全星暑假｜MIRROR、ERROR、COLLAR齊集玩遊戲 直擊7大必睇焦點

ViuTV今日（7月20日）舉行記者會，介紹由MIRROR、ERROR、COLLAR等人氣組合主持的《全星暑假》系列節目，眾人仲同小朋友一齊大玩遊戲，場面溫馨又熱鬧，此外仲有由193和Ash主持的《撞鬼自駕遊》，亦迎來「遲到」的宣傳！