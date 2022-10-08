全城一叮｜林子超變裝性感劈腿驚艷登場 伍姑娘：我愛上呢個女人！

由林盛斌（Bob）、馮盈盈主持的無綫全新才藝比拼節目《全城一叮》，頭兩集嘉賓評判為伍詠薇及蔡一傑。昨晚（10月7日）播出的《全城一叮》第2集，當中最吸睛是曾參加《盛．舞者》、現年32歲的林子超，他化身變妝皇后驚艷登場表演跳唱〈Lindylicious〉，即時令現場氣溫急升，觀眾為之瘋狂，而評判之一的伍詠薇更瘋叫：「我愛上呢個女人！」