內幕｜郭富城隔廿二年再遇吳鎮宇 拍埋任達華三大影帝大鬥演技

由麥兆輝執導，三大影帝包括郭富城、任達華、吳鎮宇，聯同方中信主演的英皇電影《內幕》日前於屯門舉行開鏡拜神儀式，英皇集團主席楊受成博士親自主持，戲中台前幕後人強馬壯，開鏡現場十分熱鬧，演員們見面都聊過不停，整個過程天公做美，順利完成。