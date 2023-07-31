全日制COLLAR學院｜Ivy So被展示「阿婆底」 Candy、Day玩著衫花生騷

ViuTV暑期節目《全日制COLLAR學院》正於逢星期三晚上9時30分播出，COLLAR第一次全員去到日本拍攝，講明釋放鏡頭背後最真實一面，果然第一集就被製作組大整蠱，突擊檢查酒店房，結果Ivy So在鏡頭前被爆著阿婆底，Candy、Day就被影到間房亂到七彩，仲直擊埋兩人著衫花絮！