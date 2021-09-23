全民造星4｜K-Pop味濃有著數？《造星4》未開賽已傳有5位內定女團成員 翻版炎明熹獲花姐點名讚
文：東方新地｜圖：ViuTV圖片、蘇菲IG、東東IG、Day IG、Jackie IG、Marf IG
《全民造星4》有內定女團成員？
雖然早前ViuTV記者會中，網民最留意的係三位「星妹」郭嘉盈（Michelle）、余潔滢（Zoe）同歐陽巧霖，但率先跑出、被指係「內定女團成員」的五位參賽者，卻是被指激似韓國女團BLACK PINK成員Lisa和Rose的70號郭東彩（東東）和18號陳莉詩（蘇菲），被封為「女版姜濤」的91號許軼（Day），有「內定冠軍」之稱的88號劉展翹（Jackie），還有被指貌似無綫選秀節目《聲夢傳奇》冠軍炎明熹的3號邱彥筒（Marf）。
18號蘇菲 最愛扮[email protected] PINK
自己開網店的蘇菲（陳莉詩）染有一頭搶眼粉紅色長髮，本身亦是Dancer兼Model，本身熱愛跳K-POP的她，曾多次模仿韓國女團跳舞，其中她最常扮的是BLACK PINK成員Rose，早前她在ViuTV宣布比賽96強的活動上表演跳《前傳》，已獲網民大讚非常跳得，有機會成為大熱參賽者。
18）陳莉詩（蘇菲）
職業：網店店主
年齡：26
IG：sophiee1116
70號東東 KB愛將
開了一間個人美甲店的東東（Jazzica）被指樣貌激似BLACK PINK成員Lisa，是鼓佬兼ViuTV主持KB（Kevin Boy）新公司THE BADDIES FACTORY旗下模特兒，與焯嵐是一對滑板情侶，曾為KB拍過「情義兩難全之玩X爆屯門」系列影片。KB亦有「曲線」幫東東口說：「希望花姐有機會幫我報仇！留佢喺度折磨吓佢！呢個係最好懲罰！」
70）郭東彩（東東）
年齡：21
職業：美甲師
IG：jazzicabbx
91號Day 企C位獲封「女版姜濤」
年僅19歲的Day是Kpop舞團BRIGHTEN Dance HK成員，曾用藝名為Chaein（채인），擅長跳Kpop舞蹈，在韓國做過半年練習生，更曾殺入《2021香港區K-POP舞蹈比賽-CHOOM》總決賽。因在ViuTV記者會大合照時被安排企在前排正中間的C位，未開賽已被睇高一線，所以獲封為「女版姜濤」。
91）許軼（Day）
年齡：19
職業：學生
IG：6y_day
88號Jackie 被指為「內定冠軍」
人氣YouTube頻道《啱Channel》成員Jackie三年前參加過ViuTV選秀騷《Good Night Show 廣告女皇》，又曾參與多個ViuTV節目，網友都笑指她的「孖8」number好正，猜測是ViuTV工作人員「私人醒畀佢」，也因此有指她是《全民造星4》的「內定冠軍」。
88）劉展翹（Jackie）
年齡：27
職業：演員
IG：jjackielauu
3號Marf 翻版炎明熹
獸醫護士Marf，亦有兼做Freelance Model和Dancer，激似《聲夢傳奇》Gigi（炎明熹）的髮型非常吸睛，連花姐都有點名稱讚她潛力十足，有機會成為大熱參賽者，連姜濤和Ansonbean亦有Follow她的IG。
3）邱彥筒（Marf）
年齡：19
職業：獸醫護士
IG：_marifemarife_