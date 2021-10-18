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全民造星4｜《前傳》MV第二彈登場 三位星妹齊亮相 但最搶鏡竟然係佢

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撰文：東方新地

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》將於11月1日（周一）晚開播，繼早前推出的首部曲「造星の駅」《前傳》MV後，10月17日（周日）ViuTV再推出以「始発の駅」為題的第二部MV，同第一部一樣走日本校園風，但今次就由三位星妹：193妹郭嘉盈（3妹）、余香凝妹妹余潔滢及歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖（Bubu）孭飛做主角，此外還有大熱的劉展翹（Jackie）和《造星3》的高妹鄭嘉欣（Christine）等，繼續大玩青春熱血Feel！

文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖

《全民造星4》MV第二彈 獲讚有更多靚女

ViuTV透露今次以節目主題曲《前傳》拍攝的MV系列將會分成三部曲，分別是「造星の駅」、「始発の駅」及「女團の駅」，此外三部曲MV全部由不同導演和監製操刀拍攝，繼首部曲「造星の駅」和今次的「始発の駅」後，最後一部「女團の駅」MV將會於10月24日登場。有不少網友都大讚今次MV比第一彈有更多靚女，而且平均年齡也更加年輕，感覺更加充滿青春、熱血、活力，亦有網友指上次MV有較多dancer，在舞蹈上較今次整齊，網民又留意到三個版本MV都有不同風格編曲，大讚ViuTV製作好有Heart。

上次「造星の駅」MV有33名參賽者登場，今次的第二彈「始発の駅」MV則有27名參賽者現身。（圖片來源：ViuTV）
上次「造星の駅」MV有33名參賽者登場，今次的第二彈「始発の駅」MV則有27名參賽者現身。（圖片來源：ViuTV）
3妹郭嘉盈（右一）同歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖（左二）及高妹Christine（右二）打成一片。（圖片來源：ViuTV）
3妹郭嘉盈（右一）同歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖（左二）及高妹Christine（右二）打成一片，左一還有87號Yoyo（葛綽瑤）。（圖片來源：ViuTV）
賽前大熱的「孖8」Jackie（最前右）亦有份拍攝今次MV。（圖片來源：ViuTV）
賽前大熱的「孖8」Jackie（最前右）亦有份拍攝今次MV。（圖片來源：Christine IG）

黃筠兒打頭陣聽歌 Candy吹笛

今次MV比上次有更多個參賽者擁有單人shot，其中打頭陣出現的聽Walkman女孩，就是19號黃筠兒，被網友大讚是這部MV的「顏值擔當」。而28號的Candy（王家晴），不但有獨自吹笛show off的鏡頭，更有回眸一望的煞食電眼shot，網友都紛紛話「畀佢電暈咗」！

現年27歲的19號黃筠兒打頭陣出場。（圖片來源：ViuTV）
現年27歲的19號黃筠兒打頭陣出場。（圖片來源：ViuTV）
在巴士中聽Walkman。（圖片來源：ViuTV）
在巴士中聽Walkman。（圖片來源：ViuTV）
18歲的Candy有獨自吹笛的鏡頭，展現多才多藝一面。（圖片來源：ViuTV）
18歲的Candy有獨自吹笛的鏡頭，展現多才多藝一面。（圖片來源：ViuTV）
Candy的回眸一望Look，被指好有冰山美人Feel。（圖片來源：ViuTV）
Candy的回眸一望Look，被指好有冰山美人Feel。（圖片來源：ViuTV）

Ashi余潔滢熱血夾Band

在校園風鏡頭過後，有一段青春熱血的夾Band片段，由13號Ashi（曾善婷）及10號余潔滢一齊彈結他，以及由83號何佩（何佩婷）彈Ukulele、53號丁丁（房婷婷）敲音箱。

Ashi（左一）被大讚彈結他彈得好Rock。（圖片來源：ViuTV）
Ashi（左一）被大讚彈結他彈得好Rock。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
余潔滢鏡頭不算多。（圖片來源：ViuTV）
余潔滢鏡頭不算多。（圖片來源：ViuTV）

