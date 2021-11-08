全民造星4｜葉詠詩女女羅洛家順利入圍 Ivy與Candy上演顏值巔峰對決
ViuTVh節目《全民造星4》嚟到第二個星期，繼續進行首輪殘酷的1對1PK淘汰賽。而今集可謂播出以來的「顏值巔峰」，除了有「阿叻加持」過的音樂世家羅洛家之外，更加有2019年的「亞姐冠軍」Caca 羅思雅！
文：東方新地 圖：《全民造星4》截圖、[email protected]
第一場30號 Caca 羅思雅對95號 Alice 許寶恆
Caca 羅思雅係「前亞姐冠軍」
30號 Caca羅思雅首先登場，一嚟就將《有時》及《漢城沉沒了》兩首歌夾埋一齊嚟唱，創意就夠晒，不過導師許廷鏗就唔太識欣賞。最後雖然被鄭融盛讚「好靚」，可惜音準就差咁啲。
其實她在參加《全民造星4》之前已經出道，事關她是2019年的「亞洲小將」香港區冠軍，及後更代表香港參加全球賽區選拔，獲得總決賽亞軍，美貌與智慧並重獲得認證。
睇埋Caca靚靚IG相：
95號 Alice 許寶恆
而Alice主力跳舞，為咗參加《全民造星4》停工籌備一年，每日花5、6小時入排舞室練習。雖然唱歌能力太差，但她依然獲得評判全數三票，而阿祖亦主動撳燈招攬入圍。
第二場「仙界大戰」Ivy對Candy
第二場Ivy及Candy，兩位同樣是今屆《全民造星4》的顏值擔當，非常有仙氣。首先出場嘅Ivy選擇嘅係唱跳，雖然未算相當優秀，但評審當奴卻大讚她已經準備好參加比賽，非常有火。而另一位被提名花姐認定是「靠樣入圍」的Candy，竟然上演一首評審鄭融的作品《紅綠燈》，可惜表現相當一般激到在旁嘅肥仔都噴晒血。最後Ivy獲得三位評審一致認可，成功擠身下一輪，加入梁祖堯的團隊。
第三場53號 丁丁對9號 Carmina羅洛家
第6集的第三場對決中，丁丁和Carmina都是唱將，評審對兩位的唱功亦無可挑剔。唯獨丁丁所選的歌難度太高卻未能取悅導師。而香港著名指揮家葉詠詩女女Carmina則表演一首英文歌，一開聲，許廷鏗就立即撳燈，仲話「如果佢輸咗，我會撈返佢返嚟」，對Carmina超高評價，結果Carmina三盞燈全票通過，公布後Carmina再度爆喊。