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全民造星4｜阿Mic列入「死亡名單」唱得都要foul、Alice似朱茵唱歌勁難聽

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撰文：東方新地

《全民造星4》三十強淘汰去到最後一組，時間已經係凌晨三點，梁祖堯一早將阿Mic列入死亡名單，被唱歌難聽的Alice拖累，就算有舞技一流的阿Gao都搞唔掂⋯⋯

文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖

82）周卓盈（阿Mic）

年齡：23
職業：自由工作者
IG：micmichow

阿Mic被網友指激似台灣性感女神「雞排妹」鄭家純，但亦有網友指她貌似元祖級YouTube女神杜小喬（現名杜以辰），原來她去年曾參加過《全民造星3》，但第一回合已被淘汰。（圖片來源：ViuTV）
阿Mic被網友指激似台灣性感女神「雞排妹」鄭家純，但亦有網友指她貌似元祖級YouTube女神杜小喬（現名杜以辰），原來她去年曾參加過《全民造星3》，但第一回合已被淘汰。（圖片來源：ViuTV）
阿MIC唱功勁到評審當奴都呆咗。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
阿MIC在首階段一對一比賽，百老匯式唱功勁到評審當奴都呆咗。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

95）許寶恆（Alice）第6集登場朱茵咁靚唱得衰都晉到級

年齡：22
職業：文員
IG：huii_alice

看上去有點Cool的Alice，外貌獲讚似日本女神工藤靜香，靚女有才華之餘，仲好有氣質。（圖片來源：ViuTV）
看上去有點Cool的Alice，外貌獲讚似日本女神工藤靜香，靚女有才華之餘，仲好有氣質。（圖片來源：ViuTV）
Alice第6集登場跳唱，歌藝超弱欠信心。（圖片來源：全民造星4@ViuTV第6集截圖）
Alice第6集登場跳唱，歌藝超弱欠信心。（圖片來源：全民造星[email protected]第6集截圖）

全民造星4｜96強現真身 參賽者81-96號 有193細妹《超級巨聲》趙展彤 仲有《造星3》阿Bee同Christine
ViuTV《全民造星4》第81至90號參賽者（右起）Ash、阿Mic、何佩、VAL（趙展彤）、阿bee、Michelle、Yoyo、Jackie、安希婷、Christine。（圖片來源：ViuTV）
全民造星4｜96強現真身 參賽者81-96號 有193細妹《超級巨聲》趙展彤 仲有《造星3》阿Bee同Christine
ViuTV《全民造星4》第91至96號參賽者（右起）Day、阿Yo、Liu哥、Yanis、Alice、3妹。（圖片來源：ViuTV）

《全民造星4》96強現真身 第81-96號參賽者逐個捉

96）郭嘉盈（3妹）第15集登場

郭嘉盈年齡：26
郭嘉盈職業：金融從業員
郭嘉盈IG：michellekky

193（郭嘉駿）細妹郭嘉盈（Michelle）被簡稱為「3妹」，有不少網友指她貌似周秀娜，但就少有人指她似193，不過因為193的關係，有好多粉絲都留言自稱3妹的阿嫂，被取笑「可能係全世界最多阿嫂嘅一個姑仔」。

3妹的表演項目係唱歌。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
3妹的表演項目係唱歌。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
193（郭嘉駿）細妹郭嘉盈（Michelle）被簡稱為「3妹」，有不少網友指她貌似周秀娜，但就少有人指她似193，不過因為193的關係，有好多粉絲都留言自稱3妹的阿嫂，被取笑「可能係全世界最多阿嫂嘅一個姑仔」。（圖片來源：ViuTV）
有好多粉絲都留言自稱3妹的阿嫂，被取笑「可能係全世界最多阿嫂嘅一個姑仔」。（圖片來源：ViuTV）
3妹表示自己等足24小時先出場，叫大家耐心等待。（圖片來源：IG@michellekky）
3妹表示自己等足24小時先出場，叫大家耐心等待。（圖片來源：[email protected]
3妹今日出場，入唔入圍已經賺咗，因為廣告商吼準佢今日出場，喺佢IG賣M巾廣告。（圖片來源：廣告截圖）
3妹今日出場，入唔入圍已經賺咗，因為廣告商吼準佢今日出場，喺佢IG賣M巾廣告。（圖片來源：廣告截圖）

87）葛綽瑤（Yoyo）第9集登場

年齡：22
職業：自由工作者
IG：yoyo_kot

Yoyo被指笑起來有酒粒非常Sweet，更指她將會是女團中的派糖擔當。（圖片來源：ViuTV）
Yoyo被指笑起來有酒粒非常Sweet，更指她將會是女團中的派糖擔當。（圖片來源：ViuTV）

