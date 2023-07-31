全日制COLLAR學院｜Ivy So被展示「阿婆底」 Candy、Day玩著衫花生騷
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ViuTV暑期節目《全日制COLLAR學院》正於逢星期三晚上9時30分播出，COLLAR第一次全員去到日本拍攝，講明釋放鏡頭背後最真實一面，果然第一集就被製作組大整蠱，突擊檢查酒店房，結果Ivy So在鏡頭前被爆著阿婆底，Candy、Day就被影到間房亂到七彩，仲直擊埋兩人著衫花絮！
《全日制COLLAR學院》突擊檢查酒店房
《全日制COLLAR學院》第一集「抵埗東京初體驗」中，由於COLLAR隊長Gao（沈貞巧）和成員Sumling（李芯駖）已率先飛往日本，所以首集只得Candy（王家晴）、Day（許軼）、Ivy（蘇雅琳）、Marf（邱彥筒）和Winka（陳泳伽）五位成員一齊飛抵東京，到達住宿的地方後，五人分住三間房，其中Candy和Day同住，Marf和Winka同住，Ivy則獨佔一間房。
影埋Ivy So「阿婆底」
節目組隨即拉隊突擊查房，帶領觀眾到COLLAR酒店房中探秘，結果Ivy被發現房中掛了一條「阿婆底」！睇翻ViuTV《製作中》的花絮片段，原來這條「阿婆底」本來有打格，但入到到房內做訪問時，節目組就唔記得遮住，令到這條「阿婆底」出現在Ivy身後，令網民驚嘆節目果然夠真實：「連底褲都影埋！」
Candy、Day同房亂到七彩
另一段直擊Candy與Day酒店房的片段亦引起網民關注，除了因為房間十分凌亂，亦因為節目組直擊了兩人著衫的花絮！網民紛紛表示：「牙日啲嘢亂到」、「勁亂」、「半個喼都係衫」、「去程已經超重」、「牙糖終於識用另一半喼」等等。
即睇《全日制COLLAR學院》花絮片段：
網民都大讚Ivy、Candy同Day都好可愛！
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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、《全日制COLLAR學院》截圖、《製作中》截圖資料或影片來源：[email protected]