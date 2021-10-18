全民造星4｜《前傳》MV第二彈登場 三位星妹齊亮相 但最搶鏡竟然係佢

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》將於11月1日（周一）晚開播，繼早前推出的首部曲「造星の駅」《前傳》MV後，10月17日（周日）ViuTV再推出以「始発の駅」為題的第二部MV，同第一部一樣走日本校園風，但今次就由三位星妹：193妹郭嘉盈（3妹）、余香凝妹妹余潔滢及歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖（Bubu）孭飛做主角，此外還有大熱的劉展翹（Jackie）和《造星3》的高妹鄭嘉欣（Christine）等，繼續大玩青春熱血Feel！

文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