88）劉展翹（Jackie）第9集登場

年齡：27
職業：演員
IG：jjackielauu

人氣YouTube頻道《啱Channel》成員Jackie三年前參加過ViuTV選秀騷《Good Night Show 廣告女皇》，早前又曾參與ViuTV遊戲節目《海陸勁技場》，網友都笑指她的「孖8」number好正，猜測是ViuTV工作人員「私人醒畀佢」。（圖片來源：ViuTV）
人氣YouTube頻道《啱Channel》成員Jackie三年前參加過ViuTV選秀騷《Good Night Show 廣告女皇》，早前又曾參與ViuTV遊戲節目《海陸勁技場》，網友都笑指她的「孖8」number好正，猜測是ViuTV工作人員「私人醒畀佢」。（圖片來源：ViuTV）

83）何佩婷（何佩）曾為《小薯茄》出鏡

年齡：25
職業：廣告撰稿員
IG：ho_pui
何佩是人氣YouTube頻道《小薯茄》成員程仁富曾經提到的「中同」（中學同學），過去何佩亦曾為《小薯茄》出鏡拍過影片，因此程仁富的粉絲都紛紛留言為何佩打氣，仲有網友大讚她好似阿冰與童童的混合體，但亦有網友認為她似女版Ian。

何佩是人氣YouTube頻道《小薯茄》成員程仁富曾經提到的「中同」（中學同學），過去何佩亦曾為《小薯茄》出鏡拍過影片，因此程仁富的粉絲都紛紛留言為何佩打氣，仲有網友大讚她好似阿冰與童童的混合體，但亦有網友認為她似女版Ian。（圖片來源：ViuTV）
網友大讚她好似阿冰與童童的混合體，但亦有網友認為她似女版Ian。（圖片來源：ViuTV）

91）許軼（Day）第4集登場晉身60強

年齡：19
職業：學生
IG：6y_day
Day是Kpop舞團BRIGHTEN Dance HK成員，自稱係港版Lisa及Jennie，有一定實力。

Day是Kpop舞團BRIGHTEN Dance HK成員，曾用藝名為Chaein（채인），擅長跳Kpop舞蹈，同時仲係「爵屎」（Edan呂爵安Fans）。（圖片來源：ViuTV）
Day是Kpop舞團BRIGHTEN Dance HK成員，曾用藝名為Chaein（채인），擅長跳Kpop舞蹈，同時仲係「爵屎」（Edan呂爵安Fans）。（圖片來源：ViuTV）

94）吳欣諺（Yanis）第4集登場

年齡：18
職業：學生
IG：yxnisng
女團經理人阿Wing看中報名時17歲的Yanis，穿校服跳唱《明愛暗戀補習社》，與Day對戰時，未表演完就被許廷鏗選入圍60強，可惜最後分數敗級阿Day。

熱愛唱歌和跳舞的Yanis今年畢業於聖士提反女子中學，是港大生物醫學系新生。（圖片來源：ViuTV）
熱愛唱歌和跳舞的Yanis今年畢業於聖士提反女子中學，是港大生物醫學系新生。（圖片來源：ViuTV）

81）鍾卓穎（Ash）

年齡：23
職業：護士
IG：iamashleyyy__

正在箍牙的俏護士Ash，獲網友大讚靚女之餘，更被指貌似「微辣」的Tina。（圖片來源：ViuTV）
正在箍牙的俏護士Ash，獲網友大讚靚女之餘，更被指貌似「微辣」的Tina。（圖片來源：ViuTV）

84）趙展彤（VAL）

年齡：24
職業：自由工作者
IG：valentina_cct

曾參加過2005年《殘酷一叮》及2009年《超級巨聲》的趙展彤，相隔12年再參加《全民造星4》，被指女大18變、變得太成熟之餘，亦獲讚是實力派，連昔日的對手、如今的導師許廷鏗，都有大讚她唱歌唱到好似播帶一樣好聽。（圖片來源：ViuTV）
曾參加過2005年《殘酷一叮》及2009年《超級巨聲》的趙展彤，相隔12年再參加《全民造星4》，被指女大18變、變得太成熟之餘，亦獲讚是實力派，連昔日的對手、如今的導師許廷鏗，都有大讚她唱歌唱到好似播帶一樣好聽。（圖片來源：ViuTV）

