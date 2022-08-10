內地直播主出現「陳嘉倩災難」 上圍「飄移」網民睇到尷尬：啲女人好蠱惑

內地一名帶貨直播主相貌酷似台灣藝人吳姍儒（吳宗憲長女），日前直播期間她豐滿上圍忽然移位，假體不敵地心吸力墜下至腰間，畫面，兼且直呼：「老尷！」更有網民聯想到港版代表陳嘉倩，去年《學神出沒注意》她都試過上圍「飄移」。