全民造星4｜阿Mic列入「死亡名單」唱得都要foul、Alice似朱茵唱歌勁難聽

《全民造星4》三十強淘汰去到最後一組，時間已經係凌晨三點，梁祖堯一早將阿Mic列入死亡名單，被唱歌難聽的Alice拖累，就算有舞技一流的阿Gao都搞唔掂⋯⋯

文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