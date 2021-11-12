全民造星4｜余香凝細妹潔瀅終於登場 「健力小姐」Ana原來超唱得！
ViuTV皇牌節目《全民造星4》第十集，登場的分別有ACE、Taina、Kay、Ana、Michelle以及潔瀅。今集可以稱得上是高手雲集，不單只有「阿妹黨」成員，而且還有「陳輝陽女聲合唱團」成員，當中Ana更加是一名「健力小姐」！
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
第一場：47號ACE 對 73號TANIA
47號的ACE才藝幾平穩，可惜由海選到首輪淘汰賽都係冇乜驚喜，坐在導師房的梁祖堯更笑言：「睇唔到落去呀！」相反，73號Taina唱歌跳舞都麻麻，但外形佔咗非常大優勢，不只身形高䠷，舉止間亦散發一股仙氣，最大問題就係談吐非常沉悶又多懶音。最後Taina成功晉級，加入許廷鏗的隊伍。
第二場 32號Kay 對 35號 Ana
32號Kay是陳輝陽女聲合唱成員之一，甚至可以話係主角位置，連阿祖都自認係小粉絲，表演經驗相當豐富，就連首輪比賽都以「歌舞劇」的形式去表演。雖然成功展現出自己的靚聲，但評審朱柏康就認為阿Kay的表演未夠張力，未夠吸引。至於35號Ana原本是一名「健力運動員」，要舉起兩位導師都可以話係輕鬆做到。除此之外，Ana原來亦中氣十足，唱歌好夠力量，評判鄭融聽完都讚口不絕。最後Ana成功晉級，加入阿祖的隊伍。
第三場 86號 Michelle 對 10號 潔瀅
86號的Michelle原本是一名演員，更曾參演ViuTV劇集《教束》，亦曾經參加過同時ViuTV舉辦的《口罩小姐》。海選時表演的超燦爛笑容成功獲得兩位導師的關注。來到第一輪淘汰賽，她的表演非常之「驚喜」，上演了一齣又跳又唱的鬧劇，嚇到三位評判腳都震埋，唱完又笑又喊，連當奴都話：「你真係黐線㗎喎！」而潔瀅其實是著名演員余香凝的親生妹妹，節目未播出已經成為傳媒焦點，相對地壓力比其它參演者更大。來到第一輪淘汰賽，潔瀅選擇了唱歌加少量演戲，尾段失手有少走音，鄭融聽到都替她擔心！最後潔瀅成功晉級，加入阿祖的隊伍。