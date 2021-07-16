全民造星4｜女團大募集 193細妹、阿Dee女友、利君牙、余潔瀅現身 火雞姐問准無綫食兩家茶禮（不斷更新）
撰文：東方新地｜圖片來源：各參賽者、部份內容：新Monday
《全民造星4》收近4千封表格
《全民造星4》將會透過一系列嚴格訓練選拔出一隊全能女團，並將整個血淚交織過程完全呈現觀眾眼前。早前《全民造星4》在九展6樓舉行公開面試，除有節目監製花姐（黃慧君）外，導師就分別有梁祖堯、許廷鏗，同場還有新加入未來女團經理人戴穎（Wing）。花姐接受媒體訪問時就表示今年共收到近4千份表格，大感驚訝，花了一整晚通宵去看，會先在首輪選出99強。
花姐、戴穎（Wing）希望打造具香港特色女團
花姐與未來女團經理人戴穎（Ｗing）在現場接受媒體訪問，指出任何背景都不會有著數，最重要是實力，還坦言想打造具香港特色的女團，如比賽過後發現沒有人能擔任，就不會簽約，不會勉強打造。此外，戴穎（Ｗing）早在三年前曾有機會擔任MIRROR的經理人，惜最後因為時間不許可未能成事，卻令她們二人成為好友，花姐表示：「戴穎（Ｗing）比我仲有經驗，當時魯庭暉曾推薦Wing來教我做，但當時佢就放我飛機，直到依家先肯來做。」
導師梁祖堯、許廷鏗大講評審選人準則
梁祖堯、許廷鏗擔任今屆導師，被問到評審準則時，梁祖堯就指首選一定要有實力和觀眾緣，至於其他方面可以隨後經訓練學習；至於許廷鏗就表明會先聽聲，其次就是親和力，因為這一行很吊詭，成日都會聽到話不知為何火紅，其實就是講親和力。他們還提到面試期間不乏騎呢參賽者，有些更帶著武器到場，亦有些甚麼都沒有準備就來了。
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參加者有很多熟悉面孔 余潔滢、利君牙、火雞姐等均有到場參加面試
今屆主打「組全能女團」除有素人報名參加外，還有一些已出道、知名KOL、甚至是現役藝人的親友，當中包括余香凝的妹妹余潔滢、前100毛主播陳柏寧（利君牙）、曾參加《口罩小姐》的倪安慈、曾參加《廣告女王》的劉展翹、歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖、參演《黑市》、《YOLO的練習曲》、《G殺》等演員戴月、193的妹妹郭嘉盈（Michelle）、阿Dee的女友文芊、曾與姜濤傳出緋聞的Candy，「神徒」可柔，曾參過《造星3》的Christine等等。
細數《全民造星4》各參賽者
《全民造星4》參賽者：余潔滢（@zoe_yuying）
余香凝細妹余潔滢（Zoe）現年24歲，大專時就讀時裝設計畢業。15年由做model開始半隻腳踏入娛樂圈，之後在18年參演無綫新一輯《美女廚房》其中一位美女學徒。繼去年初參演ViuTV劇集《黑市—全家覆》後，又有份演出ViuTV新劇《男排女將》，飾演男主角顧定軒細妹「安安」張競安，同時也是排球隊助教，更會與MIRROR成員 Ian（陳卓賢）發展感情線；而在本月初時，還被傳網友爆與MIRROR Tiger（邱傲然）秘密拍拖近一年。
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《全民造星4》參賽者：Candy黃曦誼（[email protected]）
年僅19歲的Candy（黃曦誼，原名黃曉文）出道做Model已有兩年，早前更簽入了太陽娛樂文化旗下，初入行她就孖姜濤拍過一個護膚品廣告，又與姜濤及Ian（陳卓賢）合作拍攝過音樂微電影《戀愛要在生日前》，今年更有份主演ViuTV五周年台慶特製劇《YOLO的練習曲》，令她人氣急升。
