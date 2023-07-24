全星暑假MIRROR+｜姜濤自爆想結婚兼好鍾意BB Anson Lo大騷父愛攬到實！

ViuTV《全星暑假》節目一浪接一浪！大家最期待嘅男團MIRROR主持《MIRROR+》由今日（24日）起，逢星期一晚上9時30分播映。節目透過遊戲、競賽等不同形式，從多方面向MIRROR作出挑戰，讓觀眾認識和發掘MIRROR成員更多不同面向。