燒賣型格企「C位」

最後一段舞中今次企「C位」的是年僅16歲、61號「燒賣」曾業喬。此外39號葉倩彤在中間一段跳舞影片中亦是企「C位」，一頭粉紅色短髮亦令人眼前一亮，同組跳舞的有96號「3妹」郭嘉盈、90號Christine（鄭嘉欣）、44號Mei Mei（曾美欣）和75號May May（譚羨桐）。

61號「燒賣」曾業喬只得16歲，在MV中走型格路線。（圖片來源：ViuTV）
61號「燒賣」曾業喬只得16歲，在MV中走型格路線。（圖片來源：ViuTV）
在最後一組舞蹈中企「C位」。（圖片來源：ViuTV）
在最後一組舞蹈中企「C位」。（圖片來源：ViuTV）
左起90號Christine、75號May May、39號葉倩彤、96號3妹、44號Mei Mei。（圖片來源：ViuTV）
左起90號Christine、75號May May、39號葉倩彤、44號Mei Mei、96號3妹。（圖片來源：ViuTV）
Christine有單人鏡頭。（圖片來源：ViuTV）
Christine有單人鏡頭。（圖片來源：ViuTV）

Yanny鏡頭多過Jackie

48號Yanny（劉綺婷）亦有不少單人跳舞shot，之後一齊跳舞的有「孖8」Jackie（劉展翹），但作為大熱的Jackie鏡頭卻不算多。此外52號Sinnie（吳倩怡）亦因有一頭粉紅長髮成功吸睛，她也有和17號阿蛋（黃詠霖）組隊著運動服跳舞的鏡頭。

48號Yanny今年22歲。（圖片來源：ViuTV）
48號Yanny今年22歲。（圖片來源：ViuTV）
出鏡時間多過賽前大熱的「孖8」Jackie（右）。（圖片來源：ViuTV）
出鏡時間多過賽前大熱的「孖8」Jackie（右）。（圖片來源：ViuTV）
仲有大頭唱歌shot。（圖片來源：ViuTV）
仲有大頭唱歌shot。（圖片來源：ViuTV）
52號Sinnie和17號阿蛋。（圖片來源：ViuTV）
52號Sinnie和17號阿蛋。（圖片來源：ViuTV）
最後群舞Christine和3妹再次出鏡。（圖片來源：ViuTV）
最後群舞Christine和3妹再次出鏡。（圖片來源：ViuTV）
藍髮的59號嘉嘉（張嘉慧）最後群舞亦有一個單人shot。（圖片來源：ViuTV）
藍髮的59號嘉嘉（張嘉慧）最後群舞亦有一個單人shot。（圖片來源：ViuTV）
81號Ash（鍾卓穎）亦有單人大頭鏡。（圖片來源：ViuTV）
81號Ash（鍾卓穎）亦有單人大頭鏡。（圖片來源：ViuTV）

19歲Day最搶鏡

但論到最搶鏡，必然係獨自坐在巴士中Solo的91號Day（許軼），以一頭曲髮配紅唇的她，分幾次出現在MV中，由影全身鏡頭晒腿到close up其紅唇和靚樣等，都非常吸睛。年僅19歲的Day早前因在ViuTV記者會大合照時被安排企在前排正中間的「C位」，未開賽已被睇高一線，所以曾獲封為「女版姜濤」。

Day擅長跳Kpop舞蹈，曾是Kpop舞團BRIGHTEN Dance HK成員，用過藝名Chaein（채인）。（圖片來源：ViuTV）
Day擅長跳Kpop舞蹈，曾是Kpop舞團BRIGHTEN Dance HK成員，用過藝名Chaein（채인）。（圖片來源：ViuTV）
Day在韓國做過半年練習生，更曾殺入《2021香港區K-POP舞蹈比賽-CHOOM》總決賽。（圖片來源：ViuTV）
Day在韓國做過半年練習生，更曾殺入《2021香港區K-POP舞蹈比賽-CHOOM》總決賽。（圖片來源：ViuTV）
早已在見傳媒時被安排企「C位」的Day，被指係「內定女團成員」。（圖片來源：ViuTV）
早已在見傳媒時被安排企「C位」的Day，被指係「內定女團成員」。（圖片來源：ViuTV）

焦點重溫：全民造星4｜K-Pop味濃有著數？《造星4》未開賽已傳有5位內定女團成員

即睇《全民造星IV》主題曲 《前傳》MV 2021夏の次部曲「始発の駅」 ：

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