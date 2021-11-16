全民造星4名單｜「超酸」突圍、馬欣燒賣成熱搜 參賽者61-80號

今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中第61至80號參賽者入面有第三集的熱門馬欣，亦有被封為「電臀舞女神」的露髀，還有KB旗下模特兒東東，曾做過大台童星的前Honey Bees成員May May，以及曾參加過《全民造星3》的方方等。

文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