《全民造星3》大熱Cloud走音失分三甲不入 網民狂插評判評語勁行

《全民造星3》總決賽今晚舉行，經過三輪比賽三甲誕生，一直被指由黑馬跑到變大熱，導師及外界都睇高一線的Cloud，卻在第二輪自選比賽中失準，高音出現走音令她失分不少，最後三甲不入，令紛絲大跌眼鏡﹗冠軍由於Ben奪得，亞軍陳葦璇、季軍事Ansonbean，賽果令人相當意外﹗
文：東方新地 ｜圖：《全民造星3》截圖
《全民造星3》今晚在十強中選出冠、亞、季軍， 十強包括陳毅燊（Ansonbean）、鍾諾言（NY）、陳澤言（CY）、劉瑞祈（Klau）、李靜蓮（Alina）、葉巧琳（Mischa）、雲浩影（Cloud）、趙祥誠（Ben）以及黃劍文（Kimman）。
網民投訴無法投票：投票系統失靈
《全民造星3》得獎者終於誕生，經過三輪比賽包括兩次的自選表演以及跳舞Battle後，星級評判有毛舜筠、鄧麗欣、王菀之及金廣誠，導演麥兆輝則因事臨時缺席，賽果是由評判以及網上投票各佔一半，不過開始之初，不斷有網民投訴不能投票，未收到驗證等，疑似因太多人投票令出現死機﹗
花姐直言對賽果感失望
經過近三小時直播比賽，最後宣布三甲得獎，司儀強尼最先宣布季軍，由王菀之頒獎，得獎竟然是大熱以及花姐新寵Ansonbean，令大家大跌眼鏡，亞軍得主是另一大熱陳葦璇，同樣令大家感到意外，冠軍爆冷由於Ben奪得，並由毛舜筠頒獎。
大熱全倒灶
三甲已定，但大家對賽果都感到意外，連監製花姐也直言想不到，令她有失望，相信是其新寵Ansonbean屈居季軍有關﹗而冠軍的確Ben則坦言當聽到亞季軍時，心想今次無獎，直言完全無諗過會得到《全民造星3》的寶座。
星級評判被彈評語太行
一輪自選表演後，到跳街舞底battle，首輪評判分數，以陳葦璇領先，最後的表演也是自選表演，大致保持水準，大熱Cloud卻出現失準相信令她失分不少﹗《全民造星3》除了表演之外，評判的評語往往成為焦點。最後一輪的自選表演後，終於等到大家期待的評判尖金銳評估語，四位評判都是以讚居多，而網民對一致唱好的評語，明顯不滿，紛紛留言指評語太行，毛姐看舜筠更首當其衝被指係又讚唔係又讚，讚得太多Over，Stephy亦無驚喜，指出Ivana的評語最有人point。
全民投票認受性高
ViuTV 皇牌選秀節目《全民造星３》播出以來話題十足，戰況激烈下選出最後十強，今晚（26日）在九龍灣展貿舉行總決賽，評判有金像影后毛舜筠、鄧麗欣、王菀之及ViuTV製作部副裁金廣誠，賽果是以全民投票方式及評判各佔一半,選出《全民造星3》冠、亞、季軍，認受性高。
經過三輪比賽，最後Ben以爆冷姿態由毛姐手中取得冠軍寶座，而花姐新寵兼大熱情Ansonbean只能得季軍，而被導師指由頭帶到尾無出過錯的陳葦璇亦只能屈居亞軍。
自選表演：第一個出場Klau
《全民造星3》Cloud
《全民造星3》Ansonbean
《全民造星3》Alina
《全民造星3》黃劍文Kimman
《全民造星3》葉巧琳Mischa
《全民造星3》CY
《全民造星3》NY
《全民造星3》Ben
《全民造星3》陳葦璇