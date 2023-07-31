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全日制COLLAR學院｜Ivy So被展示「阿婆底」 Candy、Day玩著衫花生騷

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ViuTV暑期節目《全日制COLLAR學院》正於逢星期三晚上9時30分播出，COLLAR第一次全員去到日本拍攝，講明釋放鏡頭背後最真實一面，果然第一集就被製作組大整蠱，突擊檢查酒店房，結果Ivy So在鏡頭前被爆著阿婆底，Candy、Day就被影到間房亂到七彩，仲直擊埋兩人著衫花絮！

《全日制COLLAR學院》現正逢星期三晚上9時30分播出。
《全日制COLLAR學院》現正逢星期三晚上9時30分播出。（圖片來源：ViuTV）

《全日制COLLAR學院》突擊檢查酒店房

《全日制COLLAR學院》第一集「抵埗東京初體驗」中，由於COLLAR隊長Gao（沈貞巧）和成員Sumling（李芯駖）已率先飛往日本，所以首集只得Candy（王家晴）、Day（許軼）、Ivy（蘇雅琳）、Marf（邱彥筒）和Winka（陳泳伽）五位成員一齊飛抵東京，到達住宿的地方後，五人分住三間房，其中Candy和Day同住，Marf和Winka同住，Ivy則獨佔一間房。

全日制COLLAR學院 Marf與Winka入住酒店房後即襯埋著姊妹裝，Marf仲教大家將mask放入冰箱，Winka就帶一大塊鏡去日本，但兩人房間和所帶行李相對整齊，網民討論度不高。
Marf與Winka入住酒店房後即襯埋著姊妹裝，Marf仲教大家將mask放入冰箱，Winka就帶一大塊鏡去日本，但兩人房間和所帶行李相對整齊，網民討論度不高。（圖片來源：ViuTV）

影埋Ivy So「阿婆底」

節目組隨即拉隊突擊查房，帶領觀眾到COLLAR酒店房中探秘，結果Ivy被發現房中掛了一條「阿婆底」！睇翻ViuTV《製作中》的花絮片段，原來這條「阿婆底」本來有打格，但入到到房內做訪問時，節目組就唔記得遮住，令到這條「阿婆底」出現在Ivy身後，令網民驚嘆節目果然夠真實：「連底褲都影埋！」

全日制COLLAR學院 初時Ivy曾撲埋「阿婆底」度，叫節目組唔好影。
初時Ivy曾撲埋「阿婆底」度，叫節目組唔好影。（圖片來源：《製作中》截圖）
全日制COLLAR學院 但之後竟未有將「阿婆底」收起。
但之後竟未有將「阿婆底」收起。（圖片來源：《製作中》截圖）
全日制COLLAR學院 訪問時「阿婆底」變成背景板，未有打格。
訪問時「阿婆底」變成背景板，未有打格。（圖片來源：《製作中》截圖）
全日制COLLAR學院 帶埋便秘藥去日本嘅Ivy，在訪問中興奮大談順利痾咗兩次好爽。
女神底褲被公開展示。（圖片來源：《製作中》截圖）
全日制COLLAR學院 背後嘅「阿婆底」被全程展示。
睇得好清楚。（圖片來源：《製作中》截圖）
全日制COLLAR學院 帶埋便秘藥去日本嘅Ivy，在訪問中興奮大談成功痾咗兩次屎，好爽。
帶埋便秘藥去日本嘅Ivy，在訪問中興奮大談成功痾咗兩次屎，好爽。（圖片來源：《製作中》截圖）
全日制COLLAR學院 鏡頭中仲見到Ivy成身牙膏漬，完全曝光女神嘅真實生活！
鏡頭中仲見到Ivy成身牙膏漬，完全曝光女神嘅真實生活！（圖片來源：《製作中》截圖）

Candy、Day同房亂到七彩

另一段直擊Candy與Day酒店房的片段亦引起網民關注，除了因為房間十分凌亂，亦因為節目組直擊了兩人著衫的花絮！網民紛紛表示：「牙日啲嘢亂到」、「勁亂」、「半個喼都係衫」、「去程已經超重」、「牙糖終於識用另一半喼」等等。

全日制COLLAR學院 Day形容自己個篋已經「中門大開」，又話自己只係「亂中有序」！
Day形容自己個篋已經「中門大開」，又話自己只係「亂中有序」！（圖片來源：《全日制COLLAR學院》截圖）
全日制COLLAR學院 Candy就半個喼都係衫。
Candy就半個喼都係衫。（圖片來源：《全日制COLLAR學院》截圖）
全日制COLLAR學院 另一片段則直擊Day同Candy揀衫著衫。
另一片段則直擊Day同Candy揀衫著衫。（圖片來源：《製作中》截圖）
全日制COLLAR學院 網民睇Day喺鏡頭前著衫睇到嘩嘩聲！
網民睇Day喺鏡頭前著衫睇到嘩嘩聲！（圖片來源：《製作中》截圖）

即睇《全日制COLLAR學院》花絮片段：

網民都大讚Ivy、Candy同Day都好可愛！

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、《全日制COLLAR學院》截圖、《製作中》截圖資料或影片來源：[email protected]

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