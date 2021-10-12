全民造星4｜《前傳》首部MV大玩日本校園風 26歲方方企C位惹爭議
ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》將於11月1日（周一）晚開播，日前ViuTV推出以節目主題曲《前傳》拍攝的MV，以「造星の駅」為題，大玩日本校園風，但其中曾參加《造星3》的80號方方（方芷欣）因出鏡甚多，更經常企正「C位」，惹來不少網民爭議！
文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖
《全民造星4》首部MV 被指似寶礦力廣告
ViuTV透露今次《前傳》MV系列將會分成三部曲，分別是「造星の駅」、「女團の駅」及「始発の駅」，而每個MV都只有約三分之一參賽者登場，繼首部曲「造星の駅」後，下兩部MV將會分別在10月17日及24日發布。
率先在「造星の駅」《前傳》MV中出場的33名參賽者，分別以棒球服及校服短裙造型示人，地點則是在黃大仙的獅子山公園棒球場，整體感覺充滿日本校園風，有網友指「好有當年AKB嘅感覺」，亦有網友指「似足寶礦力廣告」。
網民指同《YOLO》撞橋
此外亦有網民指MV風格同ViuTV今年4月播出的台慶別注劇《YOLO的練習曲》撞橋，而該部劇集的第三個單元故事，亦是用了《前傳》作為主題曲，因此有不少網民將兩者作為比較，認為《YOLO》中女團成員更勝過今次MV中的參賽者。
不過MV播出後，不少網民發現曾參加《造星3》的80號方方（方芷欣），出鏡的機會比其他參賽者多出不少，更經常企正「C位」（正中間位），惹來不少網民爭議，認為ViuTV有「大細超」之嫌。
導演被指偏幫「阿嫂」
今次MV的導演Himtos是曾在第一季《全民造星》中教過193跳舞的PA，現在已獲花姐升職成為導演，有網友大讚成件事感覺好熱血。但有網友指出Himtos和方方的男友Tank（梁德忠）是好兄弟，認為他有偏幫「阿嫂」之嫌，不過亦有網友力撐方方舞功了得，能企「C位」是正常事。
「翻版炎明熹」成大熱
此外曾獲花姐點名稱讚、被封為「翻版炎明熹」的3號邱彥筒（Marf），MV中也有不少鏡頭，未開賽先成為大熱門。而193細妹郭嘉盈（3妹）則只有極少鏡頭。其他人氣參賽者，包括余潔滢（Zoe）、鄭嘉欣（Christine）及葛綽瑤（Yoyo）等均未見蹤影，相信要等到下兩部MV才有機會登場。