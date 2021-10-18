全民造星4｜《前傳》MV第二彈登場 三位星妹齊亮相 但最搶鏡竟然係佢
文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖
《全民造星4》MV第二彈 獲讚有更多靚女
ViuTV透露今次以節目主題曲《前傳》拍攝的MV系列將會分成三部曲，分別是「造星の駅」、「始発の駅」及「女團の駅」，此外三部曲MV全部由不同導演和監製操刀拍攝，繼首部曲「造星の駅」和今次的「始発の駅」後，最後一部「女團の駅」MV將會於10月24日登場。有不少網友都大讚今次MV比第一彈有更多靚女，而且平均年齡也更加年輕，感覺更加充滿青春、熱血、活力，亦有網友指上次MV有較多dancer，在舞蹈上較今次整齊，網民又留意到三個版本MV都有不同風格編曲，大讚ViuTV製作好有Heart。
黃筠兒打頭陣聽歌 Candy吹笛
今次MV比上次有更多個參賽者擁有單人shot，其中打頭陣出現的聽Walkman女孩，就是19號黃筠兒，被網友大讚是這部MV的「顏值擔當」。而28號的Candy（王家晴），不但有獨自吹笛show off的鏡頭，更有回眸一望的煞食電眼shot，網友都紛紛話「畀佢電暈咗」！
Ashi余潔滢熱血夾Band
在校園風鏡頭過後，有一段青春熱血的夾Band片段，由13號Ashi（曾善婷）及10號余潔滢一齊彈結他，以及由83號何佩（何佩婷）彈Ukulele、53號丁丁（房婷婷）敲音箱。
燒賣型格企「C位」
最後一段舞中今次企「C位」的是年僅16歲、61號「燒賣」曾業喬。此外39號葉倩彤在中間一段跳舞影片中亦是企「C位」，一頭粉紅色短髮亦令人眼前一亮，同組跳舞的有96號「3妹」郭嘉盈、90號Christine（鄭嘉欣）、44號Mei Mei（曾美欣）和75號May May（譚羨桐）。
Yanny鏡頭多過Jackie
48號Yanny（劉綺婷）亦有不少單人跳舞shot，之後一齊跳舞的有「孖8」Jackie（劉展翹），但作為大熱的Jackie鏡頭卻不算多。此外52號Sinnie（吳倩怡）亦因有一頭粉紅長髮成功吸睛，她也有和17號阿蛋（黃詠霖）組隊著運動服跳舞的鏡頭。
19歲Day最搶鏡
但論到最搶鏡，必然係獨自坐在巴士中Solo的91號Day（許軼），以一頭曲髮配紅唇的她，分幾次出現在MV中，由影全身鏡頭晒腿到close up其紅唇和靚樣等，都非常吸睛。年僅19歲的Day早前因在ViuTV記者會大合照時被安排企在前排正中間的「C位」，未開賽已被睇高一線，所以曾獲封為「女版姜濤」。