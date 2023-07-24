全星暑假MIRROR+｜姜濤自爆想結婚兼好鍾意BB Anson Lo大騷父愛攬到實！
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ViuTV《全星暑假》節目一浪接一浪！大家最期待嘅男團MIRROR主持《MIRROR+》由今日（24日）起，逢星期一晚上9時30分播映。節目透過遊戲、競賽等不同形式，從多方面向MIRROR作出挑戰，讓觀眾認識和發掘MIRROR成員更多不同面向。
今晚播出的首集，MIRROR將分為兩隊，藍色隊成員有Ian、Alton、Frankie、Jer、Anson Lo和Lokman；黑色隊成員有Anson Kong、Edan、Jeremy、Stanley、Tiger和姜濤。兩隊分別挑戰不同遊戲，大家不斷出茅招，姜濤和Anson Lo更因隊友關係而被罰要飲魚肝油。
在比賽開始前，姜濤和Anson Lo分別都有時間和BB隊友Anson和Elly打好關係。喜歡小朋友的姜濤父愛大發，見到BB不禁連續兩次直言「好想結婚」同「真係好鍾意BB」。他對BB隊友Anson更是愛不釋手，一邊摸面珠墩一邊大呼「好可愛、皮膚好好、好香呀」。姜濤向Anson爸爸了解BB喜好，得到他喜歡的零食和汽球，更開玩笑指：「可唔可以借埋媽咪俾我」。而Anson Lo就用BB隊友Elly喜歡的玩具，成功拉近關係。
兩個BB隊友甫落場，已令在場成員「暈哂大浪」。Stanley笑言「好想咬Elly腳仔一啖」、「好想用筷子夾Anson面珠墩」。姜濤同Anson Lo則在終點用各自的秘密武器吸引BB隊友注意，到底哪個BB隊友可以「神Carry」到MIRROR成員勝出呢？
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撰文：東方新地圖片來源：大會提供