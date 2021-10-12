全民造星4｜《前傳》首部MV大玩日本校園風 26歲方方企C位惹爭議

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星4》將於11月1日（周一）晚開播，日前ViuTV推出以節目主題曲《前傳》拍攝的MV，以「造星の駅」為題，大玩日本校園風，但其中曾參加《造星3》的80號方方（方芷欣）因出鏡甚多，更經常企正「C位」，惹來不少網民爭議！

文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