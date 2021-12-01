全民造星4｜醫生咖喱黃雅慧不敵Hannah Ziva、Karen「國際組別」晉級
《全民造星4》第7集，繼仙氣女生之後，輪到有外國血統的「國際組別」登場，24歲的4號穎蕎 Ziva終於登場，今集更有參賽者表示要「剝花姐棚牙」！
文：東方新地｜圖：《全民造星4》截圖
第一場：20號 Karen余嘉熙 對 52號 Sinnie
今集首位登場嘅係Rapper Karen，表演就夠晒另類喇，不過似乎並非人人接受得到，綵排是因為又中又英更被花姐鬧爆，她之後更繼續撐自己是Multiculturalism。到最後表演時她雖然做到足，亦一改之前中英混合改為純英文，不過大家都認為她霸氣未夠！
而對手係樂隊組合主唱Sinnie嘅笑容好燦爛，較日系的她更帶同自己的樂隊來表演。論氣氛，Sinnie有絕對的優勢，可惜最後三位評判都選擇了Rapper Karen，當奴更直言：「呢個表演係今日唔同嘅，但Sinnie有機會喺復活區復活。」而導師阿祖和許廷鏗都未有爭取，評判決定將Karen分發去阿祖的隊伍。」
4號 混血美女穎蕎Ziva登場 對 48號大喊包啦啦隊隊長Yanny
在首輪比賽之前，Ziva向花姐對賭，跨下海口要紅過MIRROR剝花姐棚牙，仲要代表香港衝出國際。結果真係講得出，盡力去做到，Ziva的唱跳令評判非常滿意，鄭融更加直指她已預備好！而對手Yanny則表演了一段《愛情當入樽》純「啦啦隊舞」，樣子甜美熱血爆燈！不過最後亦由同花姐對賭的Ziva勝出，加入了許廷鏗的隊伍。
2號醫生咖喱 對6號 Hannah 陳玉幸震懾全場
咖喱黃雅慧原本是一名醫生，為了今次《全民造星4》決定狠下心場辭職準備實現舞想！樣子甜美而且對眼識發光嘅咖喱雖然非常亮眼，但由於表現不出自信和決心，最後輸畀現代舞專家學6號 Hannah，連同樣是牙醫身份的許廷鏗都身同感受：「佢要背負嘅嘢咁多，唔掛得知（失準）啦！」而Hannah將進入下一輪，加入阿祖的隊伍，醫生㥇入淘汰區。
醫生起底
其實咖喱黃雅慧曾任職瑪麗醫院以及屯門醫院，今次為比賽可以話係好大犧牲！不過咖喱在職場也很頗受歡迎，之前在麗醫院工作的最後一日亦有大批同事與她合照留念，可以話係靚絕公立醫院㗎！
即睇埋咖喱嘅靚相：
https://www.youtube.com/watch?v=sHsuYJWZ1b4