全民造星4｜女團大募集 193細妹、阿Dee女友、利君牙、余潔瀅現身 火雞姐問准無綫食兩家茶禮（不斷更新）

《全民造星4》過往三屆都成為網友、觀眾的熱話，而《全民造星1》更成功帶出MIRROR、ERROR兩隊超人氣組合，自去年開始有女參賽者後，今年更決定以「組女團」為目標，招募片段推出後亦成為大眾話題，還有網友推選導師，絕對話題性十足；ViuTV連日在九展6樓舉行《 全民造星4 》公開面試，當中有不少參加者都是現役藝人的親友或已有少名氣的KOL，現就同大家一齊看看各參加者啦！

撰文：東方新地｜圖片來源：各參賽者、部份內容：新Monday