《全民造星3》大熱Cloud走音失分三甲不入 網民狂插評判評語勁行

《全民造星3》總決賽今晚舉行，經過三輪比賽三甲誕生，一直被指由黑馬跑到變大熱，導師及外界都睇高一線的Cloud，卻在第二輪自選比賽中失準，高音出現走音令她失分不少，最後三甲不入，令紛絲大跌眼鏡﹗冠軍由於Ben奪得，亞軍陳葦璇、季軍事Ansonbean，賽果令人相當意外﹗

文：東方新地 ｜圖：《全民造星3》截圖