85）蘇家欣（阿bee）

年齡：27
職業：歌手/幼兒教育老師
IG：bebrianna

阿Bee是去年《全民造星3》的50強參賽者，曾獲導師林二汶力讚「擺喺到都會紅」，本身是幼稚園老師的她，已在去年出道兼職做歌手，早前更首度為在香港開電視播映的內地劇《大唐女法醫》獻唱主題曲《真相未白》。（圖片來源：ViuTV）
阿Bee是去年《全民造星3》的50強參賽者，曾獲導師林二汶力讚「擺喺到都會紅」，本身是幼稚園老師的她，已在去年出道兼職做歌手，早前更首度為在香港開電視播映的內地劇《大唐女法醫》獻唱主題曲《真相未白》。（圖片來源：ViuTV）

86）黎美萱（Michelle）

年齡：25
職業：藝人
IG：_lmhmc

黎美萱由2018年開始成為港台節目《日常8點半》外景主持，2017年又參選過香港小姐，但未能進入最後12強。前年開始她先後演出過ViuTV劇集《教束》、《黑市—過夜》及《打天下》，早前又曾參加《最後一屆口罩小姐選舉》，但在40強止步。（圖片來源：ViuTV）
黎美萱由2018年開始成為港台節目《日常8點半》外景主持，2017年又參選過香港小姐，但未能進入最後12強。前年開始她先後演出過ViuTV劇集《教束》、《黑市—過夜》及《打天下》，早前又曾參加《最後一屆口罩小姐選舉》，但在40強止步。（圖片來源：ViuTV）

89）安希婷（安希婷）

年齡：24
職業：紋身師
IG：e.foreve

現時染有一頭藍髮的安希婷英文名Evelyn，有個一歲多大的兒子Jayden，是2018年第一屆香港紋身小姐選舉冠軍，除了紋身師身份外，她還兼任歌手和演員。（圖片來源：ViuTV）
現時染有一頭藍髮的安希婷英文名Evelyn，有個一歲多大的兒子Jayden，是2018年第一屆香港紋身小姐選舉冠軍，除了紋身師身份外，她還兼任歌手和演員。（圖片來源：ViuTV）

90）鄭嘉欣（Christine）

年齡：28
職業：模特兒
IG：christine.dinc

Christine早前因在ViuTV節目《ERROR自肥企画》中扮演恐龍專家而人氣急升，她在去年已參加過《造星3》，更被封為「港版石原聰美」，但被花姐寸係「花瓶」，最後成績亦只得50強止步。（圖片來源：ViuTV）
Christine早前因在ViuTV節目《ERROR自肥企画》中扮演恐龍專家而人氣急升，她在去年已參加過《造星3》，更被封為「港版石原聰美」，但被花姐寸係「花瓶」，最後成績亦只得50強止步。（圖片來源：ViuTV）

92）郭曉妍（阿Yo）

年齡：16
職業：學生
IG：yokhyo_

阿Yo咬鏈墜的相被網友笑指好得人驚，嚇到人個心離一離，連韓子亮都留言話「好似鬼片」，但亦有網友大讚她好有氣質，好似韓劇《逆轉時機》女主角李世榮。（圖片來源：ViuTV）
阿Yo咬鏈墜的相被網友笑指好得人驚，嚇到人個心離一離，連韓子亮都留言話「好似鬼片」，但亦有網友大讚她好有氣質，好似韓劇《逆轉時機》女主角李世榮。（圖片來源：ViuTV）

93）廖雪蕎（Liu哥）

年齡：24
職業：田徑教練
IG：samanthaliu614

Liu哥雖然個名好男性化，但網友都大讚她是陽光美少女，亦有網友指她似女版Tiger。（圖片來源：ViuTV）
Liu哥雖然個名好男性化，但網友都大讚她是陽光美少女，亦有網友指她似女版Tiger。（圖片來源：ViuTV）

仲有其他參賽者：

參賽者1-20號 有余香凝細妹余潔滢 古天樂旗下藝人《造星3》子涓等

參賽者21-40號 有亞姐冠軍 女版黃宗澤 同姜濤緋聞女友？

參賽者41-60號 有歐陽巧瑩細妹 翻版Regen

參賽者61-80號 有電臀舞女神 前大台童星 《造星3》方方

即睇《全民造星4》記者會：

《全民造星4》FAQ

Q： 《全民造星4》第二輪賽制如何？

A： 《全民造星4》比賽由11月1日展開，第一輪前哨戰，由96人晉級至60強，參賽者採取「二人一組」淘汰制，每位獲選晉級的女生，將分別隸屬導師梁祖堯或許廷鏗組別，30人一組；第二輪對決「分組女團」60強進40強。詳見全民造星4｜60強名單出爐！

Q： 《全民造星4》第二輪評判是誰？

第二輪評判是評判：泳兒、少爺占、韋羅莎、陳輝陽、鍾舒漫；首輪評判則為鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」

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