內幕｜郭富城隔廿二年再遇吳鎮宇 拍埋任達華三大影帝大鬥演技
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由麥兆輝執導，三大影帝包括郭富城、任達華、吳鎮宇，聯同方中信主演的英皇電影《內幕》日前於屯門舉行開鏡拜神儀式，英皇集團主席楊受成博士親自主持，戲中台前幕後人強馬壯，開鏡現場十分熱鬧，演員們見面都聊過不停，整個過程天公做美，順利完成。
郭富城隔廿二年再遇吳鎮宇 擺跆拳道姿勢功架十足
影帝郭富城透露，相隔廿二年再與吳鎮宇合作，與麥兆輝導演則是自九六年後再度合作，非常高興，期待拍出一齣高質量的好戲；城城今次在戲中飾演最擅長打刑事案的大律師，與飾演警察的鎮宇攜手破案，戲中城城更精通跆拳道，在活動上擺出跆拳道姿勢，功架十足。
任達華一切聽命方中信 危險人物慘遭陷害而死
任達華與方中信分別於《內幕》化身慈善團體的財務總監及主席，華哥形容角色是個危險人物，戲內戲外都要聽命於「大佬」方中信，結果片中慘遭方中信的角色陷害而死。
周勵淇湯怡喜與城城演對手戲 李靖筠埋位大呼緊張
周勵淇在戲中飾演律師，與郭富城合演情侶，她十分期待今次再合作；而《內幕》是湯怡產後首部作品，自言心態大不同，不會再像以前驚青，今次與城城有大量對手戲，可乘機大談湊女經；李靖筠坦言面對一眾前輩心情緊張，擔心遇上長對白會食螺絲，幸大家待她很好，減輕不少功力。
首批劇照震撼曝光 演技交鋒激發火花
《內幕》隆重開鏡，首批劇照亦隨之震撼曝光！郭富城、任達華、吳鎮宇、方中信、陳國邦、姜大衛角色關係錯綜複雜，引發無限想像，好戲之人演技交鋒，定必激發最熾熱火花！
即睇最新劇照
導演麥兆輝耗時三年精心籌備劇本，與監製田啟文聯手打造犯罪劇情超級巨製，知名慈善機構消失的善款背後，層層內幕千絲萬縷，真相能否被揭開？