。