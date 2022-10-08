全城一叮｜林子超變裝性感劈腿驚艷登場 伍姑娘：我愛上呢個女人！
全城一叮｜32歲林子超金髮女郎造型突圍而出
《全城一叮》第2集的參賽者包括孟希璘與彭翔翎組成的「打邊爐」；利穎怡、吳綺珊、李君妍、蕭麗芠組成的「JAAY」；單人匹馬上場的有羅永健及林子超，全集焦點最終落在林子超身上。身穿大褸出場的林子超開場時懶神秘背向觀眾，大晒男低音為表演揭開序幕，之後一個華麗轉身脫去大褸，晒出驚艷的金髮女郎造型，妖艷的妝容、華麗的高衩性感舞衣加上高踭長靴，妖味甚濃。
林子超男扮女裝焫㷫全場
林子超勁爆舞藝同時焫著全場，他做出一字馬、坐在地上張開雙腿，打側手翻等高難度動作，最後成功晉級兼贏得全場掌聲加尖叫聲！評判之一的伍詠薇看得投入，不停瘋狂尖叫，之後更大讚：「我愛上呢個女人，成個Performance勾引到我死，我冇Miss到任何一個Step！」馮盈盈更笑言：「可唔可以教我點樣咁有魅力？」不少網民留言大讚似Lady Gaga：「著高跟鞋打側手翻，個地板仲要好滑，睇都覺得危險，超勁。」
林子超患先天性心漏病
患有先天性心漏病的林子超曾做過開胸手術，自小就有健康問題，但熱愛跳舞的他為了追夢排除萬難，當晚表演完他又以正面思維拋出勵志金句：「我覺得有問題唔係好大嘅問題，只要你肯衝破就唔係一個問題！」入行多年的林子超，雖然醉心跳舞但亦以藝人身為參與過不少劇集，可惜都是演一些不起眼角色，去年曾參加《盛．舞者》，最終在第十集被淘汰，今次同樣以跳舞參與《全城一叮》才藝比拼節目，終於擁有個人Solo 2分30秒，性感勁舞驚艷迷倒全場成功晉級。
直播分享感受「今次係我32歲最爆嘅節目」
林子超事後在IG開直播分享感受：「好多謝呢個節目，我一直拍劇多，今次係我32歲最爆嘅節目。」他表示為了這次表演籌備了一個月：「高踭鞋都買咗4、5對，比賽嗰對都係表演前兩日先送到香港，同埋要練着高踭鞋行路、跳舞，所有嘢加埋用咗一個月左右。」更透露化妝用了近4小時，臨出場前竟出現蝦碌事，他說：「嗰時勁趕，臨出場前先化好妝，仲要唔小心整爛對絲襪，因為未試過着絲襪。」
林子超的比賽造型同樣不簡單，「化妝師幫我試咗4次妝，髮型師試咗2次，服裝師就同我一齊用咗10小時整套衫，整到凌晨5點。」香港電視圈很少見這種變裝形象，林子超接受傳媒訪問時表示荷里活有《丹麥女孩》，港產片有《翠絲》，所以他好希望日後香港電視圈都可以有這類角色出現，把社會上唔同人的故事說出來。
去片！睇林子超表演
《全城一叮》賽制簡介
《全城一叮》賽制非常簡單，所有參賽者由現場觀眾決定「去留」；在全長2分30秒的指定表演時間內，只要現場有7成或以上現場觀眾撳「叮」，該名參賽者除要即時停止表演，更會被淘汰；表演超過2分30秒而沒被七成或以上觀眾叮走的話，則可順利晉級。而4位主持或嘉賓評判亦各自擁有一次行使特權權利，每次只要有參賽者被淘汰，四位主持或嘉賓評判均可考慮是否將手上僅有的「復活之叮」送給對方，獲取「復活之叮」者同樣可得到晉級機會。
暫時只有一人被叮走
其實第2集《全城一叮》除了林子超外，還有利穎怡、吳綺珊、李君妍、蕭麗芠組成的「JAAY」表現同樣精彩，四女化身啦啦隊，使盡渾身解數，表演跳唱、Rap、Beatbox、打功夫及上演小劇場發放正能量，最終成功晉級。不過在《愛.回家之開心速遞》飾演「面油」的羅永健，獻唱〈心呼吸〉就未開聲已遭觀眾無情撳叮，僅表演了 59 秒便被叮走，成為首位出局的參賽者。 而孟希璘、彭翔翎組成的「打邊爐」則上演搞笑趣劇，結果贏得觀眾歡心順利晉級。
《全城一叮》晉級名單
第一集(06/10）4組順利晉級
吳兆麟+黃瀅仴、劉芷玲、王嘉慧+梁允瑜+莫韻諰和李俊華
第二集(07/10）3組順利晉級
林子超、利穎怡+吳綺珊+李君妍+蕭麗芠、和孟希璘+彭翔翎
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