全民造星｜重溫首屆《造星》MIRROR成員造型照 當年留言句句咁Mean

新一屆《全民造星5》參賽者正式曝光，一如以往，94位選手造型照立即得到網民的踴躍評論及瘋狂轉發，其實ViuTV向來擅長選秀真人騷的網絡操作，每屆參賽者的初登場造型都容易造成網絡騷動，回到4年前《造星1》的網上圖輯，當年清澀的樣子以及網民的留言，今日重溫依然趣味十足：