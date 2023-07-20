全星暑假｜MIRROR、ERROR、COLLAR齊集玩遊戲 直擊7大必睇焦點
《全星暑假》系列記者會 7大必睇焦點
1. 《撞鬼自駕遊》終於有宣傳
早在《撞鬼自駕遊》開播前，主持之一的ERROR成員193（郭嘉駿）已在社交網大呻節目零宣傳，現在節目已播出3集，ViuTV終在《全星暑假》系列節目的宣傳活動上，加入了《撞鬼自駕遊》的介紹，不過193一出場，網民都只留意到他和拍檔Ash（鍾卓穎）的身高差非常大，仲奇怪旁邊作為主持人的Brian（陳安立）身高只得187cm，看上去竟然同193相差不遠，質疑Brian著了增高鞋墊！
2. 193彈Viu多豬扒
此外193又同ERROR三位隊友保錡、Dee哥（何啟華）同肥仔（梁業）一齊為他們主持的節目《ERROR暑期自作業》一齊上台宣傳，193大爆會被隊友出賣他所教授的溝女秘技，講到同女嘉賓去宿營時，193竟大彈ViuTV自家女藝人「豬扒多過人，唔計COLLAR！」所以一定要搵「外援」，保錡更點名話唔要Win Win（楊安妮）同米露迪！
3. Frankie連拍兩節目 成MIRROR之冠
MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）在今個暑假一連主持兩節目，包括《幫手預埋我》，以及MIRROR的團綜《MIRROR＋》，網民都大讚Frankie在《幫手預埋我》中同Helen（譚凱倫）合作，頗具新鮮感。
4. MIRROR熱爆玩遊戲
MIRROR今次有Frankie、Ian（陳卓賢）、Jeremy（李駿傑）、Stanley（邱士縉）、Lokman（楊樂文）和Jer（柳應廷）六位成員出席做代表，宣傳他們的團綜《MIRROR＋》，不過在超過30度的高溫下，六人都穿著皮褸和牛仔褸出瑒，令網民睇見都覺得好熱！
5. JER恨出國拍節目
而講到節目的主題「MIRROR CHALLENGE」將挑戰每個MIRROR成員的底線，Stanley就直指Edan（呂爵安）最無恥，所以他的底線最難超越！而Jer就話希望下次可以出國拍節目，睇番今次六個節目中，COLLAR主持的《全日制COLLAR學院》同P1X3L主持的《P1X3L 5G 上台計劃》都有得出國拍攝，難怪Jer有微言，連Brian都要出口為ViuTV解畫，話係因為MIRROR太忙，先至冇得出國！
6. COLLAR冷帽襯背心
同MIRROR相反，COLLAR全體七位成員出場宣傳《全日制COLLAR學院》時，就好配合夏日氣溫，穿著吊帶小背心和白色短Tee現身，下身則配襯牛仔褲，充滿青春活力，不過頭上卻離奇地配搭了七頂冷帽，被網民取笑會焗出頭瘡。不過到玩遊戲環節時，小朋友就對Candy帽上的貓耳非常好奇，不斷狂摸，看來這些冷帽好得小朋友歡心！
7. Phoebus狂呻出國冇得玩
《P1X3L 5G 上台計劃》搵來PIX3L三位成員Phoebus（吳啟洋）、George（歐鎮灝）同Marco（葉振弘），與5位ViuTV女藝人Yoyo（葛綽瑤）、Alice（許寶恒）、Sica（何洛瑤）、Win Win及Ash結伴到台灣拍攝一星期，但作為PIX3L代表上台宣傳的Phoebus，就大呻今次去台灣的行程非常緊密，由朝早7點起身要一路完成挑戰到夜晚11點，食、玩、瞓各樣都比預期中少得多。
ViuTV暑假七大節目逐個睇：
《撞鬼自駕遊》由7月17日起，逢星期一晚上10時30分播放
節目由郭嘉駿（[email protected]）、鍾卓穎（Ash）擔任主持，以自駕遊方式尋找英國各個猛鬼熱點。以身犯險，實行撩鬼玩命，誓要揭開英國鬼魂真面目！
《幫手預埋我》由7月23日起，逢星期日晚上8時正播放
節目由陳瑞輝（[email protected] MIRROR）、陳子豐、譚凱倫（Helen）、蔡宛珊（Sarika）擔任主持，四位主持將分別參與不同形式的助人服務，從節目中了解自己的不足，反思助人的初衷。
《全星暑假 – ERROR暑期自作業》由7月20日起，逢星期五晚上9時30分播放
《全星暑假》系列節目將由7月20日起連續5星期播放，陪觀眾歡樂過暑假。其中《全星暑假 – ERROR暑期自作業》，就要在今個暑假，讓大家放下理性架子，跟ERROR全員一同解開思路限制器，超展開一場又一場的娛樂歷險，為悶熱的仲夏夜帶來最匪夷所思的勃勃生氣！
《全星暑假 – MIRROR+》由7月24日起，逢星期一晚上9時30分播放
節目透過遊戲、競賽等不同形式，從多方面向MIRROR作出挑戰，讓觀眾認識和發掘MIRROR成員更多不同面向。
《全星暑假 – P1X3L 5G 上台計劃》由7月25日起，逢星期二晚上9時30分播放
節目由PIX3L、Yoyo（葛綽瑤）、Alice（許寶恒）、Sica（何洛瑤）、楊安妮（Win Win）同鍾卓穎（Ash）擔任主持到台灣合宿一星期，透過挑戰各種任務，尋回初心，成就屬於8位年輕人的期間限定男女團，完成一期一會的台北公演！
《全星暑假 – 全日制COLLAR學院》由7月26日起，逢星期三晚上9時30分播放
節目中由COLLAR全員到日本接受一系列「沉浸式玩樂學習」體驗，由朝到晚邊玩邊學，盡情釋放貪玩本性，呈現鏡頭背後最真一面。
《全星暑假 – 夏の競技》由7月27日起，逢星期四晚上9時30分播放
節目將由ViuTV全台總動員，與各路群星進行比拼，由水上、冰上再鬥到陸上！每集將有各種競技遊戲，從最簡單玩到最瘋狂，務求將競技與運動的熱血與快樂帶給觀眾。
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