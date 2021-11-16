全民造星4名單｜「超酸」突圍、馬欣燒賣成熱搜 參賽者61-80號

今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中第61至80號參賽者入面有第三集的熱門馬欣，亦有被封為「電臀舞女神」的露髀，還有KB旗下模特兒東東，曾做過大台童星的前Honey Bees成員May May，以及曾參加過《全民造星3》的方方等。
文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖
《全民造星4》96強現真身 61-80號參賽者逐個捉
78）馬彩欣（馬欣）第3集登場未表演完已獲選！
年齡：27
職業：專業舞蹈員／跳舞導師
IG：myyoann
馬欣個人專長：著高跟鞋跳舞/ 香薰治療/ 瑜伽
馬欣被導師梁祖堯睇高一線
馬欣首次個人演出經驗，是幼稚園畢業禮舞蹈表演，第一次跳舞做主角，表演日入咗醫院出席唔到畢業禮，最後在醫院跳隻歌叫 《butterfly》 。
馬欣日常嗜好：
跳舞/ 瑜伽/ 踩單車/ 唔返屋企/ 溜兔 / 睇關於超自然既野/ 睇/ 食好西/ 平地著波鞋仆街
79）陳昭煊（超酸）第12集登場跳唱成功入圍
年齡：25
職業：自由工作者
IG：kilbychan
61）曾業喬（燒賣）
年齡：16
職業：學生
IG：siumaiii_0426
72）廖芷嘉（Ika）第4集登場唱功超班 晉身60強
年齡：25
職業：歌手
IG：ikaliu_
Ika演唱自選歌曲，未完成已獲許廷鏗選取「入伍」。
68）傅奕思（阿J）第4集登場表現平庸
年齡：25
職業：自僱人士
IG：jjforjelly
62）何榛綦（榛綦）
年齡：18
職業：學生
IG：natsiennaho
63）陳嘉瑤（露髀）
年齡：25
職業：舞蹈員
IG：c.rubyy__
64）林泳怡（Vicky）
年齡：27
職業：自由身演員／電視節目主持
IG：lamvickyvicky
65）余施熲（阿Wing）
年齡：19
職業：學生
IG：ahwinggg_
66）賴泳騫（Sam）
年齡：22
職業：學生
IG：samantha.lwh
67）楊芷程（Sarah）
年齡：22
職業：主題公園演員
IG：Sarah_yangtszching
69）黃鉦貽（鉦貽）
年齡：25
職業：舞蹈員
IG：zoewcyyy
70）郭東彩（東東）
年齡：21
職業：美甲師
IG：jazzicabbx
71）莫家琪（家琪）
年齡：27
職業：全職舞蹈員／導師
IG：kakimokkk
73）陳紀澄（Tania）
年齡：18
職業：學生
IG：taniackc
74）蘇芷晴（So Ching）
年齡：25
職業：舞蹈員／跳舞老師
IG：soching_nat
75）譚羨桐（May May）
年齡：20
職業：學生
IG：maymay_mmt
76）羅詠琪（Winkie）
年齡：22
職業：Freelance model / 跳繩教練
IG：wingki.1118
77）吳秀明（TABI）
年齡：28
職業：唱作歌手
IG：tabi.hk
80）方芷欣（方方）
年齡：26
職業：專業舞蹈員
IG：fongfongfong_
仲有其他參賽者：
即睇《全民造星4》記者會：
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》今屆賽制如何？
A： 《全民造星4》比賽由11月1日展開，第一輪前哨戰，由96人晉級至60強，參賽者採取「二人一組」淘汰制，先作1分30秒的表演，並透過抽籤決定出場次序；每位獲選晉級的女生，將分別隸屬導師梁祖堯或許廷鏗組別，30人一組。
Q： 《全民造星4》評判是誰？
首輪評判是鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」