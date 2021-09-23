全民造星4｜K-Pop味濃有著數？《造星4》未開賽已傳有5位內定女團成員 翻版炎明熹獲花姐點名讚

今年ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，節目將於今年11月1日（周一）晚上9時30分開播，目前成功入圍的參賽者共有96名，其中有5名被指為「內定女團成員」，包括被指激似韓國女團BLACK PINK成員Lisa和Rose的70號郭東彩（東東）和18號陳莉詩（蘇菲），此外還有一個被睇好的「內定女團成員」，被指貌似無綫選秀節目《聲夢傳奇》冠軍炎明熹！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片、蘇菲IG、東東IG、Day IG、Jackie IG、Marf IG