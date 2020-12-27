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《全民造星3》大熱Cloud走音失分三甲不入 網民狂插評判評語勁行

東方新地

《全民造星3》總決賽今晚舉行，經過三輪比賽三甲誕生，一直被指由黑馬跑到變大熱，導師及外界都睇高一線的Cloud，卻在第二輪自選比賽中失準，高音出現走音令她失分不少，最後三甲不入，令紛絲大跌眼鏡﹗冠軍由於Ben奪得，亞軍陳葦璇、季軍事Ansonbean，賽果令人相當意外﹗

文：東方新地 ｜圖：《全民造星3》截圖

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《全民造星3》今晚在十強中選出冠、亞、季軍， 十強包括陳毅燊（Ansonbean）、鍾諾言（NY）、陳澤言（CY）、劉瑞祈（Klau）、李靜蓮（Alina）、葉巧琳（Mischa）、雲浩影（Cloud）、趙祥誠（Ben）以及黃劍文（Kimman）。

《全民造星3》Cloud走音失分與獎無緣 網民狂插評判評語勁行

網民投訴無法投票：投票系統失靈

《全民造星3》得獎者終於誕生，經過三輪比賽包括兩次的自選表演以及跳舞Battle後，星級評判有毛舜筠、鄧麗欣、王菀之及金廣誠，導演麥兆輝則因事臨時缺席，賽果是由評判以及網上投票各佔一半，不過開始之初，不斷有網民投訴不能投票，未收到驗證等，疑似因太多人投票令出現死機﹗

《全民造星3》Cloud走音失分與獎無緣 網民狂插評判評語勁行
陳葦璇得亞軍。
《全民造星3》Cloud走音失分與獎無緣 網民狂插評判評語勁行
大熱情Ansonbean只能屈居季軍。

花姐直言對賽果感失望

經過近三小時直播比賽，最後宣布三甲得獎，司儀強尼最先宣布季軍，由王菀之頒獎，得獎竟然是大熱以及花姐新寵Ansonbean，令大家大跌眼鏡，亞軍得主是另一大熱陳葦璇，同樣令大家感到意外，冠軍爆冷由於Ben奪得，並由毛舜筠頒獎。

Cloud賽前網上投票領先，第一輪自選項目亦令人起出望外，但第二個自選表演卻出現失準，相信是令她最失分。
Cloud賽前網上投票領先，第一輪自選項目亦令人起出望外，但第二個自選表演卻出現失準，相信是令她最失分。

大熱全倒灶

三甲已定，但大家對賽果都感到意外，連監製花姐也直言想不到，令她有失望，相信是其新寵Ansonbean屈居季軍有關﹗而冠軍的確Ben則坦言當聽到亞季軍時，心想今次無獎，直言完全無諗過會得到《全民造星3》的寶座。

鄧麗欣直言由第一集已開始睇。
鄧麗欣直言由第一集已開始睇。

《全民造星3》《全民造星3》

星級評判被彈評語太行

一輪自選表演後，到跳街舞底battle，首輪評判分數，以陳葦璇領先，最後的表演也是自選表演，大致保持水準，大熱Cloud卻出現失準相信令她失分不少﹗《全民造星3》除了表演之外，評判的評語往往成為焦點。最後一輪的自選表演後，終於等到大家期待的評判尖金銳評估語，四位評判都是以讚居多，而網民對一致唱好的評語，明顯不滿，紛紛留言指評語太行，毛姐看舜筠更首當其衝被指係又讚唔係又讚，讚得太多Over，Stephy亦無驚喜，指出Ivana的評語最有人point。

毛姐的評語被網民指太over。
毛姐的評語被網民指太over。
Ivana的評語被指最有人point，她亦貼出冠軍是否Ben。
Ivana的評語被指最有人point，她亦貼出冠軍是否Ben。

全民投票認受性高

ViuTV 皇牌選秀節目《全民造星３》播出以來話題十足，戰況激烈下選出最後十強，今晚（26日）在九龍灣展貿舉行總決賽，評判有金像影后毛舜筠、鄧麗欣、王菀之及ViuTV製作部副裁金廣誠，賽果是以全民投票方式及評判各佔一半,選出《全民造星3》冠、亞、季軍，認受性高。

Ben直指以為自己冇獎，冇諗過得冠軍。
Ben直指以為自己冇獎，冇諗過得冠軍。
演出未曾出錯的陳葦璇只能屈居亞軍，由鄧麗欣頒獎。
演出未曾出錯的陳葦璇只能屈居亞軍，由鄧麗欣頒獎。
大熱Ansonbean大熱倒灶，只能得季軍，相信除了粉絲外，連他自己也意想不到。
大熱Ansonbean大熱倒灶，只能得季軍，相信除了粉絲外，連他自己也意想不到。

經過三輪比賽，最後Ben以爆冷姿態由毛姐手中取得冠軍寶座，而花姐新寵兼大熱情Ansonbean只能得季軍，而被導師指由頭帶到尾無出過錯的陳葦璇亦只能屈居亞軍。

自選表演：第一個出場Klau

Klau在第一輪自選表演最耍家的跳唱。
Klau在第一輪自選表演最耍家的跳唱。
Klau第二輪找來兄弟班一起演唱。獲評判之一Stephy大讚：「好似豁咗出去，睇得好舒服好感動，無論今晚有冇得獎都係已贏咗﹗」
Klau第二輪找來兄弟班一起演唱。獲評判之一Stephy大讚：「好似豁咗出去，睇得好舒服好感動，無論今晚有冇得獎都係已贏咗﹗」