最令Candy受到網民關注的是她「姜濤緋聞女友」的身份，姜濤曾發文力撐Candy，指她「沒有做錯任何事情」，卻一直被誤會和攻擊，更大讚她的表演有100分。早前在MIRROR演唱會上，姜濤更邀請Candy伴舞，以大方的態度面對緋聞。不過Candy曾經在回答粉絲提問時，直言因為自己唱歌、跳舞都唔太好，無謂去獻醜，加上驚被花姐鬧，所以無意參加《造星》，今次她參選《造星4》，可算自打嘴巴。
《全民造星4》參賽者：Jessica羅思雅（[email protected]）
現年26歲的羅思雅（Jessica，暱稱Caca）擁有英國倫敦卡斯商學院風險管理碩士學位，是《2019亞洲小姐》的香港賽區冠軍兼總決賽亞軍，當年羅思雅曾經係總決賽的奪冠大熱門，最後屈居亞軍， 比賽當晚被司儀要求即場獻唱時一度走音，但她坦言對唱歌有興趣，所以有意入行做歌手。
去年羅思雅曾經參加過《全民造星3》並順利入圍，但最後因傷退出，今年決定再戰《造星4》，她表示已做好心理準備面對花姐的嚴厲評語。不過早前羅思雅被指驚現「阿凡達鼻」，她解釋只是因去年工作時被尖物整損了鼻，才會「打少少嘢」，她認為這只是微調。
《全民造星4》參賽者：Bonnie姚琰欣（[email protected]）
姚琰欣（Bonnie）曾改名姚紫茵，現年26歲，身兼演員、模特兒及DJ等身份，擁有36D逼爆身材，初出道時曾因樣貌和無綫花旦黃智雯有幾分相似，而被封爲「翻版黃智雯」。2012年Bonnie開始客串演出電影同電視劇，2015年曾於電影《有客到》飾演一個被姦屍的女仔而開始為人認識，2016年她更自資6位數字，推出了首本個人寫真集《Bonnie First Fantasy》。今次為參加《全民造星4》，Bonnie努力健身，激減了20多磅，又積極練歌跳舞，希望可以擺脫性感寫真女星形象。
《全民造星4》參賽者：Christine鄭嘉欣（[email protected]）
現年27歲的Christine（鄭嘉欣）是太陽娛樂文化旗下的模特兒，由2016年開始出道，有一個歌手夢的Christine去年曾參加過《全民造星3》，雖然止步於50強，但因為178cm的「九頭身」身材而人氣急升，獲封「港版石原聰美」，IG擁有超過5.7萬粉絲，早前她更有機會演出人氣節目《ERROR自肥企画》，在遊戲環節中扮演需要被ERROR四子拯救的「侏羅紀公主」。
《全民造星4》參賽者：Aggie阿杰（[email protected]）
Aggie Chow（阿杰）是樂隊The Cooper的主音，曾在澳洲新南威爾斯大專聯校歌唱比賽攞過最佳台風獎，亦曾擔任過歌唱比賽的製作人。原來Aggie在澳洲出世和長大，只在香港讀過一至兩年小學，長大後為了追夢而來到香港，做過英文老師、秘書及freelance模特兒，2018年Aggie曾參演過ViuTV選秀真人騷《Good Night Show廣告女皇》，並晉級到20強，近日又拍過保錡《痼》MV。Aggie對拍戲和唱歌有好大興趣，所以參加《造星4》，她表示希望將來可以唱歌和拍戲雙線發展。
《全民造星4》參賽者：可柔（[email protected]）
19歲的可柔（HOYAU）因為熱愛唱歌、跳舞，所以決定參加《全民造星4》追夢，她在社交網也不時拍片大展歌喉，演繹過不少歌曲，在香港教育大學主修的是心理學的她透露是「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱），由於自己不擅長跳舞，所以特別欣賞「教主」Anson Lo精湛的「舞功」。
《全民造星4》參賽者：Maggie Wong（[email protected]）
