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全民造星4｜K-Pop味濃有著數？《造星4》未開賽已傳有5位內定女團成員 翻版炎明熹獲花姐點名讚

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撰文：東方新地

今年ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，節目將於今年11月1日（周一）晚上9時30分開播，目前成功入圍的參賽者共有96名，其中有5名被指為「內定女團成員」，包括被指激似韓國女團BLACK PINK成員Lisa和Rose的70號郭東彩（東東）和18號陳莉詩（蘇菲），此外還有一個被睇好的「內定女團成員」，被指貌似無綫選秀節目《聲夢傳奇》冠軍炎明熹！

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片、蘇菲IG、東東IG、Day IG、Jackie IG、Marf IG

《全民造星4》有內定女團成員？

雖然早前ViuTV記者會中，網民最留意的係三位「星妹」郭嘉盈（Michelle）、余潔滢（Zoe）同歐陽巧霖，但率先跑出、被指係「內定女團成員」的五位參賽者，卻是被指激似韓國女團BLACK PINK成員Lisa和Rose的70號郭東彩（東東）和18號陳莉詩（蘇菲），被封為「女版姜濤」的91號許軼（Day），有「內定冠軍」之稱的88號劉展翹（Jackie），還有被指貌似無綫選秀節目《聲夢傳奇》冠軍炎明熹的3號邱彥筒（Marf）。

18號蘇菲 最愛扮[email protected] PINK

自己開網店的蘇菲（陳莉詩）染有一頭搶眼粉紅色長髮，本身亦是Dancer兼Model，本身熱愛跳K-POP的她，曾多次模仿韓國女團跳舞，其中她最常扮的是BLACK PINK成員Rose，早前她在ViuTV宣布比賽96強的活動上表演跳《前傳》，已獲網民大讚非常跳得，有機會成為大熱參賽者。

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
蘇菲獲讚跳得又唱得，有機會成為大熱參賽者。（圖片來源：ViuTV）

18）陳莉詩（蘇菲）
職業：網店店主
年齡：26
IG：sophiee1116

蘇菲經常作韓風打扮。（圖片來源：蘇菲IG）
蘇菲經常作韓風打扮。（圖片來源：蘇菲IG）
（圖片來源：蘇菲IG）
（圖片來源：蘇菲IG）
蘇菲在社交網有不少露腰和騷腿的靚相。（圖片來源：蘇菲IG）
蘇菲在社交網有不少露腰和騷腿的靚相。（圖片來源：蘇菲IG）
（圖片來源：蘇菲IG）
（圖片來源：蘇菲IG）
好有韓國女團Feel。（圖片來源：蘇菲IG）
好有韓國女團Feel。（圖片來源：蘇菲IG）
Black Pink成員Rose。（圖片來源：Black Pink IG）
Black Pink成員Rose。（圖片來源：Black Pink IG）

70號東東 KB愛將

開了一間個人美甲店的東東（Jazzica）被指樣貌激似BLACK PINK成員Lisa，是鼓佬兼ViuTV主持KB（Kevin Boy）新公司THE BADDIES FACTORY旗下模特兒，與焯嵐是一對滑板情侶，曾為KB拍過「情義兩難全之玩X爆屯門」系列影片。KB亦有「曲線」幫東東口說：「希望花姐有機會幫我報仇！留佢喺度折磨吓佢！呢個係最好懲罰！」

開了一間個人美甲店的東東（Jazzica），是鼓佬KB新公司THE BADDIES FACTORY旗下模特兒，與焯嵐是一對滑板情侶，曾為KB拍過「情義兩難全之玩X爆屯門」系列影片。（圖片來源：ViuTV）
東東是KB的愛將。（圖片來源：ViuTV）

70）郭東彩（東東）
年齡：21
職業：美甲師
IG：jazzicabbx

東東曾是一位Beatboxer，又曾擔任過樂隊Zpecial歌曲《深夜告別練習》MV女主角，IG現已有超過2.7萬個Followers。（圖片來源：東東IG）
東東曾是一位Beatboxer，又曾擔任過樂隊Zpecial歌曲《深夜告別練習》MV女主角，IG現已有超過2.7萬個Followers。（圖片來源：東東IG）
東東與焯嵐是一對滑板情侶。（圖片來源：東東IG）
東東與焯嵐是一對滑板情侶。（圖片來源：東東IG）
東東曾在社交網透露參賽原因是個意外，她說：「有一日醉醉哋，KB條友叫我參加當玩吓攞吓經驗！我口快快話OK，點知佢就真係幫我報咗名！」（圖片來源：東東IG）
東東曾在社交網透露參賽原因是個意外，她說：「有一日醉醉哋，KB條友叫我參加當玩吓攞吓經驗！我口快快話OK，點知佢就真係幫我報咗名！」（圖片來源：東東IG）
東東不時爆粗，被網民大讚有真性情。（圖片來源：東東IG）
東東不時爆粗，被網民大讚有真性情。（圖片來源：東東IG）
Black Pink成員Lisa。（圖片來源：Black Pink IG）
Black Pink成員Lisa。（圖片來源：Black Pink IG）