《全民造星3》Cloud

愈戰愈勇的Cloud，先是自彈自唱，再起身跳舞，大玩具Rock，令人耳目一新。
愈戰愈勇的Cloud，先是自彈自唱，再起身跳舞，大玩具Rock，令人耳目一新。
大熱Cloud表演得揮灑自如。
大熱Cloud表演得揮灑自如。
Cloud在第二個自選表演演唱《彳亍》，出名靚聲的她卻失準，一度出現走音。Stepy亦大讚她有很多可能性，可塑性高﹗
Cloud在第二個自選表演演唱《彳亍》，出名靚聲的她卻失準，一度出現走音。Stepy亦大讚她有很多可能性，可塑性高﹗

《全民造星3》Ansonbean

演跳均保持水準的確Ansonbean，在總決賽不時向台下評判單眼放電。
演跳均保持水準的確Ansonbean，在總決賽不時向台下評判單眼放電。
毛舜筠大讚Ansonbean：「有樣唱到跳到，今晚《全民造星》粒星咪就係你囉﹗」毛姐直認被Ansonbean迷倒，更提議他演戲﹗
毛舜筠大讚Ansonbean：「有樣唱到跳到，今晚《全民造星》粒星咪就係你囉﹗」毛姐直認被Ansonbean迷倒，更提議他演戲﹗
花姐新寵 Ansonbean被指似韓星期六Rain，舞技一樣精湛。
花姐新寵 Ansonbean被指似韓星期六Rain，舞技一樣精湛。

《全民造星3》Alina

Alina超性感舞衣一出場已令人驚艷，和舞蹈員的高難度舞蹈，令評判拍晒手掌。
Alina超性感舞衣一出場已令人驚艷，和舞蹈員的高難度舞蹈，令評判拍晒手掌。
Alina超級性感的舞衣，非常火辣辣﹗
Alina超級性感的舞衣，非常火辣辣﹗
Alina在第二個自選表演中找來廿強止步的確Manson一起演出。評判金廣誠大讚美Alina脫胎換骨，演出令人有驚喜，指她有資格上紅館表演。
Alina在第二個自選表演中找來廿強止步的確Manson一起演出。評判金廣誠大讚美Alina脫胎換骨，演出令人有驚喜，指她有資格上紅館表演。

《全民造星3》黃劍文Kimman

黃劍文表演後多謝所有支持他的人，一貫謙虛。毛姐大讚：「《全民造星3》又造咗個歌神出嚟，你嘅唱功數一數二。」
黃劍文表演後多謝所有支持他的人，一貫謙虛。毛姐大讚：「《全民造星3》又造咗個歌神出嚟，你嘅唱功數一數二。」

《全民造星3》葉巧琳Mischa

葉巧琳唱出自己作品《二人份》，Mischa以低胸戰衣出場。
葉巧琳唱出自己作品《二人份》，Mischa以低胸戰衣出場。
Ivana評語：畀你呢個作品感動到﹗將自己所有感情放入去，帶能量畀大家，我哋都感覺到﹗第一部分好 safe，未有將你最叻嘅部分表演出嚟，第二部分我就感覺到喇﹗」
Ivana評語：畀你呢個作品感動到﹗將自己所有感情放入去，帶能量畀大家，我哋都感覺到﹗第一部分好 safe，未有將你最叻嘅部分表演出嚟，第二部分我就感覺到喇﹗」

《全民造星3》CY

經常被指發夢的確CY，以黑馬姿態打入十強，在總決賽當晚演出穩定，上台更借機要多謝生命中三個女人。 《全民造星3》NY
經常被指發夢的確CY，以黑馬姿態打入十強，在總決賽當晚演出穩定，上台更借機要多謝生命中三個女人。
CY在第二輪自選表演唱出陳奕迅的歌，跳住唱及跑住唱相當投入，但卻明顯不夠氣，金廣誠指他唱歌似陳奕迅建議他不要太似，反被告CY駁咀：「我把聲係咁㗎喎﹗我講嘢都係咁﹗」強尼即幫忙解畫：「金生指你有其他可能性，例如演戲﹗」
CY在第二輪自選表演唱出Mr《如果我是陳奕迅》，跳住唱及跑住唱相當投入，但卻明顯不夠氣，評判金廣誠指他聲線似初出道陳奕迅，建議CY要有個人風格，不要太似陳奕卜廿弓十，反被告CY駁咀：「但我把聲係咁㗎喎﹗我講嘢都係咁㗎喎﹗」強尼即幫忙解畫：「金生指你有其他可能性，例如演戲﹗」

《全民造星3》NY

經常帶給大家驚喜的確NY，今晚表演一樣精彩。 《全民造星3》Ben
經常帶給大家驚喜的確NY，今晚表演一樣精彩。

《全民造星3》Ben

Ben在第一輪比賽，無表演最拿手的折骨舞而表演唱歌。 第二輪自選表演才表演折骨舞。評判決Ivana肉緊大讚Ben在第一輪演出夠單純純萃，而折骨舞則令她相當震驚大叫：「好勁﹗」
Ben在第一輪比賽，無表演最拿手的折骨舞而表演唱歌。 第二輪自選表演才表演折骨舞。
評判決Ivana肉緊大讚Ben在第一輪演出夠單純純萃，而折骨舞則令她相當震驚大叫：「好勁﹗」
評判決Ivana肉緊大讚Ben在第一輪演出夠單純純萃，而折骨舞則令她相當震驚大叫：「好勁﹗」

《全民造星3》陳葦璇

公認高質的陳葦璇，在自選表演中依然出色，自稱資質不足，故特別般勤力，被稱為牛一樣。
公認高質的陳葦璇，在自選表演中依然出色，自稱資質不足，故特別般勤力，被稱為牛一樣。

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