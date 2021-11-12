全民造星4｜余香凝細妹潔瀅終於登場　「健力小姐」Ana原來超唱得！

ViuTV皇牌節目《全民造星4》第十集，登場的分別有ACE、Taina、Kay、Ana、Michelle以及潔瀅。今集可以稱得上是高手雲集，不單只有「阿妹黨」成員，而且還有「陳輝陽女聲合唱團」成員，當中Ana更加是一名「健力小姐」！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片