走可愛風的Maggie Wong，暱稱有Maggie仔、米琪等，是一個人氣KOL兼直播主，現時IG有超過2萬位粉絲，個人YouTube頻道更有超過3.3萬個訂閱者，當中影片主要講旅遊、購物等，但Maggie現時專注於直播工作，最近在YouTube上載的一條影片已是在9個月前。
（[email protected]）
《全民造星4》參賽者：文芊澄（[email protected]_lilyman）
曾參加過ViuTV另一選美真人騷《Good Night Show 廣告女皇》，亦有參加《口罩小姐》的文芊澄，原來是ERROR 成員阿Dee的女友！文芊接受媒體訪問時就提到自己想從幕後走到幕前，並坦言較擅長演戲，跳舞方面比較差一點，但會努力去做。
《全民造星4》參賽者：郭嘉盈（[email protected]）
另一位是ERROR成員193 、原返銀行工的妹妹郭嘉盈（Michelle） 也有來參加面試，全因她一直都很喜歡唱歌，直至看到哥哥做到自己想做的事，所以今次就來參加；被問到哥哥193聽到她參賽時，Michelle就表示起初會感驚訝，但後來就講話「好，參加！Nothing to lose！」之不過她卻怕自己做得不好會影響哥哥。
《全民造星4》參賽者：Jackie（劉展翹）（[email protected]）
劉展翹早在2014年開始與游學修、何啟華、易健兒等參與網絡創作團體「學舌鳥 Mocking Jer」之幕前演出，同年與易健兒組成YouTuber女子組合「易劉」，至2017年解散。曾在2015年，加入網絡創作團體「CapTV擷電視」，與游學修、許賢、蘇致豪、易健兒等擔任常駐幕前成員，同年始演出影視作品； 其後，加入網絡創作團體「啱Channel」擔任常駐幕前成員。直至2018年，劉展翹參與ViuTV選美真人秀節目《Good Night Show 廣告女皇》、並在2019年，開設個人YouTube頻道「大鵬展翹JackieLau」。
《全民造星4》參賽者：倪安慈（[email protected]_kathy）
《試當真》阿慈（倪安慈，Kathy Ngai）在大學時期已曾擔任香港電台實習記者及於無綫電視新聞部兼職導演，去年畢業於香港城市大學媒體及傳播系榮譽文學士（主修數位電視及廣播、副修創意媒體）後，開始做模特兒接拍不同廣告，以及擔任網台節目主持及演出工作，參演過atv綜藝靈探節目《E娃鬼叫》，，並在今年加入YouTube頻道《試當真》擔任常駐幕前成員；而早前更參加ViuTV節目《口罩小姐》選舉。
《全民造星4》參賽者：陳柏寧（利君牙）（[email protected]）
現年29歲的利君牙本名陳柏寧（Mavis），藝名取自新聞主播利君雅的諧音，利君牙畢業於浸會大學傳理系，因在毛記年宵攤位幫手，被 「腦細」 林日曦睇中，2015年加入毛記電視，以藝名 「利君牙」及手持牙刷的 「快樂主播」造型亮相，曾主持過毛 記電視網站 《六點半左右新聞報道》 、 《勁曲金曲》 、 《萬千呃 Like賀台慶》 等節目。
《全民造星4》參賽者：「火雞姐」丁可欣（[email protected]）
現年27歲的火雞姐（丁可欣）16歲時開始跳舞，曾為郭富城、徐小鳳和許冠傑等伴過舞，憑「火雞姐」身份在YouTube界而為人認識，17年以歌手身份出道，其後卻被爆中學時曾欺凌同學等惡行，形象插水，早前就參加無綫跳舞比賽節目《盛‧舞者》，現時又再來參加《造星4》，更是即場報名，她稱事前有通知無綫會參加ViuTV比賽，有溝通，最重要係互相尊重，參加兩個比賽都係想追夢。
《全民造星4》參賽者：葉小妍（[email protected]_win2ie）
去年《全民造星3》時，有位身穿Lolita裝，自稱自己是位魔術師的葉小妍（小妍）可謂最掀話題，而今日《全民造星4》公開面試，有記者發現到小妍也有來參加，不知道今年她能否再踏上舞台，再講一次「我的世界係粉紅色！」