91號Day 企C位獲封「女版姜濤」

年僅19歲的Day是Kpop舞團BRIGHTEN Dance HK成員，曾用藝名為Chaein（채인），擅長跳Kpop舞蹈，在韓國做過半年練習生，更曾殺入《2021香港區K-POP舞蹈比賽-CHOOM》總決賽。因在ViuTV記者會大合照時被安排企在前排正中間的C位，未開賽已被睇高一線，所以獲封為「女版姜濤」。

Day是Kpop舞團BRIGHTEN Dance HK成員，曾用藝名為Chaein（채인），擅長跳Kpop舞蹈，同時仲係「爵屎」（Edan呂爵安Fans）。（圖片來源：ViuTV）
Day未開賽已獲睇高一線。（圖片來源：ViuTV）

91）許軼（Day）
年齡：19
職業：學生
IG：6y_day

Day曾自爆係「爵屎」（Edan呂爵安Fans）。（圖片來源：Day IG）
Day曾自爆係「爵屎」（Edan呂爵安Fans）。（圖片來源：Day IG）
Day在韓國做過半年練習生，擅長跳K-Pop舞蹈。（圖片來源：Day IG）
Day在韓國做過半年練習生，擅長跳K-Pop舞蹈。（圖片來源：Day IG）
在大合照中Day企正前排中間位，因此備受關注。（圖片來源：ViuTV）
在大合照中Day企正前排中間位，因此備受關注。（圖片來源：ViuTV）

88號Jackie 被指為「內定冠軍」

人氣YouTube頻道《啱Channel》成員Jackie三年前參加過ViuTV選秀騷《Good Night Show 廣告女皇》，又曾參與多個ViuTV節目，網友都笑指她的「孖8」number好正，猜測是ViuTV工作人員「私人醒畀佢」，也因此有指她是《全民造星4》的「內定冠軍」。

人氣YouTube頻道《啱Channel》成員Jackie三年前參加過ViuTV選秀騷《Good Night Show 廣告女皇》，早前又曾參與ViuTV遊戲節目《海陸勁技場》，網友都笑指她的「孖8」number好正，猜測是ViuTV工作人員「私人醒畀佢」。（圖片來源：ViuTV）
Jackie曾參與過多個ViuTV節目。（圖片來源：ViuTV）

88）劉展翹（Jackie）
年齡：27
職業：演員
IG：jjackielauu

活潑開朗的Jackie擅長搞笑演出，被網友指可以組隊女版ERROR。（圖片來源：Jackie IG）
活潑開朗的Jackie擅長搞笑演出，被網友指可以組隊女版ERROR。（圖片來源：Jackie IG）
因為是《啱Channel》成員，Jackie早已有一定知名度，IG有超過5.4萬位Followers。（圖片來源：Jackie IG）
因為是《啱Channel》成員，Jackie早已有一定知名度，IG有超過5.4萬位Followers。（圖片來源：Jackie IG）
Jackie曾組成女子組合「易劉」，在網上大展歌喉。（圖片來源：Jackie IG）
Jackie曾組成女子組合「易劉」，在網上大展歌喉。（圖片來源：Jackie IG）
2019年Jackie成立個人YouTube頻道，吸引了多達8千多個訂閱者。（圖片來源：Jackie IG）
2019年Jackie成立個人YouTube頻道，吸引了多達8千多個訂閱者。（圖片來源：Jackie IG）

3號Marf 翻版炎明熹

獸醫護士Marf，亦有兼做Freelance Model和Dancer，激似《聲夢傳奇》Gigi（炎明熹）的髮型非常吸睛，連花姐都有點名稱讚她潛力十足，有機會成為大熱參賽者，連姜濤和Ansonbean亦有Follow她的IG。

職業報稱係獸醫護士的Marf，亦有兼做Freelance Model和Dancer。（圖片來源：ViuTV）
職業係獸醫護士的Marf，亦有兼做Freelance Model和Dancer。（圖片來源：ViuTV）

3）邱彥筒（Marf）
年齡：19
職業：獸醫護士
IG：_marifemarife_

花姐點名稱讚Marf唱歌又得跳舞又得，個樣有性格，身形亦唔差。（圖片來源：Marf IG）
花姐點名稱讚Marf唱歌又得跳舞又得，個樣有性格，身形亦唔差。（圖片來源：Marf IG）
年僅19歲的Marf因為做Model同Dancer認識不少圈中人，連姜濤和Ansonbean都有Follow佢IG。（圖片來源：Marf IG）
年僅19歲的Marf因為做Model同Dancer認識不少圈中人，連姜濤和Ansonbean都有Follow佢IG。（圖片來源：Marf IG）
雖然髮型同炎明熹撞樣，但花姐話Marf個樣好有性格！（圖片來源：Marf IG）
雖然髮型同炎明熹撞樣，但花姐話Marf個樣好有性格！（圖片來源：Marf IG）
《聲夢傳奇》炎明熹。（圖片來源：炎明熹IG）
《聲夢傳奇》炎明熹。（圖片來源：炎明熹IG）

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