全民造星｜重溫首屆《造星》MIRROR成員造型照 當年留言句句咁Mean
時光倒流到2018年5月，99位入圍首屆《全民造星》的參賽者正式曝光，距離節目正式播出還有2個月，當時觀眾都係靠造型照評價以下參賽者，時隔四年，大家發展各有不同，當年你又有冇試過在他們的檔案下面評頭品足？
全民造星｜姜濤 被批「發明星夢 」網民中回力鏢自刪留言
當年以19歲之齡參加《全民造星》的姜濤，曾被網友留言指「比心機讀書唔好發明星夢」，結果姜濤不但成為首屆冠軍加入男團MIRROR，更在兩年後成為新人王，廣告及演出機會不絕，兩年前曾有網友回到2018年的原帖將自己的狠批刪除，但原來已被截圖作紀錄，嘲笑人結果反過來被嘲笑。
Anson Lo(盧瀚霆) ｜網友評價：原來教主梳過斜陰髮型
非常注重外表的「教主」Anson Lo，曾經在《調教你MIRROR》中被隊友掀起瀏海有極大反應，得知「額頭」原來是他的「神秘區域」，回看當年參加《造星》時的教主，當時原來以斜陰髮型示人。
Edan｜網友評價：「P到咁，明明真人靚仔好多」
就讀香港大學，彈得又唱得嘅Edan（呂爵安），首輪淘汰賽憑邊唱歌邊反白眼在觀眾與花姐心中留下深刻印象。造型照中嘅Edan濃眉大眼，觀眾則認為他真人比上鏡更好睇更有魅力。雖然Edan具音樂才華，但他的搞笑能力亦非常出色，在戲劇及主持方面發展理想，除了被指是MIRROR當中最全能的成員，還有網民笑指他是MIRROR中「最ERROR」的成員。
Ian陳卓賢 ｜網友評價：「笑得咁尷尬，不如唔好笑會好啲」
曾入選排球港隊的Ian（陳卓賢），在大學時期曾因為勝出歌唱比賽，而簽約藝人公司出道，後來因為參加《全民造星》而退出港隊，在比賽中奪得第二名再次出道。參賽期間的Ian以「小清新」形象收攬大批粉絲，當時的《造星》造型照中，還未習慣應對鏡頭的Ian被網民指他笑容尷尬，可能用Chok樣示人會比較好。
Stanley｜網友評價：「有啲似杜汶澤」 「好似柯震東好靚仔呀」「真人好似仲靚仔」
舞蹈員出身的Stanley（邱士縉），在造型照釋出時，已經被網民指他撞樣杜汶澤和柯震東，一亮相畫被睇好。但在首輪淘汰賽時，Stanley的落力演出卻只換來評審蕭定一稱讚他的「胸肌」，後來因此被網民針對。最後Stanley成功打入十強、加入MIRROR出道，獲派參演多套劇集，成為隊內的「演技擔當」。
AK ｜網友評價： 「有啲似”劉凱威”、又似”鄭俊弘」
Lokman｜網友評價：「呢個真心型到爆」
Jeremy｜網友評價：「黑髮唔太睇得慣」
Jer (柳應廷)｜網友評價：唔知點解好似壽司師傅
曾被花姐指「八字眉、樣衰衰」，阿Jer跌入淘汰區後差點永不翻身。
Tiger｜網友評價：「好鍾意老虎仔」
以前短髮Tiger比而家更cute，稚嫩的五官好似一個小朋友：
Alton｜網友評價： 髮型唔襯面型 ？！
Alton近年都幾長髮造型演出深入民心，參賽時的短髮今日回看唔太順眼，而且個妝仲勁黃。
Frankie｜網友評價： 我以為《天堂鳥》個個🙈不過係靚仔嘅
全民造星｜ERROR四子造型自嘲到今日
參賽時已被嘲係「少年嘅八両金」，亦有網友起底指控保錡中學時紀錄不良但學人發明星夢 ：「中學果陣唔係好威好惡嫁咩？ 宜家比人網路欺凌 仲要笑笑口覆comment喔 轉性呀？」至於拍過網片有一定知名度的何啟華，已經有網友正評「佢做戲好搞笑」！
同年同月同日生的肥仔與193 雖然身高相差，但在參賽期間合作有火花，令公司萌生了另組額外一隊男團的想法，結果結合何啟華與保錡成為了另類男團ERROR：
細貓（應智越）｜網友評價：「大厂男孩加油」
細貓參賽前曾與Catchers成員共同參與錄製愛奇藝《偶像練習生》，參賽造型照有不少簡體字粉絲留言「大厂男孩加油啊」！
龍志權 改名 王雍泰｜偽人身份獲追捧
以100毛偽人「藝名」參賽的龍志權，成功打入總決賽10強，近年已改名王雍泰，近年活躍於YouTube，即將與余德丞一同主持節目《粉紅麻甩 101》。
阿Mo李啟言 過萬留言送祝福
參賽時23歲的阿Mo（李啟言），在去年MIRROR紅館演唱會事故後嚴重受傷，網民湧入4年前FB造星照留言為其打氣，目前已累積了過萬留言為他祈禱。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節有什麼好去處推介？
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