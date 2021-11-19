全民造星4｜193妹郭嘉盈壓軸登埸、YoYo葛綽瑤超甜美、Alice似朱茵

193細妹郭嘉盈（Michelle）在本周將登埸，今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中第81至96號參賽者，有葛綽瑤（Yoyo）、Youtub紅人劉展翹（Jackie），還有曾參加過第一屆《超級巨聲》的趙展彤，以及《全民造星3》的阿Bee和Christine等。

文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