全民造星4｜葉詠詩女女羅洛家順利入圍 Ivy與Candy上演顏值巔峰對決

ViuTVh節目《全民造星4》嚟到第二個星期，繼續進行首輪殘酷的1對1PK淘汰賽。而今集可謂播出以來的「顏值巔峰」，除了有「阿叻加持」過的音樂世家羅洛家之外，更加有2019年的「亞姐冠軍」Caca 羅思雅！

文：東方新地 圖：《全民造星4》截圖、[email protected]