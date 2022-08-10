內地直播主出現「陳嘉倩災難」 上圍「飄移」網民睇到尷尬：啲女人好蠱惑
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內地一名帶貨直播主相貌酷似台灣藝人吳姍儒（吳宗憲長女），日前直播期間她豐滿上圍忽然移位，假體不敵地心吸力墜下至腰間，畫面，兼且直呼：「老尷！」更有網民聯想到港版代表陳嘉倩，去年《學神出沒注意》她都試過上圍「飄移」。
翻版吳姍儒帶貨超老尷 上圍假體移至腰間懵然不知
內地一名帶貨直播主日前成為網絡焦點，事關直播期間她豐滿的上圍突然移位，假體下墜至腰間仍懵然不知，該主播一路講假體一路跌，她沒有即時「搶救」，反而更大動作講解，令網民隨即cap圖，更反問：「最新帶貨絕技？」
網民睇到尷尬：啲女人好蠱惑
直播主突然移位成為網絡焦點，網民紛紛稱老尷，有人留言：「都沒人告訴她嗎」、「尷尬死了」。亦有網民重點放到她身形之上：「本來心口就冇肉」、「啲女人好蠱惑」、「是男的吧」。又有網民質疑此做法為炒作：「新的流量密碼」、「該不會是帶貨新招吧」等等。
港版「飄移」代表陳嘉倩
前主播陳嘉倩離開主播枱後轉型做藝人，拍攝不同劇集、綜藝節目，去年她拍攝ViuTV《學車出沒注意》時，她身穿緊身灰色上色，上圍輪廓清晰可見，不過當扣好安全帶後，內衣形狀無所頓形兼且出現凹陷有大量虛位。該集《學神出沒注意》陳嘉倩特意著緊身衫，再加短裙似乎想討考官歡心，點知得不嘗失被網民討論。